El Lobo rompe la siesta en el Núñez

Gimnasia recibe esta tarde, desde las 14:00, a Douglas Haig de Pergamino por la fecha 10 del Torneo Federal A. Se jugará en el Núñez con Enzo Silvestre, de Santa Fe, como árbitro principal. En el adelanto de la fecha, Depro empató sin tantos como visitante ante Crucero del Norte, en Posadas.
La fecha completa de hoy será con estos partidos:
SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ UNION S. RAFAELA 22/05/2022 11:00 MARTIN * MAURICIO EXEQUIEL TUCUMÁN PONCE * JOSÉ TUCUMÁN BONO * OSCAR ARIEL JUNÍN LOPEZ DARIO ARRECIFES
BOCA UNIDOS CORRIENTES CRAL. NORTE SALTA 22/05/2022 11:00 LLOBET FABRICIO * CÓRDOBA ARREGUES CHRISTIAN * PASCANAS GUZMAN MARCOS DAVID * PASCANAS LUZZI DAVID COSQUÍN
JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 22/05/2022 14:00 TESTA SERGIO * BAHÍA BLANCA MIHURA CARLOS* JAVIER MERCEDES RAMOS ERRASTI * MAURO LUCAS ARRECIFES LEGUIZAMON PABLO RIO COLORADO
AT. PARANA PARANA GIMNASIA Y TIRO SALTA 22/05/2022 15:00 MARCOS FERNANDO* OMAR BAHÍA BLANCA HOURTICOLOU * MARCOS GONZALO CNEL DORREGO BUSTOS * EMILIANO NICOLAS RIO COLORADO GOROSITO LEOPOLDO RIO COLORADO
JUVENTUD ANTONIANA SALTA SAN MARTIN FORMOSA 22/05/2022 19:00 CARRANZA * ALVARO VILLA MARÍA BALMACEDA * MATIAS EZEQUIEL RÍO TERCERO BEVILACQUA * MARIA BELEN RÍO CUARTO CARDOZO WALTER JUJUY
LUNES 23 DE MAYO
RACING CÓRDOBA SARMIENTO RESISTENCIA 23/05/2022 20:30 AMICONI * BRUNO SALTO VIGLIETTI * CARLOS JAVIER SALTO BADANO * JOAQUIN SALADILLO DOUSSOUK KARIM CHASCOMÚS.
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