Las Rojas hicieron historia

Rocamora vivió otro momento histórico. Las Rojas pusieron su bandera en lo más alto del básquet Entrerriano participando en la Liga Sudamericana que organiza la FIBA, con un estadio colmado de simpatizantes del básquet femenino de la ciudad y de otras localidades que se acercaron a alentar al equipo. Las voces de los protagonistas de tres días inolvidables.

Las Rojas vivieron su primera experiencia internacional como anfitrionas del Grupo A de la Liga Sudamericana con una gran organización en conjunto con el Municipio de Concepción del Uruguay, el Gobierno Provincial y el apoyo de empresas privadas. Sin ellos no se podría haber realizado dicho evento en el Centro de Educación Física Nº3 “Profesor Hugo Mario La Nasa” de la ciudad.

A continuación, las voces que vivieron este momento histórico para el básquet del club y la provincia.

La entrenadora de Rocamora Laura González, quién también es coordinadora del básquet femenino de la institución, se refirió a lo deportivo y a lo que se vivió en la Histórica: «Fue una sensación muy linda a pesar de la derrota. El marco, la gente, nos tenemos que quedar con eso. Trabajamos con nuestro lineamento y nuestras armas, la luchamos con muchas chicas de Concepción del Uruguay, y eso es lo que nos tiene que dejar tranquilas. Fue duro porque nos quedamos con el segundo puesto, pero bueno, las chicas terminaron con la cabeza en alto; dieron todo pero nos quedamos sin nafta y no hay mas nada para decir». .

Unas de las nuevas incorporaciones para esta Liga Sudamericana 2022 fue la ala pivote Victoria «la China» Lara, quien habla de lo enriquecedor que fue participar en esta competencia internacional y su vivencia dentro del club. «El haber podido formar parte del plantel en este cuadrangular fue un privilegio, trabajamos como equipo en todo momento y más allá de no haber podido obtener el primer puesto, se que dejamos todo en cada partido y estamos a la expectativa de lo que suceda en los demás cuadrangulares. Jugamos todos los partidos de igual a igual en una competencia internacional. Creo que es un momento super importante e histórico para el club haber sido anfitrión de La Liga Sudamericana y estoy agradecida de poder haber sido parte. En lo personal siempre trato de dejar todo y dar lo mejor de mi, con aciertos y errores pero tranquila que de mi parte siempre di el 100%. El club desde el día 1 me hizo sentir muy cómoda, tanto cuerpo técnico, dirigentes, jugadoras, como la gente que fue a apoyarnos este fin de semana. Cómo dije anteriormente, creo que Rocamora es uno de los clubes que viene sosteniendo un proyecto a lo largo de los años y eso se ve reflejado en todo momento. Me siento muy bien con el equipo, es una hermosa experiencia la que estuvimos viviendo estos días» manifestó Lara.

Otra de las experimentadas del equipo, no por su edad, sino por su largo camino recorrido en el Club: desde su inicio del «Proyecto Rocamora» en el 2015, participó en todos los equipos, siendo una de las jugadoras que participó en todas la ediciones. Sangre Roja y aguerrida, Irina Figueroa nos habla de esta experiencia Internacional: «En lo deportivo fue una experiencia muy gratificante. La verdad fue una locura lo que vivimos tanto en la previa como en los días de competencia. Fue algo hermoso para todas, dejamos todo en cada partido. Muy feliz con la gente que nos acompañó, no solo de Rocamora sino de otros equipos, nos llenó el corazón de alegría y emoción representar al club, a la ciudad y a la provincia, y que la gente nos acompañe fue inolvidable. En lo personal, nunca me imaginé que iba a jugar una Liga Sudamericana y la verdad le agradezco al Club, a los dirigentes, a la gente que estuvo detrás y que hizo posible todo esto; fue un premio a todo el trabajo que venimos haciendo en todas las Ligas, de nunca bajar los brazos e ir siempre por más».