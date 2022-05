Acto y movilicación «Sin justicia, no hay paz, ni pan»

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Rojo y la CGT convocan este martes 24 a un acto y movilización bajo la consigna «Sin justicia, no hay paz, ni pan».

La concentración esta programada para las 19 horas en Plaza San Martín (Urquiza y Artusi), replicando una actividad que se realizará en todas las plazas del país para dar continuidad a un plan de lucha que reclama democratizar el sistema de justicia, terminar con una élite para unos pocos, y poner fin a una corporación judicial colmada de privilegios.

«Nos movilizamos para exigir la construcción de un poder judicial para el pueblo y no como es hoy, que le da sólo la espalda, y entre todos y todas tenemos que decirle basta a los atropellos y prácticas violatorias del estado de derecho y de la democracia, ejercidas o legitimadas por la Corte Suprema de Justicia, incluso en nuestra ciudad repudiar la odiosa dilación y aberración jurídica en causas emblemáticas sobre delitos de lesa humanidad como lo son la Noche del Mimeografo 3 y la Causa PC 2» afirmó José Goycochea, presidente de APDH mesa Uruguay.

«Esta Corte, que ya debería haber sido removida porque entre otras cosas esta cuestionada por organismos como las Naciones Unidas y sobre todo se debería ir porque no se hace cargo del daño que ocasionan con sus decisiones, cuando no escucha, cuando no otorga protección eficaz, cuando empeora las condiciones del cumplimiento de las sentencias, cuando no prioriza el derecho a la vida, a la integridad sexual y a la protección contra todas las formas de violencia, incluso esta misma Corte que debuto favoreciendo con aberrantes sentencias a favor de los genocidas y continua asegurando impunidad y propiciando avasallar derechos laborales conquistados en años de luchas y sacrificios», afirmó José Goycochea.