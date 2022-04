Rocamora irá a Zárate por el triunfo que necesita

Este viernes se llevará a cabo la última fecha de la Segunda Fase de la Liga Argentina de Básquetbol y Tomás de Rocamora enfrentará a Zárate Basket con la necesidad de sumar un triunfo que le permita asegurar la localía en el play in que tendrá ante Bahía Basket. Si esto no se da tendrá que esperar que haya un triunfo de Pergamino Básquet. Estos encuentros, como otros en los que habrá cuestiones en juego, se disputarán a partir de las 21.

En la Conferencia Sur el principal atractivo estará dado en los partidos en los que están involucrados equipos que marchan en el fondo de las posiciones. Ya se sabe que Parque Sur terminará último y que una de las llaves de play in la jugarán Rocamora y Bahía Basket. A estos dos equipos les queda por conocer quién será el anfitrión del partido definitorio de los ubicados en los puestos 13 y 14. Y por la ubicación 11 y 12 también hay una linda contienda que involucra al menos a Quilmes, Pergamino y Del Progreso.

Rocamora tiene en claro que si gana el próximo lunes será local. Pero también sabe que si pierde hay posibilidades de que deba viajar a Bahía Blanca en menos de 48 horas para jugar el lunes. De allí las obligaciones del Rojo frente a un Zárate Basket que quiere asegurar su lugar entre los cuatro mejores sabiendo que Deportiva Viedma ya tiene el uno. También la pelea por los lugares de vanguardia está más que interesante y de ahí que en cada uno de los partidos haya algo en juego.

El Rojo viene de perder el miércoles 81-72 ante el encumbrado Racing de Chivilcoy mientras que Bahía Basket cayó 111-101 contra Zárate Basket como visitante. Los dirigidos por Cali Pérez volvieron a trabajar en su estadio este jueves por la noche. El único jugador que no está disponible todavía es el base Juan Martín Bello. El cuerpo técnico definirá en la mañana del viernes los jugadores que viajen.

Vale aclarar que no hay posibilidad alguna que Rocamora y Bahía Basket igualen la posición porque hay entre ambos medio punto de diferencia. Uno quedará 13 y otro 14 de acuerdo a los resultados que se den. Si bien Rocamora no la tendrá sencilla tampoco lo será para Bahía ya deberá enfrentar a un Pergamino que irá por el triunfo que lo ayude a lograr localía en su play in o bien sortearlo si se le dan otros resultados a favor. Por eso será una fecha con mucho en juego y al Rojo lo que más le sirve es ganar.

Mauricio Galarza – Prensa Rocamora