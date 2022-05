Atención mascoteros porque llegan las bajas temperaturas. ¿Cómo saber si mi perro tiene frío?

Ahora que conoces los síntomas del frío en perros, debes saber que no actuar para aliviarlos puede desencadenar en la aparición de problemas respiratorios y patologías de carácter grave como una hipotermia. A continuación, te mostramos las más habituales:

Aunque estas son las enfermedades más comunes en los perros durante el invierno, no son las únicas, por lo que protegerlo del frío es una tarea obligatoria de los tutores si queremos asegurar su bienestar y mantener su salud. De esta forma, si sospechas que tu perro tiene frío y puede sufrir alguna de estas patologías, no lo dudes y acude al veterinario lo antes posible. En especial la pulmonía solo puede ser tratada con antibióticos que debe recetar un especialista, por lo que actúa rápido y ofrece los mejores cuidados a tu perro.

Lo primero que debes revisar para proteger a tu perro del frío es su espacio para dormir. Si tu perro suele dormir en el jardín u otra zona exterior, desde ExpertoAnimal te recomendamos que recapacites sobre ello y traslades su cama dentro del hogar para que pueda sentir el calor y no enfermar. Ahora bien, si por el motivo que sea no tienes espacio, ¿los perros pueden dormir afuera en invierno? Depende de las condiciones en las que duerman, es decir, si van a dormir en la calle, la respuesta es no, pero si disponen de una caseta para perro con calefacción, bien acondicionada, con mantas y camas bien protegidas, pueden. No obstante, insistimos en que lo mejor es que duerman lo más protegidos del frio posible.

Si resides en un lugar en el que las temperaturas descienden de una forma desmedida, proporcionarle una manta para que él mismo se tape si tiene frío será obligatorio. Así mismo, existen mantas o alfombrillas térmicas que podemos utilizar para calentar la cama de nuestro perro o para ponerla directamente encima y permitir que descanse caliente toda la noche. Y si tu perro tiembla de frío y las mantas no acaban de calmarlo, entonces te aconsejamos comprobar si su cama es la más adecuada o es momento de cambiarla por una hecha con materiales más aislantes.

Además de estas medidas, tendrás que plantearte la posibilidad de adquirir ropa de abrigo para tu perro y colocársela antes de salir a pasear. Recuerda que, igual que tú te cubres con capas de ropa para salir a la calle y evitar pasar frío, tu peludo compañero también necesita una capa extra si cumple con las características anteriormente citadas (pelaje corto o ausencia de pelo). Dentro de la gran variedad de prendas para canes, destacan los jerséis y los abrigos como las más prácticas, cómodas y efectivas:

Jerséis para perros

Suelen ser de punto y cubrir la zona del cuello y tronco del perro para ayudarle a combatir el frío. Al ser ligeramente más finos que los abrigos, están más recomendados para la época de otoño e inicio del invierno. Ten presente que sobreproteger al animal del frío puede generar el efecto contrario y propiciar la aparición de sofocos por calor, de manera que no optes por un abrigo hasta que las temperaturas no lleguen a su punto más bajo. Así mismo, existen jerséis que cuentan con un forro polar para aquellos perros más vulnerables. A la hora de seleccionar el más adecuado para tu can, tendrás que fijarte en la variedad de tallas y escoger aquella que cumpla con la longitud dorsal de tu perro.

Abrigos para perros

Como comentamos, los abrigos suelen estar fabricados con materiales más resistentes al frío y, por tanto, protegen más a nuestro perro. De esta forma, recomendamos escoger esta prenda de ropa de abrigo para perros cuando ya nos haya invadido el invierno. Aquí disponemos de más posibilidades, y es que existen abrigos que solo cubren la zona del tronco del animal y otros que incluyen gran parte de las patas y cuello. Tendrás que decantarte por uno u otro en función de las necesidades de tu perro, ya que si observas que siente mucho frío cuando lo sacas a pasear e, incluso, le cuesta caminar, deberás hacerte con un abrigo completo.

Puesto que los perros cuentan con una capa de pelo de invierno y con una de verano, no hagas uso de la ropa para canes fuera de la época de frío. Aunque pueda parecerte que está realmente bello con la prenda puesta, debes pensar en su comodidad y bienestar.

Botas para perros

Por último, mencionamos las botas para aquellos perros con frío que vivan en lugares donde es habitual que nieve. Del mismo modo que no todos los perros necesitan ropa, tampoco todos necesitan botas, pero sí hay algunos que pueden rechazar pisar pasear por la nieve debido al frío o a la sensación que les produce su tacto. Para estos casos, no te pierdas este otro artículo: «¿Cómo llevar a un perro a la nieve?«.

¿Hay que tapar a los perros para dormir?