Camioneros autoconvocados manifiestan en Acceso a Basavilbaso

La protesta de los camioneros transportistas de granos es el Acceso Oeste a la ciudad del riel y reclaman actualización de tarifas para el flete, por la escasez de combustible diésel y la venta racionada.

Un grupo de transportistas autoconvocados se manifiestan en el Acceso Oeste de Basavilbaso.

Con la adhesión de algunos productores y contratistas estiman que en las próximas horas la presencia en la ruta se transformará en un «piquete» que no dará paso al transporte de cargas, especialmenter de granos y hacienda.

Demandan una actualización de la tarifa para el flete de granos contemplando el precio real del gasoil, el que por otra parte dicen no conseguir.

La protesta es coincidente con la convocó la Federación de Transportadores Argentinos (FeTrA), pero aquí en Basavilbaso se aclaró que son autoconvocados, y que se movilizaron porque se ha tornado imposible seguir trabajando en condiciones razonables, la mayoría de los transportistas son de granos.

Observan críticos que el precio del gasoil es es una problemática que no solo los afecta afecta a ellos sino que también a los productores agropecuarios y contratistas rurales, peor aún justo en los inicios de la cosecha de soja y maíz, y en momentos donde se están tomando las decisiones para la próxima siembra de los cultivos de invierno, como trigo y cebada.

Fabián Ricardo Stüber ofició de vocero de los manifestantes, que aclaró no están enrolados en la FeTrA. En diálogo con FM RIEL contó detalles de la situación que vive el sector.

Si bien en la manifestación de este lunes no se interrunpe la circulación un cronista de la radio de Basavilbaso fue testigo de charlas en las que se analizaba un cambio de metodología de la protesta, y con el apoyo de algunos productores y contratistas no descartan que este martes en las primeras horas de la mañana no permitan el paso de transporte de granos y hacienda. Fuente Riel FM