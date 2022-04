La Sub 19 de Regatas en el Provincial

El Campeonato organizado por la Federación Entrerriana de Básquet, dará comienzo el sábado 23 de abril y el Cele será anfitrión del primer triangular, que enfrentará a Regatas, Estudiantes y Talleres de Paraná, a partir de las 11:00 AM.

El plantel es dirigido técnicamente por Santiago Rimoldi, quien también está a cargo del primer equipo que disputa la Liga Federal. Tato está acompañado de sus asistentes, Alejandro Burgos y Cristian Domínguez. Y, el preparador físico, Santiago Rodríguez Perdomo.

Regatas es un Club que se destaca por su sistema de “jugadores reclutados” que lleva a cabo desde hace varios años, con el fin de traer deportistas a la ciudad para que estudien y además, jueguen al básquet en la institución.

El plantel actual de sub 19 está formado por varios de los reclutados y también por muchos jugadores crecidos en el Club. Lo que se subraya principalmente es que Rimoldi, junto a sus asistentes y toda la institución en general, apuestan a un proyecto que tiene como objetivo: jugadores jóvenes sumando minutos en la Tercera Categoría del Básquet Argentino (la Liga Federal) y de esa manera darles rodaje y sobre todo, experiencia.

Los jugadores que serán parte de esta Liga Provincial sub 19 masculina, 2022, son:

-Alippi Tomas

-Benay Lorenzo

-Benítez Thiago

-Britos Tomas

-Cherot Manuel

-Dato Martiniano

-Di Meo Francisco

-Etchepare Antón

-Fagundez Tadeo

-Felipuzzi Santino

-Honeker Francisco

-Lanzi Gino

-Lugrin Luka

-Luter Tomas

-Riquelme Matías

-Scevola Thiago (C)

Los horarios de los partidos que se disputarán en el Juan José Garro son, REGATAS vs. ESTUDIANTES – 11:00 horas.

TALLERES vs. ESTUDIANTES – 16:00 horas.

REGATAS vs. TALLERES – 20:00 horas.

Juliana Garnier – prensa Regatas