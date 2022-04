Zacarias: “Vemos en Frigerio la figura que puede sintetizar una provincia mejor”

El diputado provincial Juan Domingo Zacarías (Movimiento Social Entrerriano) se refirió a la proyección del actual diputado nacional Rogelio Frigerio como precandidato a gobernador, y definió que “sintetiza una puerta de salida a la falta de credibilidad que tienen muchos entrerrianos sobre los partidos políticos”.

En el marco de recorridas que viene realizando el también representante en la Cámara Baja nacional, Pedro Galimberti, y las declaraciones del exlegislador Fabián Rogel respecto a una candidatura en el mismo sentido, Zacarías entendió que esta posible interna “potencia lo que sería Juntos por Entre Ríos”, según declaraciones al programa Nunca digas nunca (Gigared Paraná).

“Los partidos políticos han entrado en una crisis de identidad, de convocatoria y credibilidad. Hoy la sociedad va canalizando sus inquietudes y objetivos en el mundo de la política a través de los hombres que le brindan confianza por, entre otras cosas, la palabra”, analizó.

Y observó: “Hablar de candidaturas en esta etapa me parece contradictorio”, aunque apuntó: “La sociedad misma te va ubicando en determinadas candidaturas. Rogelio, sin manifestar en ningún momento que quiere ser candidato a gobernador, la sociedad lo ha puesto en ese lugar, es candidato a gobernador. Me atrevo a decir que el 66% de los entrerrianos que lo eligieron como diputado nacional lo eligieron en la idea de que él se proyecte como candidato a gobernador de la provincia. Esa es la decisión de la sociedad, porque a los dirigentes políticos nos pone en nuestro lugar la sociedad”. “Con el respeto que me merece Pedro Galimberti y Fabián Rogel, que tienen su derecho a ser candidatos, creo que Rogelio Frigerio sintetiza una puerta de salida a la falta de credibilidad que tienen muchos entrerrianos sobre los partidos políticos. Y como slogan yo incorporo en mis charlas y recorridas que es `Rogelio Frigerio y la gente´, él atraviesa el núcleo duro de los partidos políticos, hay una relación directa de él con la sociedad”.

Consultado sobre las elecciones del próximo año y un posible desdoblamiento de las nacionales, el legislador consideró: “Los entrerrianos nos merecemos discutir qué provincia queremos, es una discusión estratégica, política seria, una política de estado. Y para eso, mi opinión particular como legislador de la provincia, me gustaría que las elecciones se desdoblen. Y creo que si se le consulta a los entrerrianos elegirían una elección desdoblada y, más aún, la eliminación de la boleta sábana”.

Seguidamente, aventuró: “Rogelio Frigerio es gobernador de la provincia de Entre Ríos, lo digo hoy, y de la única forma que no es gobernador es por errores que él exclusivamente realice o permita realizar a quienes lo acompañamos; el equipo que acompañamos a Frigerio no tiene que tener ambiciones personales”. Y reforzó que en muchos espacios: “Ven en Rogelio la figura hoy que puede sintetizar una provincia mejor que la actual. No digo que la actual esté mal, hay que mejorarla”.

Seguidamente, reveló: “Yo no cobro dieta, vivo de mi jubilación a los 65 años, pude haber renunciado transitoriamente a mi jubilación y no lo hice. Lo tomo como una obligación. Si queremos un estilo de política y provincia diferente, cada uno tenemos que empezar a ser el ejemplo”.

Y rechazó hablar de una postulación personal: “Cómo voy a hablar de una candidatura mía si estoy hablando de una síntesis que hoy refleja y conduce Rogelio Frigerio”, subrayó.

Sobre el megajuicio y la sentencia que se conocerá este jueves, opinó: “Todo juicio de esta naturaleza tiene un antes y un después y consolida o no consolida, según las decisiones que tomen, a quien hay que respetar, que es la Justicia. De la Justicia depende qué analizan, observan y piensan los entrerrianos”.

Finalmente, consultado sobre cómo observa la ciudad de Paraná, dijo: “Está mejorando en dos aspectos, administrativamente y también hay obras abiertas en la ciudad, que no las podemos negar”. Sin embargo, señaló: “No venimos de una ciudad que se sintetice como capital de una provincia, falta mucho. Paraná aún sigue siendo una ciudad anárquica que crece voluntariamente y no organizativamente: ¿qué era más importante, maquillar el Parque Urquiza o arreglar la falencia del agua dulce que falta en tantos barrios?”, ejemplificó.