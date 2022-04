Zacarías: “No hay reconstrucción posible en Argentina si no hay seriedad”

El diputado provincial Juan Domingo Zacarías (Movimiento Social Entrerriano-Paraná) analizó la realidad social y política en el contexto de la fuerte pelea interna en la coalición del Frente de Todos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Zacarías analizó que en el último tiempo “cambió totalmente la relación de la sociedad para con los políticos y para con las instituciones gremiales y políticas; no hay una credibilidad de la sociedad civil hacia la política y esto es muy preocupante porque cuando se pierde el valor a la palabra, a la conducción, a las instituciones, es muy difícil reconstruirlo porque no es un problema económico sino que es de credibilidad, cultural, que es mucho más profundo”.

“Para que un país, una sociedad, una familia se reconstruya no vale solamente el dinero sino la palabra, la relación humana, la credibilidad y por ende a las personas que ocupan las instituciones”, definió y en tal sentido señaló: “Cuando planteo que Rogelio Frigerio es un emergente de una sociedad que no cree en las instituciones y que poco cree en los políticos, no me equivoco; porque casualmente la sociedad siempre busca una puerta de salida a las crisis y en este caso en la provincia de Entre Ríos particularmente, se ve que la sociedad poco cree en nosotros pero sin embargo ve en Rogelio Frigerio la posibilidad de reconstruir estas cosas”.

Consultado por la investigación y la citación a indagatoria de Frigerio, sostuvo que “la República y las instituciones se reconstruyen respetando las decisiones de los poderes; de la misma manera en que la justicia no tiene que interceder en la vida de las instituciones político partidarias, los políticos no tenemos que interceder ni tampoco dar opinión sobre las decisiones de la Justicia. Rogelio Frigerio se puso a disposición de la Justicia, hizo los descargos correspondientes y oportunamente la Justicia dará su veredicto. Y el veredicto que dé es el que se va a aceptar”.

“Particularmente me da la tranquilidad de que si hay una persona que, en los ocho años en que lo conozco y lo acompaño políticamente, me da la total seguridad que es alguien que no transita los caminos de la corrupción o de violar la justicia, es Rogelio Frigerio. Ahora la justicia tiene la obligación de actuar y determinar quién tiene la razón, es sencillo”, sentenció.

Al recordar su acompañamiento a Cristina Fernández en la década del 90, Zacarías afirmó: “La acompañé con mucho orgullo cuando siendo diputad nacional ella decía que había que institucionalizar la República Argentina, que había que investigar los hechos de corrupción y la entrega del patrimonio nacional, pero no fui yo quien se equivocó en acompañarla como millones de argentinos, posiblemente la que se equivocó fue ella al no actuar en consecuencia”.

“La sociedad se equivoca, cree y tiene el derecho de equivocarse, pero lo que no tenemos que hacer es ser consecuente con las equivocaciones y los errores. Puedo volver a equivocarme como cualquiera. Pero no estoy arrepentido de haber acompañado a Carlos Menem como Presidente ni de haber acompañado a Cristina Fernández de Kirchner. Posiblemente la que debería estar arrepentida de no haber cumplido con la palabra empeñada de reconstruir y respetar las instituciones debe ser la vicepresidenta de la República”, planteó.

En tal sentido, dijo estar “sumamente preocupado” por la pelea entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández porque “no hay reconstrucción posible en Argentina si no hay seriedad, respeto, si no se consolidan la palabra y los derechos” y se preguntó: “¿Qué inversor va a querer venir a la Argentina a producir trabajo en una situación de caos institucional como se vive ahora, donde el presidente de la República, elegido democráticamente, y la vicepresidenta no se hablan?”.

“Es una situación muy difícil la que está viviendo la sociedad civil y las instituciones del trabajo, de la producción, del desarrollo cultural, educativo, social. Es realmente muy preocupante pero creo que en Entre Ríos las cosas están más acordes a una sociedad de respeto a las instituciones. Tenemos que tratar de consolidar esa convivencia entre los distintos sectores, de ser respetuosos entre oficialismo y oposición y transitar un camino que le brinde a esta provincia ser parte de un proyecto nacional ajeno a las circunstancias que hoy se están viviendo”, analizó.

Consultado por la emergencia de Javier Milei, Zacarías sostuvo que “tiene todo su derecho, es un ciudadano que se ha puesto a la consideración de los argentinos, no comparto el tenor de sus planteos y no votaría jamás a un ciudadano de ese nivel de comportamiento porque es un anti político, un anti democrático, es una persona agresiva más allá de que en algunos temas pueda tener verdades; pero con esa agresividad no se logra la pacificación que necesitan los argentinos”. “Agrediendo al adversario porque piensa diferente no se logra lo que necesitan las familias que es vivir en paz y en tranquilidad”, concluyó.