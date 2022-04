El Gobierno provincial entregó un nuevo aporte no reintegrable a empresa citrícola de Villa del Rosario

La empresa Jucofer (Jugo de las Colonias de Federación), una Cooperativa de Provisión, Transformación y Comercialización Citrícola del Noreste entrerriano, radicada en la localidad de Villa del Rosario en el departamento Federación, recibió la suma de 15 mil dólares bajo la modalidad de Aporte No Reintegrable que otorga el Fondo Multisectorial Salto Grande. En Jucofer bajo la figura de Cooperativa 232 socios aportan fruta de las distintas variedades para procesar y realizar jugos concentrados.

El Aporte fue entregado en la planta de producción de la empresa por el coordinador del Componente 1 del Fondo Multisectorial Ricardo Armocida y por los vocales de CAFESG, Eduardo Mozetic y Celeste Lorenz. También estuvieron presentes la intendenta de Villa del Rosario, Vanina Perini, el Secretario de Gobierno y Producción del Municipio de Villa del Rosario, Diego Cortiana, el responsable del Fondo Multisectorial, Santiago Solis y el Jefe de planta de Jucofer, Álvaro Aguilera.

El Fondo Multisectorial se da en el marco del Programa de Integración y Desarrollo de la Región de Salto Grande, cuya obra emblemática es la readecuación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de la ciudad de Concordia. Esta herramienta, tiene como objetivo general brindar apoyo técnico y financiero a las empresas productoras y de servicios turísticos con la finalidad de mejorar su productividad y competitividad, y contribuir de esa manera al desarrollo de la zona y el bienestar de su población.

Ese Componente está conformado por una serie de acciones tendientes a fomentar las sinergias en el territorio, dado que el fin último del Programa es contribuir al aumento de la competitividad de los sectores productivos y turísticos de la región binacional de Salto Grande, comprendiendo a los departamentos Concordia, Colón y Federación.

Gustavo Zandona, presidente de la Cooperativa Jucofer, señaló: “hemos recibido el reintegro y estamos súper agradecidos al Gobierno de Entre Ríos por el aporte”.

“Yo creo que la herramienta es muy buena y muy válida, porque ayuda en este caso a nuestra empresa pero también a quien quiera y pueda tomarlo, a reinvertir en tecnología, en nuestro caso lo que hemos comprado para nuestra planta es un destilador, una inversión que supera los ciento veinte mil dólares, nos va a ayudar a recuperar parte de aceite con agua que se nos escapa y eso termina en las piletas efluentes y también vamos a contribuir no solo a recuperar un subproducto sino a tratar el agua de mejor manera y que no llegue contaminada a los efluentes” continuó Zandona.

Por último, el empresario valoró que el Aporte no reintegrable del Fondo Multisectorial “es una herramienta que hay que aprovecharla y cuando los programas están vigentes hay que hacerlos, hay que intentarlo, lo mejor es trabajar con estas herramientas para poder en las empresas particulares en este caso, hacer aporte de capital en nuevas tecnologías , nuevas herramientas que nos van a facilitar la producción, el productor lo tiene que intentar y no darse por vencido, algunas veces te encontrás con algunos escollos pero es lógico, estamos hablando de dinero de aportes que salen de distintos organismos, no es para nada engorroso como uno se lo puede imaginar, lo peor es no intentarlo, nosotros lo hemos hecho, y lo hemos recibido”.

Por su parte, Celeste Lorenz, vocal de CAFESG del departamento Federación, expresó “una gran satisfacción que sigamos avanzando y entregando aportes de este tipo a productores y operadores turísticos del departamento, con esta modalidad ya hemos otorgado y entregado más de 16 millones de pesos del Fondo Multisectorial tanto en el departamento federación como en los de Concordia y Colón, que es el área operativa del programa”.

“Nosotros, desde CAFESG, lo sentimos como muy propio al Fondo Multisectorial porque nuestro personal recorre los tres departamento dando charlas de difusión del mismo, además, previo a la instancia de evaluación, las solicitudes de los emprendimientos turísticos y productivos ingresan a través de CAFESG, quien dispone de un equipo técnico para asesorar y brindar un seguimiento a las empresas en la formulación de los proyectos, así que cada vez que se entrega un aporte es como la concreción positiva de un trabajo de varias instancias completó la funcionaria provincial.

Ricardo Armocida, Coordinador General de Gestión Ministerio de Producción y coordinador del Componente 1 del Fondo Multisectorial, destacó que “el Fondo está pensado como una suerte de asistencia al que invierte en el sector productivo, en un sentido amplio de la palabra producción, porque también se involucra todo lo que es el segmento servicio, turismo, alojamiento, gastronomía, no solamente la producción primaria industrial”.

“En estos tres departamentos, Federación, Concordia y Colón, donde tiene incidencia el programa, una de las características que tiene el entramado productivo es que es netamente inversor y siempre está mejorando sus actividades, por lo tanto hay que dimensionarlo como una labor que no sería un costo, hay que hacer el esfuerzo de completar la cuestión formal necesaria, la materialización del mismo es rápida tanto en análisis como en la monetización, Jucofer da muestra de eso y fundamentalmente hay un equipo detrás tanto de CAFESG como del Ministerio de Planeamiento y Producción de la provincia que asisten a los interesados en la formulación de proyectos, es mucho más simple que ir a un banco y pedir un crédito con toda la burocracia que tiene “ finalizó el funcionario.

Por último, la Intendenta de Villa del Rosario, Vanina Perini, indicó que “desde el Gobierno local siempre estamos acompañando a la producción, en esta oportunidad en la entrega de este aporte, que es valiosísimo porque nosotros estamos dando valor agregado a nuestra economía regional, a nuestra citricultura, eso favorece, no solamente al productor sino que de manera directa e indirecta a un montón de sectores y obviamente a Villa del Rosario y toda la zona”.