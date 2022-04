Comunicado a la población de los trabajadores de LT27 de Villaguay

Informamos que a la fecha los trabajadores de LT27 Radio La Voz del Montiel no hemos cobrado el sueldo de febrero, estando ya a las puertas de tener que cobrar marzo. Pero este es solo uno del conjunto de ataques que venimos sufriendo por parte Delegado Administrador Juan Muga como el mismo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) quienes han sumado nuevos componentes negativos a los ataques que ya veníamos sufriendo del director anterior.

En principio repudiamos las amenazas de despidos y de cierre de la radio por parte de Muga y autoridades nacionales del Enacom.

A esta grave situación se le suma que han prohibido realizar labores al compañero operador que otrora fuera cesanteado ilegal, violenta y arbitrariamente por Alvarez. Esto devela que la gestión anterior como está, del Estado Nacional, aplican una misma política antiobrera.

En otro orden aún no ha sido reparada una avería en un equipo clave para poder continuar con la transmisión de la AM. Pasada una semana la patronal estatal no ha movido un dedo para solucionarlo. La respuesta de la asamblea de trabajadores fue la de tomar la decisión, en defensa de nuestras fuentes de trabajo, de reactivar la transmisión y los contenidos de nuestra radio de Frecuencia Modulada (FM) que se encontraba abandonada por esta y la gestión anterior.

Además, ante la falta de apertura de una cuenta a nombre de la nueva administración se ha retirado la pauta publicitaria estatal del gobierno provincial, que significaba un ingreso importante para el salario de los trabajadores.

En síntesis el Enacom, perteneciente al gobierno nacional, está aplicándolos una reforma laboral de hecho, un ajuste con precarización y hambre. A los trabajadores de LT27 no nos alcanza para vivir. La situación es insostenible.

Ante ello continuamos en estado de alerta, asamblea permanente y movilización⚠️

Exigimos:

📌 Reincorporación a sus labores de manera urgente al compañero operador, en blanco y estable

📌 Pago inmediato de los salarios de febrero, aportes y vacaciones adeudados

📌 Basta de violar los convenios colectivos de trabajo

📌 Presupuesto ¡ya! Para la reparación inmediata del equipo de transmisión de la AM, condiciones laborales y salario.

📌 Que la Secretaria de Trabajo de la provincia deje de mirar para otro lado y cumpla con su función de citar a la patronal a audiencia de manera urgente.

QUEREMOS RESPUESTAS URGENTES

EL ESTADO ES RESPONSABLE