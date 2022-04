Malvinas, hechos de marzo y Operación Rosario

El 1 de marzo de 1833 arriba a Malvinas el HMS Beagle: el barco con el que Charles Darwin recorrió el mundo, apena dos meses antes se había producido la usurpación.

Su capitán Fitz Roy ya había estado de visita bajo el gobierno de Vernet en 1830, describiendo con asombro el próspero poblado argentino. Los reportes al gobierno británico sobre el éxito alcanzado por el asentamiento renovaron el interés del Reino Unido por las riquezas del archipiélago. Darwin escribe dos cartas desde Malvinas. En una de ellas, del 30 de marzo de 1833, expresa: “Hemos llegado aquí, a las Islas Frakland al comienzo de este mes, tras una sucesión de tempestades con gran sorpresa hallamos izada la bandera inglesa. Supongo que la ocupación de este lugar debe haberse noticiado recién ahora en los diarios ingleses; pero nos enteramos que toda la parte austral de América bulle de fermento por el lenguaje temible de Buenos Aires, uno supondría que esta gran república entiende declarar la guerra ¡contra Inglaterra!”

En el Beagle también viajaba el dibujante oficial de Darwin, Conrad Martens, quien registraba fielmente lo que veía.

El regreso de Orundellico

Orundellico (1815-1864) integraba el grupo de cuatro rehenes fueguinos que el capitán Fitz Roy, al mando del buque “Beagle”, llevó a Inglaterra en 1830 para realizar una suerte de experimento cultural. Este joven de la etnia de los Yaganes vivía en los alrededores de Wulaia, en los canales fueguinos del extremo austral de Chile. Sus captores lo bautizaron despectivamente como «Jemmy Button» o «Jeremy Button», en alusión al botón que le habían dado a su madre en una suerte de trueque.

Durante su estadía en Inglaterra estudió junto con sus compañeros fueguinos en Saint Mary School y fue presentado en la corte de St. James al rey Guillermo IV y la reina Adelaida. Hacia fines de 1833, luego de permanecer dos años en Inglaterra, fueron reintegrados a su tierra los tres que sobrevivieron. Estos fueguinos, según explican Darwin y Fitz Roy, “pese a la miserable vida que llevaban en tan inhóspita región, estaban muy orgullosos de su tierra, pues durante su exilio la recordaban y la elogiaban constantemente”.

En 1860, Orundellico fue acusado por los ingleses de ser el instigador de la matanza de anglicanos de la goleta Allen Gardiner de la Sociedad Misionera Patagónica en la zona de Wulaia, ocurrida en noviembre de 1859.

Por este motivo fue llevado a la capital de Malvinas para su juzgamiento. Los habitantes de las Islas lo agredieron y pidieron su muerte. Por falta de pruebas, el tribunal lo liberó de todo cargo y regresó a Wulaia el 29 de marzo de 1860.

El Nacimiento de Luis Vernet

El 6 de marzo de 1791 nació Luis Vernet, quien en 1829 fue nombrado Primer Comandante Político y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico.

Había nacido en Hamburgo en el seno de una familia protestante de origen francés. Su padre, Jacques Vernet (1730-1813), era dueño de una fábrica de tabacos y comercio de té. Tuvo 5 hermanos. Uno de ellos, Emilio, también tuvo un rol importante en las Islas Malvinas.

En 1817 llegó a Buenos Aires. El 17 de agosto de 1819 contrajo matrimonio con María Sáez con quien tuvo 7 hijos. Su hija Matilde fue apodada «Malvina» por haber nacido en las Islas en 1830.

En 1826 pisó por primera vez las islas Malvinas y en carta a su esposa, escribió: “…hicimos después de descansados los caballos, el reconocimiento de la Isla entre los tres hermanos; y no dejó de agradarnos el paseo. Yo tuve siquiera el consuelo de ver que no quedará enteramente sin premio el mayor de los sacrificios que he hecho…”.

El proyecto de desarrollo poblacional y comercial que estaba llevando a cabo se vio truncado por la usurpación británica en 1833.

El 25 de marzo de 1858 fallece María Sáez de Vernet.

María llegó a las islas en 1829, con 29 años, junto a sus tres hijos pequeños y estando embarazada. Fue esposa de Luis Vernet, primer comandante Político y Militar de las Islas Malvinas. Junto a él, su cuñado y personas de distintas nacionalidades, fue protagonista de la fundación de Puerto Luis, primer poblado argentino en el archipiélago. Durante su estadía en Malvinas, se dedicó a dejar registro en su diario de viaje de la vida cotidiana en este pueblo. Se conserva hasta la actualidad su «Diario de 1829 en Malvinas» en el que describe el clima, el paisaje, los primeros pasos de su hija Sofía, la confección de velas, las carreras de caballos, los baile de los afros, las actividades en el campo y el pescadero, el comercio de madera y de carne salada. El 20 de noviembre de 1831 volvió a Buenos Aires con su familia y nunca más pudo regresar a Puerto Luis, debido a la usurpación británica de 1833.

En 1846 se instalaron en San Isidro. María falleció en 1858, a los 58 años, y sus restos fueron enterrados en el Cementerio de la Recoleta junto a su esposo Luis y familia. María Sáez y su cuñado, Emilio Vernet, son considerados los primeros cronistas de la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

Marzo de 1982

A la par que recordamos estos hechos, de los tiempos del comienzo de la usurpación y de la disputa Anglo-argentina, es importante que recordemos el marzo del 82, la Junta Militar ajustaba detalles y apuraba los pasos para la recuperación de la islas, teniendo muy en claro “los juegos” de la inteligencia y la contra inteligencia, por una lado seguían en el máximo secreto las tareas de los planificadores y se procuraba mantener la rutina en todas la unidades militares con el objeto de no despertar ninguna sospecha, por otro y debido a la acción diplomática de Inglaterra sobre todo ya se tenían la sospecha de que los ingles sospechaban ( valga la redundancia) algo, el almirante Carlos Busser agrega además que la convocatoria a reagruparse y entrenarse para una misión incierta para ellos, de los comandos anfibios, provocó más de un inconveniente , del mismo modo los traslados del personal necesario para acondicionar los vehículos, se temía que alguno se hubiese quejado en algún espacio inapropiado fuera del ámbito militar y también eso hubiera trascendido; mientras tanto los operarios contratados por el empresario argentino Constantino Davidoff, a los efectos de desmantelar instalaciones en las Islas Georgias del sur, eran transportado en el ARA Bahía Buen Suceso, estaba en marcha la Operación Alfa, planificada en 1981 por la Armada a los efectos de instalar una base secreta en las mismas aprovechando los contratos de Davidoff que le permitirían por un buen tiempo estar desarrollando tareas en el lugar, la idea consistía en infiltrar militares dentro de los operarios con la excusa de que eran científicos, a tal fin se ordenó a la Agrupación de Comandos Anfibios alistar 1 oficial y 6 suboficiales, y una vez que se retirara el HMS Endurance, que el Reino Unido tenía previsto desafectar del servicio activo, incorporar un grupo de 14 infantes de marina haciéndolo desde alguno de los buques involucrados en la campaña antártica , además con la llegada del invierno sumado al retiro del Endurance las posibilidades de respuesta británicas consideraban que estarían disminuidas. El 29 de enero de 1981 comenzó el adiestramiento de los comandos y buzos designados, siendo su jefe el teniente Alfredo Astiz. Los demás eran el teniente Carrilaff, 1 suboficial buzo, 1 suboficial enfermero, 5 cabos buzos y 5 cabos comandos anfibios. El 28 de febrero fueron embarcados en Ushuaia en el buque de la campaña antártica ARA Bahía Paraíso. Para que no interfiriera en sus planes sobre las Malvinas, el 16 de marzo el Comité Militar canceló la Operación Alfa, pero los comandos permanecieron embarcados preventivamente y partieron el 18 de marzo rumbo a las Orcadas del Sur acompañando a la campaña antártica del buque.

Un día después se produce el incidente entre los británicos de la Georgias y los obreros de Davidoff cuando estos izan el pabellón argentino en las islas luego de que el buque Bahía Buen Suceso descargara sus pertrechos sin la previa autorización británica, comenzando una serie de incidentes que conllevaría a protestas y contra protestas entre Argentina e Inglaterra, estos pretendía el retiro total del personal y el gobierno militar argentino se negaba pues decía que los documentos y acciones están de acuerdo a las autorizaciones previamente otorgadas por el Reino Unido, es por ello que ordena al día 23 al capitán de navío César Trombetta, al mando del ARA Bahía Paraíso que se hallaba en las Orcadas del Sur, recibió órdenes del Estado Mayor General Naval de dirigirse a máxima velocidad a las islas Georgias del Sur, con la misión de evitar el desalojo del grupo de obreros argentinos de Davidoff por parte del HMS Endurance, salido a tal efecto desde las islas Malvinas, al tiempo que las corbetas ARA Drummond y ARA Granville fueron desplegadas entre las Malvinas y las Georgias del Sur, quedando en posición de interceptar al HMS Endurance y rescatar cualquier personal argentino que llevara a bordo.

Operación Rosario

El 24 de marzo luego del brindis conmemorativo del aniversario del golpe militar se toma la decisión de llevar adelante de inmediato la Operación Rosario, inicialmente llamada Azul y el 28 zarpa el grueso del grupo de tareas 40, que tuvo la siguiente organización:

Fuerza de Tareas Anfibias – FT 40: Comandante: contraalmirante Gualter Allara

Grupo de Tarea 40.1 – Fuerza de desembarco: Comandante: contraalmirante I.M. Carlos Büsser

Unidades de Tareas:

40.1.1. Batallón IM Nº 2

40.1.2. Sección de tiradores BIM Nº2

40.1.3. Agrupación Comandos Anfibios

40.1.4 Grupo Buzos Tácticos

40.1.5. Grupo Comandos Anfibios y Grupo Buzos Tácticos

40.1.6. Batería del Batallón de Artillería de Campaña Nº1

40.1.7. Sección de Tiradores BIM Nº 1

40.1.8. Sección para Apoyo de Combate

40.1.9 Sección de Asuntos Civiles

40.1.10. Sección de Tiradores del Ejército Argentino RI 25

Grupo de Tarea 40.2. – Grupo de transporte: Comandante: capitán de navío G. Estrada

Unidades de Tareas:

40.2.1. Buque de Desembarco de Tanques A.R.A. San Antonio

40.2.2. Rompehielos A.R.A. Almirante Irízar

40.2.3. Transporte A.R.A. Isla de los Estados

Grupo de Tarea 40.3. – Grupo de escolta: Comandante: capitán de navío J.D. Chaluleu

Destructor A.R.A. Hércules

Destructor A.R.A. Santísima Trinidad

Corbeta A.R.A. Drummond

Corbeta A.R.A. Granville

Grupo de Tarea 40.4. – Grupo de tareas especiales: Comandante: capitán de corbeta H. Bicain

Submarino A.R.A. Santa Fe

Agrupación Buzos Tácticos

La Fuerza de Cobertura, que serviría de cobertura lejana para la operación anfibia, tenía una misión latente: la de actuar en caso de que terceros países iniciaran un movimiento de agresión.

Fuerza de Tareas de Cobertura – FT 20: Comandante: capitán de navío J.J. Sarcona

Portaaviones A.R.A. 25 de Mayo

Grupo Aeronaval Embarcado

Destructor A.R.A. Py

Destructor A.R.A. Bouchard

Destructor A.R.A. Piedrabuena

Buque -tanque A.R.A. Punta Médanos

El Grupo Aeronaval Embarcado estaba compuesto por tres S2E (Tracker), aviones antisubmarinos, tres A4Q (Skyhawk) de ataque, tres helicópteros AIO3 (Alouette) y un helicóptero Sh-3D (Sea King) antisubmarino.

Por su parte el Grupo Aeronaval de Exploración estuvo integrado de la siguiente manera:

Grupo Aeronaval de Exploración – GAEX: Comandante: capitán de fragata L.C. Vásquez

2 Neptune SO2H (antisubmarinos)

1 Electra L-188 (transporte mediano)

1 Beechcraft BE-200 (transporte liviano)

Este último operaría como elemento de apoyo de la Fuerza de Tareas de Cobertura y también de la Fuerza de Tareas Anfibias, ejecutando vuelos de control de tránsito marítimo, sobre aquellas áreas donde se requiriera información.

Al tiempo que se conformaba en alta mar el grupo de Tareas 60 para tomar las Georgias con César Trombetta como comandante, formado por las unidades:

60.1.1. Buque polar ARA Bahía Paraíso, al mando del capitán de fragata Ismael J. García.

60.1.2. Corbeta ARA Guerrico, al mando del capitán de fragata Carlos Alfonso.

60.1.3. Fracción del Batallón de Infantería de Marina N. º 1 (BIM 1) con 40 hombres, al mando del teniente de navío Guillermo Luna.

60.1.4. Dos helicópteros de la Agrupación Antártica: 1 Puma del Ejército y 1 Allouette de la Armada.

60.1.5. Grupo de buzos tácticos y comandos anfibios (15 hombres), al mando del teniente de navío Alfredo Astiz.

El 29 de marzo, ante las inclemencias del tiempo y la agitación el mar que impedía las reuniones de comandantes y jefes, se imparten por radio las ideas rectoras para la operación.

El 30 de marzo debido las malas condiciones meteorológicas que imperaban en el Atlántico sur, con vientos de más de 70 km/h obligaron a posponer la ejecución de la operación, fijando el 2 de abril como día D.

En la noche del 1 de abril cerca las 21:00 has, inicia el desembarco la agrupación comandos anfibios desde el destructor ARA “Santísima Trinidad” 84 comandos anfibios y buzos tácticos bajo el mando del capitán de corbeta Guillermo Sánchez Sabarots alcanzando la costa a las 23:45 has. A esa misma hora, el submarino ARA Santa Fe aportó otros diez buzos tácticos para colocar balizas de radionavegación y ocupar el faro del Cabo San Felipe, cuando el Santa Fe salió a superficie su detectado por el buque costero ingles Forrest, lo que permitió que los ingleses apagaran el faro San Felipe. Los hombres de Sánchez Sabarots se dividieron en dos grupos: el primero, comandado por él mismo, se dirigió a los barracones de la Real Infantería de Marina británica en Moody Brook para atacarlos; el segundo, bajo el mando del capitán de corbeta Pedro Edgardo Giacchino, segundo jefe del Batallón de Infantería de Marina N º 1 (BIM 1), avanzó hacia Puerto Stanley con objeto de tomar las oficinas del gobernador y capturarlo. A la 1:55, el submarino ARA Santa Fe salió a la superficie, frente a Punta Calebroña y lanzó sus buzos tácticos a unos 3 Km del faro San Felipe.

A las 4:20, el destructor ARA Hércules izó su pabellón de guerra y comenzó su patrulla en Puerto Groussac, protegiendo el inicio de la fase de asalto, la aproximación del BDT ARA Cabo San Antonio y de la corbeta ARA Drummond.

A las 6:15 has del 2 de abril, desembarcan los vehículos anfibios blindados con el Grupo de Tarea 40.1, Integrado por el Batallón de Infantería de Marina N º 2 cuyo comandante era el capitán de fragata de IM Alfredo Raul Weinstabl y junto a ellos, una Sección del Regimiento de Infantería 25 del Ejército Argentino, a cargo del subteniente Roberto Reyes, embarcados también en uno de los anfibios. La primera oleada fue la vanguardia de la Fuerza de Desembarco, integrada por efectivos de la Compañía Foxtrot del Batallón de Infantería de Marina N º 2 bajo el mando del capitán de corbeta (IM) Hugo Jorge Santillán como Comandante de la Vanguardia y el teniente de corbeta (IM) Carlos R. Schweizer como segundo comandante y jefe de la sección Foxtrot. Esa formación de avanzada llegó a tierra y enfiló hacia el aeropuerto. Una vez que se llega a la cabecera de pista del mismo, el subteniente Reyes recibe la orden de despejar con sus tropas la pista principal que se encontraba obstaculizada con maquinarias y tractores. La misión era tomar el aeropuerto con el apoyo de fuerzas helitransportadas desde el rompehielos “Almirante Irízar”, limpiar los obstáculos de la pista y permitir que, a partir de las 8:30 has, comenzaran a aterrizar los C-130 “Hércules” de la Fuerza Aérea con el grueso de las tropas del Regimiento de Infantería 25 que provenían desde Comodoro Rivadavia.

A las 7:30 has, el jefe del “25” informó que había capturado el aeropuerto y se había despejado la pista. A las 8.45 h aterrizó el primer Hércules C-130. A las 9:00 has, mientras se desarrollaban escaramuzas en cercanías y dentro de la casa del Gobernador de la Islas, Muere el capitán Giacchino las tropas británicas se rindieron al ser superadas por nuestras fuerzas.

Siendo las 12:30 horas del día 2 de abril de 1982, en una emotiva ceremonia se produce con las formalidades de rigor, el arrío de la bandera británica y el izamiento, por primera vez después de 149 años, de la enseña nacional.

Elías Almada – DNI 14936811

Correo electrónico: almada-22@hotmail.com