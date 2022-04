Denominan “Héroes de Malvinas” a una sala de los tribunales de Diamante en homenaje a la gesta

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dispuso denominar “Héroes de Malvinas” al salón de audiencias del Juzgado de Garantías, en homenaje al cuadragésimo aniversario de la gesta del Atlántico Sur, librada entre abril y junio de 1982. En la sala, y en consonancia con el homenaje, se exhibe el mural “Trinidad”, realizado por Borgorello Pérez.

Durante el acto y al hacer uso de la palabra, Susana Medina resaltó la importancia que reviste para el Superior Tribunal de Justicia la actividad. Y, destacó a su vez la trascendencia que significa para los magistrados y magistradas del Alto Cuerpo estar presentes en la ciudad de Diamante. “Ustedes saben que nuestra política es una Justicia de puertas abiertas y lo estamos haciendo visitando todas las cabeceras departamentales de la provincia”, detalló al tiempo que adelantó que luego de cumplir con esa actividad recorrerán los Juzgados de Paz; obras en construcción y demás áreas vinculadas al Poder Judicial entrerriano.

“Queremos tener un contacto directo con la comunidad, con los jueces, con las juezas y con la ciudadanía. Con la abogacía y con la Magistratura. Nos importa escuchar a la gente y qué mejor que este momento para hacerlo”, afirmó Medina.

Sobre la obra

La obra formó parte de las exhibidas y realizadas durante un encuentro de muralistas que tuvo lugar en Diamante en 1984, impulsado por el Grupo Organizador del Encuentro de Muralistas (GODEM) y que posteriormente fueron donadas a distintas instituciones y organismos a fin de que pueda disfrutarlas toda la comunidad.

Luego, el juez José María Vergara propuso que una de las obras sea exhibida en el Juzgado, a partir de lo cual “Trinidad” ingresa al edificio de los Tribunales de Diamante. Tras las reformas edilicias para la puesta en funcionamiento del nuevo sistema Procesal Penal, se dispone su exhibición en la Sala de Audiencias donde se aprecia desde hace ya diez años.

Cabe mencionar que el muralismo es un movimiento cultural que nace en México en la década de 1920. Trabaja con grandes imágenes en la vía o edificios públicos, con el fin de “acercar el arte a la gente”.

En la ceremonia estuvo la presidenta del STJ, Susana Medina; el vicepresidente Daniel Carubia; el vocal Germán Carlomagno; la vocal Claudia Mizawak; y los vocales Miguel Ángel Giorgio, Martin Carbonell y la vocal Gisela Schumacher.

En el acto estuvieron presentes además de autoridades judiciales provinciales y locales, el intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, el ex concejal Jorge Monge en representación de la gestión que presidió Humberto Re quien no pudo asistir al acto; la senadora provincial Claudia Gieco; el diputado provincial Jorge Cáceres; el Jefe Departamental de Policía, comisario Maximiliano Villamonte y el prefecto Rafael Scandolo; el ex combatiente Daniel Morillo e integrantes del GODEM, Miguel Benítez y María Dreiling. También asistieron los veteranos, Raúl Castañeda, Ramón Martínez y la encargada de la Oficina de la Mujer de Diamante, Silvina Decco.