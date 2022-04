Encuentran un ejemplar de Yarará en el Barrio 48 Viviendas

Vecinos del Barrio 48 Viviendas del hospital Viejo, se vieron sorprendidos este martes en horas de la siesta con la llegada de los bomberos.

Al consultar el motivo se supo que una vecina de cale Puchulu 715, había solicitado su presencia al encontrar en su patio trasero un ejemplar de gran tamaño de yarará.

“Ladraba mi perra de manera insistente. Me llamó la atención y fui a ver qué pasaba. Ayer había cortado el pasto del fondo y estaba todo bien, pero mi perra miraba en un lugar donde había unas maderas y cuando me acerque vi la yarará enroscada, lista para saltarle a mi mascota. Saque la perra y llamé a mi hijo. Le pegamos con una pala y no la vimos más. Cuando llegaron los bomberos comenzaron a buscarla y la encontraron escondida entre unos ladrillos y la sacaron en el gancho. Fue una experiencia muy fea”, dijo la dueña de casa a 03442.

El ofidio fue retirado por los servidores públicos en un balde de 20 litros y llevada a zona de campo fuera de la ciudad, señalándose que este reptil habría ingresado por debajo del portón trasero de la vivienda.

Zona de pastos

Es importante resaltar que todo el sector del Barrio 48 Viviendas que da al norte, tiene una extensión de terreno que lo separa del Centro de Salud Giacomotti y lo que sería el hospital viejo, con mucho pasto que en reiteradas oportunidades se encuentra muy alto, lo que hace más propicia la presencia de este tipo de animales.

Los vecinos señalaron que muchas veces piden que se corte el césped y mantenerlo corto más tiempo, temiendo justamente que sucede lo que pasó este martes, por lo que es de esperar que se pueda realizar una buena limpieza de la zona.