La provincia articula la entrega de frazadas del programa Cobijar con los gobiernos locales

La ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, acompañada por su par de Salud, Sonia Velázquez, firmó con la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, el primer convenio en el marco del programa Cobijar, que prevé el mecanismo de distribución de frazadas.

La directora administradora de Vialidad provincial, Alicia Benítez, y el subsecretario de las Organizaciones Sociales, Juan Arbitelli, también participaron de la actividad realizada en Villaguay, que incluyó una visita a El Ceibo Limitada, una de las cooperativas que trabajará en la producción de frazadas.

El convenio rubricado establece el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social al municipio durante la temporada invernal con frazadas destinadas a las familias en situación de vulnerabilidad, y el compromiso por parte del gobierno local en el fortalecimiento de iniciativas enmarcadas en la economía social.

Durante la jornada, la ministra Paira, destacó: “Este año serán distribuidas 30.000 frazadas, confeccionadas por integrantes de ocho cooperativas textiles de nuestra provincia. Esta es una estrategia que desde el gobierno provincial llevamos adelante desde 2012, trabajando codo a codo con las cooperativas, municipios, comunas y juntas de gobierno. Y nos llena de orgullo porque no solo brindamos respuestas a las poblaciones más vulnerables, sino también seguimos fortaleciendo el eje del trabajo, impulsando empleo genuino, como nos insta nuestro gobernador”.

Por su parte, la ministra Velázquez, indicó: “Pensar y actuar en contexto de pandemia no interrumpió la gestión de nuestro gobernador Gustavo Bordet, para poder llevar adelante las políticas públicas que, en este Estado presente, se hacen cada vez más significativas y tan necesarias para poder fortalecer no solamente la red de servicios de salud sino también entendiendo que la política sanitaria es un campo complejo en donde intervienen distintos determinantes (sociales, económicos, ambientales), que siempre se entrecruzan con la salud. Ratificamos nuestro compromiso con los principios que rigen a nuestra Salud, que no solamente adhiere a un derecho humano fundamental, sino que también está guiada por principios de equidad, con perspectiva de género y con justicia social”.

A su vez, Monjo valoró que el municipio forme parte de la edición 2022 del programa Cobijar: “El Ceibo y todas las cooperativas son un orgullo para nosotros, porque van a producir las frazadas que van a llegar a toda la provincia”. Y agradeció el acompañamiento de los equipos provinciales: “Siempre están presentes y trabajamos en conjunto, solucionando los problemas con compromiso, trabajando cerca de la gente y acompañando. La firma del convenio con el Ministerio de Desarrollo Social nos permite adelantarnos en la tarea para el invierno”.

Acerca de Cobijar

Las 30.000 frazadas serán producidas por las cooperativas La Textil, de Nogoyá; Las Gurisas, de Bovril; Esperanza, de Paraná; Confecciones Eigenfeld, de Aldea Eingenfeld; Manos Talenses, de Rosario del Tala; El Ceibo, de Villaguay; Desatanudos, de Feliciano; e Hilvanando Sueños, de Diamante. Para tal fin, se destinaron 18 millones de pesos en concepto de prefinanciamiento.

A través de la Subsecretaría de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, el Ministerio de Desarrollo Social otorga, en igual cantidad, las frazadas que los municipios adquieren comprando a las cooperativas. Este programa permite dar abrigo a las poblaciones más vulnerables del territorio entrerriano y fortalece la aplicación de la Ley Provincial N° 10.151 de Fomento a la Economía Social.

Sobre la cooperativa

El Ceibo obtuvo la matrícula nacional en 2015. La cooperativa de trabajo surgió a partir del dictado de un curso sobre producción de indumentaria, realizado por la Oficina de Empleo de Villaguay.

Desde sus inicios, la cooperativa funciona en un espacio físico cedido por el municipio. Aunque es reconocida a nivel local, tiene como meta posicionarse de forma más sólida, y pasar de la producción de prendas a pedido a disponer de un stock permanente, principalmente de indumentaria escolar para instituciones que habitualmente le compran.

Presencias

En la jornada también estuvieron presentes la intendenta de Villa Clara, Silvina Domé, y el intendente de Villa Domínguez, Juan Romero; y el presidente de la comuna de Ingeniero Sajaroff, Jaime José Velez, entre otras autoridades de comunas y juntas de gobierno vecinas.