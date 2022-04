Que sirva de ejemplo: No cumplió con las reglas impuestas y le revocaron la condicionalidad de la pena

Un violento sujeto, que tenía una pena de cumplimiento condicional como beneficio, pero debía cumplir con las reglas de conducta impuestas, deberá estar a partir de ahora preso por su incumplimiento. Esta medida fue adoptada por loa jueza de Garantías Nº 1, doctora Melisa Ríos a solicitud de la Fiscalía y debería servir de ejemplo a quienes se vean beneficiados en otros casos para no caer en la misma suerte.

La audiencia tuvo lugar este lunes por la mañana en la Sala de la OGA, donde la jueza, Dra. Melisa María Rios, presidió la diligencia en el marco del Legajo Nº 3487/21 caratulado » A.J.A. S/Violación de domicilio violencia de género daños», causa que lleva la Fiscal auxiliar N° 1 Dra. María Becker, siendo representado por la Defensora Pública, Dra. Alejandrina Herrero.

AJA fue condenado y el condenado el 2 de septiembre de 2021, pero se le dio una pena de cumplimiento condicional y el cumplimiento de medidas, las que en caso de no respetar, le podían costar su libertad.

La Fiscal Auxiliar confirmó el incumplimiento de las reglas y del tratamiento psicológico, por lo que solicitó se revoque el beneficio de la condicionalidad y que se cumpla la pena en una unidad carcelaria. La Defensa se opuso a lo solicitado por la Fiscalía y refirió que no está acreditado que el haya mudado a la ciudad de Colón, tampoco está comprobado que el mismo haya estado bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Manifiesta que su defendido estaba tomando pastillas que no le hacían muy bien y le producen ataques de pánico, agregando que está haciendo el tratamiento psicólogo y el tiempo que no fue, es porque el psicólogo no lo pudo atender porque tenían que operarlo. Por otro lado indica que, de la entrevista no surge que su defendido haya amenazado a la denunciante, el problema fue con la hija y yerno de la víctima.

Tras escuchar a las partes, la magistrada resolvió revocar la condicionalidad de la condena impuesta y disponer su cumplimiento efectivo.