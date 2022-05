Bordet sostuvo que “no hay privilegios para nadie” y pidió no politizar la justicia

“En Entre Ríos no hay privilegios para nadie, y el hecho de que alguien ocupe un cargo, sea el de fiscal o el que fuere, no hace la diferencia”, expresó el gobernador Gustavo Bordet al ser consultado por la decisión del jury contra la Dra. Cecilia Goyeneche. Además llamó a no politizar la justicia.

“Hay que hacer valer el derecho a la defensa que todo el mundo tiene, y para eso se lo puede plantear y se lo puede expresar. Pero de ahí, a querer politizar el sistema judicial como se ha hecho sistemáticamente durante todo este proceso constituye un gran avasallamiento a la libertad de Poderes”, alertó el mandatario.

Bordet, además, reiteró que su gobierno siempre respetó la independencia de los poderes del Estado, que acató los fallos de la Justicia y afirmó que son falsas las «acusaciones» sobre intervenciones en el jurado de enjuiciamiento. “No concibo, ni admito, que se me quiera imputar respecto de supuestas formas de direccionamiento para los miembros del tribunal”, subrayó.

“Cuando a alguien no le gusta un fallo no puede agraviar gratuitamente, como lo he sentido personalmente y como también se lo ha hecho con jueces del Superior Tribunal de Justicia y a los jueces subrogantes que actuaron con fallos que no han sido los que se esperaban”, continuó Bordet.

“No hay privilegios para la clase política, ni tampoco para el poder judicial. Lo he dicho el 15 de febrero en la Asamblea Legislativa: todos los hombres y mujeres somos iguales ante la Ley. Y el hecho de que alguien ocupe un cargo, sea el de fiscal o el que fuere, no hace la diferencia”, recordó.

En esa línea, el mandatario remarcó que “para esto funcionan las instituciones”, y explicó que “en Entre Ríos está garantizado absolutamente su funcionamiento”.

“Hasta el día de hoy no emití ninguna declaración para ser prudente en el desarrollo que se llevó adelante con el jury; para no entorpecer, justamente, el funcionamiento institucional que se estaba desarrollando. Pero está claro que se llevó todo el proceso a cabo, se votó y se resolvió”, enumeró Bordet.

“Nosotros, como gobierno, hemos tenido fallos que no nos gustaron, pero los acatamos siempre. Nunca jamás, por más que no nos han gustado estos fallos, salimos a criticar y mucho menos a generar acusaciones contra los jueces que los emitieron”, sostuvo y citó el fallo del Superior Tribunal de Justicia en torno a la extracción de arenas silíceas en el sur entrerriano: “podríamos haberlo discutido, pero no lo hicimos. Lo acatamos. Para eso está el Poder Judicial y esto es la independencia de poderes que siempre hemos respetado a rajatablas”.