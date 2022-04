Rocamora suma toda la experiencia de Carla Miculka para la Sudamericana

Rocamora continúa su preparación para la Liga Sudamericana. Uno de los grupos se jugará en Concepción del Uruguay del 28 al 30 de abril con equipos de Brasil, Uruguay y Chile. La dirigencia Roja sigue trabajando en este desafío y esta vez sumó a Carla Miculka Ala Pívot 1,74 m de altura, luego de haber disputado la última temporada en Unión Florida por la Liga Femenina.

Miculka es otra de las fichas destacadas que se suman a Rocamora para disputar la Sudamericana femenina del 28 al 30 de abril en nuestra ciudad. La jugadora estuvo en la Liga Nacional Femenina para Unión Florida donde su equipo llegó a las semifinales. Está prevista su llegada para el miércoles a Concepción del Uruguay para quedar a disposición del cuerpo técnico. «Poder vivir este nuevo desafío me llena de ansiedad y de entusiasmo. Es algo diferente, fuera de mi contexto habitual y eso le da un extra para mí, agradecida por el llamado, en lo laboral tanto Florida, como el Intendente de Tigre, colaboraron para que pueda tener esta oportunidad, así que a ellos gracias». manifestó Carla, una de las fichas destacadas para la Sudamericana.

La ala pívot de 1,74 tiene una larga trayectoria en el básquet nacional y conoce muy bien el ADN de Rocamora: «Siempre que uno se enfrenta con Rocamora, no puede dejar de valorar su intensidad a lo largo de todo el juego. Sin importar cuánto talento ofensivo tengan, uno siempre sabe que la entrega no la negocian. Además, tener la posibilidad de jugar con Sabri (Sabrina Scevola) y saber por ella de la calidad humana del club, hizo que no lo dudara».

El equipo conducido por Laura González tiene una plantilla llena de recursos que sabe repartir muy bien el protagonismo, Carla le sumará experiencia al equipo dentro y fuera de la cancha. «Al equipo me gustaría aportar dentro y fuera de la cancha. Sé que apuesta a nutrir el equipo con chicas formadas en el club, asique si puedo colaborar en ese desarrollo en entrenamientos y partidos, sería ideal. Respecto al cuadrangular, la certeza de que mi entrega va a ser total para poder clasificar a la siguiente fase».

Liga Sudamericana

Unas de las fases de grupos de la Liga Sudamericana se desarrollará en Concepción del Uruguay desde el 28 al 29 de abril con los equipos Defensor Sporting de Uruguay, Sodie Doces de Brasil y Sportiva Italiana de Chile.

La fase de grupos contará con 12 equipos:

Grupo A: Concepción del Uruguay, Argentina, del 28 al 30 de abril con: Rocamora (ARG), Defensor Sporting (URU), Italiana (CHI) y Sodie Doces (BRA).

Grupo B: Guayaquil, Ecuador, del 5 al 7 de mayo con: S.S. Boca (ECU), UDJ Santa María (ECU), Berazategui (ARG) y Deportivo Anzoátegui (VEN).

Grupo C: Santiago del Estero, Argentina, del 12 al 14 de mayo con: A.A. Quimsa (ARG), Malvin (URU), Félix Pérez Cardozo (PAR) y CARL A-Z (BOL)

Final Four: El primer equipo de cada grupo y el mejor segundo de toda la fase jugarán el F4 definitorio. Jugarán en sede a designar, todos contra todos para conocer al elenco campeón.