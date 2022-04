Dio inicio el Voley de Concepción del Uruguay 2022 en el estadio del CEF N° 3

Gran comienzo de la Liga Municipal de Voley de Concepción del Uruguay 2022 en el estadio del CEF N° 3 con la participación de 31 equipos y mas de 500 jugadore/as de los clubes participantes en las categorías primera y juveniles en la rama femenina y masculina. Muy buena cantidad de público acompañó la doble jornada de 14 partidos de la 1° fecha de la liga local de vóley.

RESULTADOS: 1er FECHA. ESTADIO CEFN°3

SABADO 23/04 – JUVENILES:

• Pecarí vs Bajada Grande (femenino) 2-0 (25-4/25-8)

• Zaninetti vs Pronunciamiento(masculino) 2-0 (25-23/25-22)

• Villa Las Lomas vs Rivadavia (femenino) 2-0 (25-12/25-9)

• Rivadavia vs CEFN°3 (masculino) 2-0 (25-21/25-15)

DOMINGO 24/04 – MAYORES.

• CEFN3 vs Villa Las Lomas (femenino) 0-2 (4-25/5-25)

• Pronunciamiento vs Zaninetti (masculino) 0-2 (8-25/10-25)

• Pecarí vs Pronunciamiento (femenino) 2-0 (25-6/25-13)

• Rivadavia B vs Pecarí (masculino) 2-0 (25-12/25-10)

• Zaninetti vs Lanús (femenino) 2-1 (25-21/28-26/15-13)

• Rivadavia A vs Bajada Grande (masculino) 2-0 (25-14/25-16)

• Bajada Grande vs Villa Las Lomas+25 (femenino) 0-2 (11-25/9-25)

• Gimnasia y Esgrima vs Zaninetti U20 (masculino) 0-2 (17-25/21-25)

• Rivadavia A vs Gimnasia y Esgrima (femenino) 2-0 (25-9/25-16)

• CEFN°3 vs Villa Las Lomas (masculino) 2-1 (25-21/18-25/15-9)