Pasó la cuarta fecha del local

Gimnasia 12 puntos; Engranaje, 10; Atlético Uruguay y Lanús, 7; Parque Sur, 6; Agrario Rocamora, 4; María Auxiliadora y Rivadavia, 3; Almagro, 2 y Atlético Colonia Elúa, 1.

Próxima fecha (5ª)

Parque Sur vs. Lanús

María Auxiliadora vs. Gimnasia.

Almagro vs. Engranaje.

Atlético Uruguay vs. CACE

Rivadavia vs. Agrario Rocamora.