CGT: Día del Trabajador

Los trabajadores somos sinónimo de lucha, y en argentina desde mediados de la década del 40 del siglo pasado, somos sinónimo de la lucha colectiva por nuestros derechos y por ser parte del frente nacional. –

Hoy, como siempre, es imprescindible que todos los trabajadores que desarrollamos una tarea en relación de dependencia, sepamos que somos la parte débil de la ecuación y que en atención a ello todas nuestras luchas deben desarrollarse de forma colectiva y disponiendo de una legislación que nos proteja.

En un mundo manejado por un capitalismo absolutamente financiero, absolutamente concentrado y donde diversos hechos parecen que van hacer cambiar las relaciones humanas en nuestro planeta a formas más amigables, pasa todo lo contrario, se agudiza la concentración financiera y la deshumanización de las relaciones, profundizado además, con las herramientas de comunicación globalizadas y manejadas por los mismos grupos concentrados para tratar de someter las mentes de los trabajadores y transformarlos en individualistas y no solidarios.-

Esta breve y esquemática descripción es solo un marco de ideas para ir a la realidad cotidiana, coyuntural. La situación actual de muchas familias trabajadoras es muy difícil, marcada por ingresos que no pueden cubrir las necesidades básicas, aun teniendo trabajos permanentes y ni hablar de los compañeros con trabajos informales, desocupados y jubilados. La atención de la salud de nuestras familias está seriamente afectada, por la voracidad de las clínicas locales que hacen casi imposible la firma de convenios a varias Obras Sociales

Ante esta realidad, las organizaciones libres del pueblo, especialmente los sindicatos debemos ponernos al frente para intentar frenar los grupos de poder que siguen concentrando riqueza, utilizando todas las coyunturas mundiales, sin interesarles en lo más mínimo las necesidades básicas de los argentinos. –

La gran pelea que se abre ¿Quiénes son los que van a pagar esta deuda al FMI? ¿Lo van hacer los jubilados, los trabajadores asalariados que no llegan a fin de mes con el salario, lo harán los de las economías populares, los pequeños comerciantes y PYMES? O los que disfrutaron; que son un puñado de familias.

Los y las trabajadores/ras no estamos dispuestos a hacerlo, ante cualquier ajuste nos convocaremos nuevamente a las calles, a lo largo y a lo ancho de nuestra Patria reclamando por lo que se comprometieron: salarios y jubilaciones por encima de la inflación, ningún tipo de reforma laboral ni previsional, las tarifas de los servicios publicas deben ser razonablemente accesibles para el trabajador, Queremos crecimiento económico, reactivación del mercado interno, previsibilidad y estabilidad de precios, Queremos que nuestros hijos vivan en un país donde se incentive la producción y el trabajo con recibo de sueldo y se combata la especulación financiera, la fuga y el contrabando que a la luz del sol del Paraná se hace visible en las exportaciones graneras, mineras y en la explotación ictícola de nuestro mar argentino, queremos precios de los alimentos a lo largo y lo ancho del país para una mesa digna para todos los argentinos y no solo en Bs As, somos productores de energía y la pagamos mas cara, queremos que la hidrovia sea administrada por el estado y las organizaciones de los trabajadores relacionados con las mismas, tener participación en las empresas del estado nacionales y provinciales y no enterarnos por los medios de los cambios que realizan, no queremos ser convidados de piedra, o que nos llamen para las elecciones únicamente, queremos un programa económico fuerte nacional y con inclusión y participación en ese programa, y no solo un ministro que de explicaciones a los grandes empresarios.

Queremos una nueva ley de entidades financieras para que los bancos estén al servicio de la producción y el trabajo, las viviendas, y no a la especulación y la fuga como con esta ley de Martínez de Hoz, que desde el gobierno se distribuya los fondos para la producción a los bancos públicos y no a las financieras que tienen tasas superiores a Banco Nación, como sucedió con UALA en estos días.

El tema central que es la distribución regresiva de la riqueza se funda en varias cuestiones políticas que no se han podido resolver, una fundamental es la justicia y especialmente la Suprema Corte de Justicia, cooptada por el neoliberalismo que ha llegado a apropiarse directamente de la actividad legislativa, poniendo en vigencia una ley derogada por el Congreso, lo que significa un golpe institucional de imprevisibles resultados regresivos para el pueblo, otra situación de fondo es la falta de manejo, por parte del pueblo, de los recursos naturales, tanto alimenticios como energéticos, minerales estratégicos, vías navegables, también en la independencia en el manejo de las relaciones internacionales garantizando la multipolaridad y terminar para siempre con los alineamientos automáticos especialmente con el que se cree el pretendido gran gendarme de mundo, Estados Unidos.

Los trabajadores organizados somos la columna vertebral del movimiento nacional, por lo que aportamos al producto bruto y por la voluntad política de serlo. Queremos ser protagonistas centrales para que nuestro gobierno pueda, de una vez por todas, colocarse al frente de las luchas centrales que se deben encarar para llevar al mínimo la fuerza de los poderosos económicos y mediáticos a los que no les interesa el pueblo ni la patria y que quieren tener un estado a su servicio, para lo que disponen los cipayos conocidos y los medios de difusión adictos para tratar de forzar que el pueblo adopte como propia la cultura que quieren imponer. –

Fuimos los trabajadores y excluidos la principal víctima de haber tenido durante cuatro años un gobierno neoliberal, conservador, pero no nos quedamos en víctimas, salimos a luchar en las calles ante cada medida antipopular que querían imponer, algunas de ellas apoyadas por “compañeros” con la pretendida justificación de la “gobernabilidad”. Siempre estuvimos a nivel nacional y a nivel local, en pleno gobierno de Macri, interpelamos, en forma presencial, a los legisladores nacionales del frente nacional entrerriano, aquí en nuestra Concepción del Uruguay, les planteamos con toda claridad que había que oponerse a las leyes liberales de ajustes a los jubilados y flexibilizar las leyes laborales, lamentablemente algunos lo entendieron, otros no. –

Los trabajadores organizados no queremos soportar otro gobierno neoliberal, trataremos de regenerar una cultura nacional y popular en el pueblo que permita, en democracia, expresar la voluntad de no ser explotados. Queremos que el gobierno que votamos, ponga el estado al servicio del pueblo y así nos dé garantías de una vida digna y de ser la opción popular en las próximas elecciones.-

Este primero de mayo pretendemos recordar que el movimiento obrero organizado tiene como tarea central, la defensa de la participación de los trabajadores en la renta nacional que debería estar arriba del 50% y que en la actualidad apenas alcanza el 42% y, por otra parte, intervenir en el Frente Nacional para ocupar lugares desde donde podamos defender y mejorar la legislación laboral para avanzar hacia una patria con justicia social. –

A todos los compañeros trabajadores les debemos expresar que es necesario que mantengamos la unidad activa para no dejar que ninguno de nuestros derechos sea avasallado y podamos recuperar sueldos dignos. Necesitamos valorizar, con participación y democracia interna, nuestros sindicatos, hacerlos fuertes para que cada compañero y su familia se sienta acompañado. Necesitamos que cada lugar de trabajo tenga su delegado y comisiones de reclamo, los delegados son la base de todas organizaciones sindicales. –

La confederación general del trabajo regional Concepción del Uruguay, pretende continuar su acción basada en los siguientes conceptos que consideramos prioritarios para los trabajadores y para todo el pueblo de nuestra patria:

1-Ser la representación político gremial de los trabajadores en el contexto del Frente Nacional

2-Pelear hasta las últimas instancias por una distribución equitativa de la riqueza y el ingreso, los trabajadores tenemos que recuperar el 50% de participación en la renta nacional (lo tuvimos y hoy sólo estamos en el 42%)

3-Estar presente en conflictos que cada organización así lo requiera

4-Ejercer la acción colectiva con todas las organizaciones para garantizar una atención de salud digna para los trabajadores y sus familias, resguardando nuestras Obras Sociales. Repudiamos la voracidad de los laboratorios productores de medicamentos que se aprovecharon del pueblo aún en medio de la terrible pandemia que estamos finalizando, como así también la actitud de muchos prestadores y sobre todo los centros privados de salud que ven la salud sólo como un negocio para apropiarse de los dineros de los trabajadores. –

5-Continuar fomentando la relación activa con las regionales de Entre Ríos y del resto del país, para fijar posiciones siempre dentro de la CGT privilegiando una unidad en la defensa de los derechos de los trabajadores sin ningún argumento que signifique negociar nada de lo que tanta lucha y sangre a costado conquistar. –

Los trabajadores organizados, hoy como aquel 30 de marzo de hace 40 años, con el respaldo y la firmeza que nuestra historia nos otorga, no vamos a renunciar a la lucha para exigir acciones concretas y urgentes que, que a la vez que garanticen la mejora real de las condiciones de vida de las grandes mayorías, impidan el retorno al poder de quienes nos han hundidos en las penurias del neoliberalismo cada vez que accedieron al gobierno. No aceptamos que no haya alternativa y si no la hay se construye.

Como decía el querido compañero Saul Ubaldini en relación a la marcha del 30 de marzo de 1982. “Cuando se quiere luchar, siempre hay alternativa”-

A pesar de las dificultades que todos estamos pasando les deseamos a todos los trabajadores y sus familias un feliz día del trabajador y sepamos que la unidad en la acción hará que podamos defender nuestra dignidad y un mejor nivel de vida. –

CGT-REGIONAL URUGUAY