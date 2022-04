Frigerio sobre el impuesto a la renta inesperada: “Argentina necesita alivio fiscal, no más impuestos”

El diputado nacional Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) criticó duramente el impuesto a la renta inesperada que anunció el gobierno nacional, al que calificó de “absurdo” y adelantó que la oposición no votará en el Congreso un proyecto para crear más asfixia sobre los argentinos.

Tras el anuncio del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la aplicación de un nuevo impuesto “a la renta inesperada”, Frigerio aseguró: “Tengo la misma opinión que la gran mayoría de los argentinos, que estamos pasando una de las peores crisis que se recuerden, por lo menos desde 2001 a esta parte, por la inflación, por la incapacidad de nuestra economía de generar empleo de calidad, por la incertidumbre en general con la que tenemos que vivir todos los días, y el gobierno siempre apela a lo mismo: ante cualquier problema, un impuesto nuevo”.

En tal sentido, advirtió: “A eso no lo podemos permitir y con toda la fuerza que tengamos en el Congreso vamos a cumplir con el mandato que tenemos con nuestros votantes que es no permitir ningún impuesto más en la Argentina. Argentina necesita alivio fiscal, no más impuestos, y tenemos que ir por ese camino”.

“Este proyecto de la renta extraordinaria es un absurdo, primero porque para tener una renta extraordinaria en Argentina tenés que haber sobrevivido a todos los calamitosos planes económicos que se vienen dando desde hace mucho tiempo. Y segundo si te cobran un impuesto cuando tenés una renta extraordinaria, deberían hacer algo también cuando algún factor externo te obliga a quebrar o a perder mucho dinero; pero eso no ocurre, sino hay que preguntarle a la gente del campo qué ocurre cuando hay sequía, inundaciones, caída estrepitosa de los precios internacionales”, analizó el legislador.

Y definió: “Toda esta lógica de apelar siempre a un aumento de impuestos ante cada problema nos ha llevado a este lugar de inflación, de incapacidad de crecer y generar empleo, del cual tenemos que salir haciendo cosas distintas, no más de lo mismo”.

Opinó que “si perseguimos con más impuestos a los que producen habrá menos trabajo y no se va a resolver el problema de la inflación que es lo que hoy más preocupa a la ciudadanía” y adelantó: “Tenemos como dirigencia política, en mi caso como representante de los entrerrianos en la Cámara de Diputados la responsabilidad de cumplir, además, con lo que me comprometí en la campaña, ponerle un freno al kirchnerismo y tener una agenda contraria a la que está planteando hoy el gobierno: en vez de aumentar los impuestos, darle alivio fiscal a la ciudadanía y a los sectores de la producción”.

En este marco, adelantó que el bloque no votará el proyecto de renta inesperada en el Congreso: “Si así lo hiciéramos, estaríamos traicionando el mandato del electorado. No podemos votarlo a favor, porque además no creemos en eso, no creemos que sea la salida, no creemos que sea la forma de combatir la pérdida del poder adquisitivo de la gente por culpa de un gobierno que está perdiendo la guerra contra la inflación porque está haciendo lo mismo que en los 12 años anteriores de la gestión kirchnerista, que es no atacar la causa del problema, que claramente en este momento es la emisión monetaria producto del déficit fiscal de un Estado que, recaude lo que recaude, nunca le alcanza para cubrir sus gastos”.

“Ese es el problema y hasta que no lo ataquemos desde la política la gente va a seguir sufriendo el flagelo de la inflación”, concluyó.