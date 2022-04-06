El Lobo va el domingo desde las 16

Lucas Nicolás Cavallero, de Villa Constitución, será el árbitro el domingo en el partido entre Gimnasia y Juventud Antoniana de Salta por la fecha tres del Torneo Federal A. Se jugará en el Núñez desde las 16. La fecha se abrirá con dos encuentros el sábado, entre ellos la presencia de Atlético Paraná en Chaco mientras que Depro y Juventud Unida de Gualeguaychú serán visitante y local respectivamente, el domingo.
La fecha completa es la siguiente:
ZONA NORTE
Sábado 9
SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA AT. PARANA (E.R.) PARANA 09/04/2022 19:30 VIÑAS NAHUEL * MAXIMILIANO ALCORTA ROJAS AGUIRRE VICTOR M. * CORRIENTES LEIVA LAUREANO RICARDO * FORMOSA MONTERO ARIEL TUCUMÁN
*RACING CBA CÓRDOBA *CRUCERO DEL NORTE POSADAS 09/04/2022 20:30 GIL JOAQUIN * SAN PEDRO SUAREZ * LEONEL SAN ANTONIO DE ARECO BONO * OSCAR ARIEL JUNÍN FOLMER SANTIAGO VICTORIA
Domingo 10
*DOUGLAS HAIG PERGAMINO * GIMNASIA Y TIRO SALTA 10/04/2022 15:15 MACHERONI MAXIMILIANO* ROSARIO OSUDAR * SEBASTIAN ROSARIO FLEITAS * HUGO ROSARIO FERREYRA BRIAN GUSTAVO VENADO TUERTO
*JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU *BOCA UNIDOS CORRIENTES 10/04/2022 15:30 CORREA JONATHAN * DANIEL CÓRDOBA YACANTE GUILLERMO * LUJÁN LUZZI DAVID SERGIO * COSQUÍN DESTEFANO PATRICIO SALADILLO
*G. Y ESGRIMA CU CONCEPCION DEL URUGUAY JUVENTUD ANTONIANA SALTA 10/04/2022 16:00 CAVALLERO * LUCAS NICOLAS VILLA CONSTITUCIÓN CARO AGUIRRE JAVIER* CASILDA NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL LIUZZI MARCOS AYACUCHO
*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS *UNION S. RAFAELA 10/04/2022 16:00 SANZ * MARCELO ALEJANDRO MAR DEL PLATA SACCONE MARTIN MIGUEL * MIRAMAR ORELLANA * JOSÉ LUIS CNEL VIDAL CABRELLI CLAUDIO CNEL VIDAL
*SP. BELGRANO SAN FRANCISCO *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 10/04/2022 16:30 GONZALEZ GUILLERMO * ADRIAN RESISTENCIA VALLEJOS HERNAN JOSÉ * RESISTENCIA RIOS * MARIA S0LEDAD RESISTENCIA LOPEZ RODRIGO RESISTENCIA
*CRAL. NORTE SALTA *DEPRO COLON (ER) 10/04/2022 16:30 ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO ORTIZ * LUIS FERNANDO SANTIAGO DEL ESTERO SAYAGO JORGE ANTONIO * SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA WILLIAMS SANTIAGO DEL ESTERO
LIBRE: San Martín (Formosa).
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