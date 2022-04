Investigaciones de la Facultad de Bromatología en Mendoza

Días pasados, Giuliana Seling, Licenciada en Bromatología y becaria doctoral de la Agencia de Promoción Científica Y Tecnológica (ANPCyT), participó 6° Edición del Congreso

Latinoamericano de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CLICAP 2022) en la sede de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, en San Rafael, Mendoza.

El póster presentado en el CLICAP, se refiere a la obtención de extractos vegetales con

propiedades funcionales, a partir de diferentes fracciones de molienda de Prosopis ruscifolia

(vinal). El vinal es una especie autóctona y subutilizada que crece muy abundantemente en el noroeste de nuestro país, y presenta componentes bioactivos y propiedades funcionales, que lo convierten en una alternativa como ingrediente natural para su uso en alimentos y

nutracéuticos.

La búsqueda de nuevos ingredientes y aditivos tienen un importante potencial de aplicación

en alimentos o productos farmacéuticos, ya que podrían ampliar la oferta de productos

saludables y naturales, cuyos procesos de obtención además contribuyen a desarrollar

economías regionales y proteger el medio ambiente.

Cabe destacar que Seling, desde agosto de 2021 comenzó con sus tareas de investigación en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Entre Ríos – ICTAER (UNER/CONICET) y en el Instituto de Tecnologías de Alimentos y Procesos Químicos – ITAPROQ (UBA/CONICET) y su tesis “Estrategias de vitrificación, encapsulación y tecnologías verdes para mitigar reacciones químicas no deseadas en la preservación de alimentos e ingredientes deshidratados” es dirigida por la Dra. María del Pilar Buera y codirectora, Dra. Verónica Busch.

Se trabaja en extractos naturales para reemplazar aditivos sintéticos en alimentos que

muchas veces son indeseados y no muy bien aceptados por los consumidores.

Entre los extractos que se estudian están los de harinas de Prosopis ruscifolia (un árbol del

noreste que fue plaga nacional, vinal) y Prosopis affinis (árbol emblemático entrerriano,

ñandubay) y aguaribay o pimienta falsa. Por otro lado, también se investiga sobre tecnologías verdes, es decir, métodos de extracción que no contaminen el ambiente y no utilicen solventes (ultrasonido, agitación, ultracavitación).

Por lo tanto, presentar los desarrollos trabajados en este importante congreso, como

compartir e intercambiar conocimientos y experiencias con diferentes investigadores de

diversas Universidades e instituciones, conocer otros temas relacionados a alimentos que se están estudiando en la actualidad y en consonancia con las temáticas propias, es de un gran enriquecimiento para la doctoranda y para todo el equipo de trabajo.