La violencia en el deporte/ por el doctor Fernando Spiazzi

El deporte siempre es noticia, el futbol es el deporte mas popular de nuestro país y posee más de un millón de practicantes en el ámbito amateur, es conocido que las noticias buenas se multiplican por diez y las malas por cien.

La Federación Entrerriana de Futbol aposto a torneos provinciales en cada categoría y en ambos sexos a la vuelta de la pandemia, el público que estuvo ausente durante mucho tiempo de las canchas, volvió con gran entusiasmo y es lamentable decirlo también con mucha violencia y agresividad.

Las conductas que se observan en la cancha y que tienen que ver con canticos de simpatizantes son conocidos por el mundo del futbol como “folclore”, en nombre de ese folclore se permiten conductas y acciones de todo tipo, no importa el calibre de los insultos y de la clase de los canticos que se entonan contra el equipo rival o propio o contra el jugador rival, en el nombre del futbol, todo está permitido.

Esta conducta de masas es bien propia de solo algunos deportes, no es viable que, en una cancha de tenis, el mismo simpatizante que acude a la cancha de futbol y putea e insulta a un jugador lo pueda repetir en el deporte de caballeros,

El futbol genera esa pasión permitida donde todo lo vale y todo se permite, entonces detrás de un alambrado nos acordamos de la familia del árbitro, del dirigente, de una línea o de un jugador, no importa en lo más mínimo que después de terminado el juego, en ese mismo día o en la semana, a esa persona que insultamos y en algunos casos le deseamos la muerte conviva con nosotros porque es de nuestro mismo barrio, trabaje en nuestro mismo lugar o nos una la amistad o parentesco.

Es notable como que en esos 90 minutos o mas nos transformamos en un ser distinto al que somos en nuestra vida cotidiana y donde cualquier tipo de insulto está permitido, entendiendo que ya forma parte de nuestra idiosincrasia y que el receptor de las cargadas, insultos no se debe enojar y si se enoja es porque en realidad no entendió nada ,es decir la persona insultada no es víctima de nada, es solo parte de una cuestión que se llama Folclore del futbol y esta mas que probado por uso y costumbre que si juega o arbitra o es dirigente debe aprender a convivir con estas cosas.

En estos días una joven arquera de un equipo femenino se cansó, se hartó de que le griten la insulten, la desprecien, la discriminen, la ninguneen, se rían de sus kilos, de su cuerpo, de su forma de ser y de muchas otras cosas, tuvo la valentía de decir basta, porque Ivana fue valiente para romper las normas que el futbol cree que pudo imponer, ella conto su sufrimiento y nos puso en la realidad de lo que ocurre en una cancha de futbol.

Ustedes se imaginan que caminando por la calle y de la nada un grupo de personas te pare y te agreda, te insulte, té degrade, té discrimine y bien este hecho no es común y por lo pronto terminaría en la policía con una denuncia, bueno en la cancha esto pasa todos los partidos.

PORQUE TANTA AGRESION.

La agresividad se utiliza para infravalorar, intimidar y dominar. En definitiva, se manifestaría para ejercer el poder sobre una persona con una actitud de amenaza, intimidación, y con la intención de dañarla física y psicológicamente sin consideración, respeto y control. De esta manera, se pasa de una agresividad adaptativa y necesaria a otra que se convierte en un acto agresivo innecesario y desadaptativo sobre otra persona ante una determinada situación. (Pelegrín 2008)-

Se imitan los modelos agresivos

Según Fraile (2004) La conducta agresiva es aprendida por medio de la imitación y de la gratificación, ya sea por observación o por experiencias vividas por las personas de forma directa, llegando incluso los participantes a volverse indiferentes a sus consecuencias; considerando que no se nace con un repertorio de conductas agresivas, sino que estas se van adquiriendo a lo largo de su desarrollo madurativo.

Por tanto, sería necesario que esos técnicos deportivos estuvieran formados desde un punto de vista sociológico, psicólogo y pedagógico para saber analizar dichos comportamientos, y después incluirles de forma crítica en el escenario educativo de los escolares conectados con la propia práctica deportiva. (Fraile, 2004)

LA PRESION DE LA HINCHADA

Pelegrín señala con respecto a esta variable que “cuando hablamos de actitudes y comportamientos agresivos en los aficionados al deporte nos estamos refiriendo a aquellos comportamientos que se saltan las normas que forman parte del respeto, la sensibilidad, la consideración y la amabilidad entre los aficionados, por un lado, y entre éstos y los deportistas, por otro lado”

En este clima, competidores directores técnicos y entrenadores pueden sentirse impulsados a buscar la victoria por todos los medios y el árbitro y los contrarios ser sometido a presiones inaceptables. Cuando este apoyo llega al fanatismo como a veces ocurre, el deporte adquiere un aspecto horrible: la violencia se desencadena en el terreno y entre el público, causando daños materiales y heridas físicas. En este ambiente el respeto y la camaradería se derrumban y se destruyen los fines y los beneficios del deporte. (Federación Internacional de Educación Física, 1991)

TIPOS DE VIOLENCIA

Violencia Física y Psicológica

Comprende todo tipo de agresiones de tipo físico, así como el acoso de tipo psicológico. Serían actos violentos insertables en esta categoría una pelea entre aficionados en las gradas, el lanzamiento de objetos a los árbitros, una pelea entre padres/madres de jugadores/as o aquellas agresiones de tipo psicológico que se basan en la manipulación, así como en ir minando poco a poco la autoestima y la moral del agredido/a.

Machismo

En el campo deportivo, muchas disciplinas han excluido sistemáticamente a las mujeres de su práctica. Los puestos de toma de decisiones de muchos comités, federaciones y clubes, incluso a día de hoy, están copados mayoritariamente por hombres, lo que dificulta la creación de una cultura de igualdad en el deporte. Las agresiones y violencia machistas son ampliamente conocidas, pero muchas veces no trascienden tanto las de tipo deportivo.

Quizás la violencia machista en el ámbito del deporte es más visible en las acostumbradas agresiones contra las árbitras, un colectivo profesional que a la tradicional violencia verbal y física a la que se ha visto sometido, suma las particularidades del acoso machista por el mero hecho de ser mujer.

Racismo y Xenofobia

Aunque los ejemplos más escandalosos implican las agresiones físicas y verbales, muchas veces es más importante el elemento de la exclusión social que veíamos en las agresiones entre iguales, y que reside en apartar, no dejar participar e ignorar a los compañeros/as por razones raciales.

LGTBI-fobia

El último de los tipos de violencia en el deporte es la discriminación hacia personas por razones de orientación sexual e identidad de género. Las agresiones a personas homosexuales se basan tanto en las ya vistas en la violencia física y psicológica, como muchas veces en el acoso entre iguales.

CONCLUSION

Como superamos este flagelo que esta inserto en nuestra SOCIEDAD y esta impregnado en el lenguaje de cada uno de nosotros, la realidad que su tratamiento es muy complejo, cuando ciertas conductas se repiten en el tiempo y son aceptadas por la sociedad y ya forman parte de nuestra cultura erradicarlas es mucho más difícil.

Ivana es solo un nombre, son muchos los deportistas amateurs que dejan de practicar deportes, por los insultos y por el bulling o violencia verbal que sufren desde niños o desde adolescentes, esta conducta pasa muchas veces desapercibida, pero la deserción es importante por estos motivos.

Como atacar el problema, cuando la cuestión es cultural y aquí pasa por esta vía, la solución es realizar acciones multidisciplinarias con seguimientos especiales.

Los resultados son producto de capacitaciones, charlas, debates, formaciones, cambios que se deben producir desde adentro hacia afuera, desde lo más simple a lo mas complejo y desde lo complejo a lo más simple.

No se pueden esperar resultados a corto plazo, es un trabajo de hormiga que requiere dedicación de la comunidad deportiva, asesorada por especialistas en la materia.

Es un trabajo importante que lleva tiempo, pero que algún día debe comenzar y que mejor que realizar las acciones a partir de ahora mismo.

Es trabajo de nosotros donde cada uno aporta nuestro grano de arena por un deporte mejor y más tolerante.

AUTOR FERNANDO SPIAZZI

SIEMPRE PENSE QUE LA PANDEMIA. NOS DEVOLVERIA MAS HUMANOS.MAS REFLEXIVOS, MAS TOLERANTES, LA REALIDAD QUE NOS MOSTRO NUESTRA PEOR CARA O TAL VEZ LA QUE SIEMPRE TUVIMOS.