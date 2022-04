Acto de colación de los profesorados universitarios de la Facultad de Ciencia y Tecnología

El pasado jueves 28 de abril en el Auditorio Municipal «Carlos María Scelzi» de Concepción del Uruguay, se llevó a cabo el Acto de Colación de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) Sede Concepción del Uruguay de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), correspondiente a los Profesorados Universitarios en Biología, Física, Química y Matemática.

Allí, la Vicerrectora de la UADER, Esp. Ing. Rossana Sosa Zitto, expresó “el orgullo que significa para el equipo de gestión y para toda la Comunidad de UADER, poder homenajear a nuestros egresados y egresadas. Llegar al ansiado título universitario es un logro que, como decimos siempre, tiene un alto grado de esfuerzo y dedicación personal, pero también es un logro colectivo. En esta meta alcanzada hay también aportes de cada entrerriano y entrerriana que con su esfuerzo permite que podamos contar con una universidad pública, gratuita y de calidad, presente a lo largo y a lo ancho del territorio provincial”.

Además la Vicerrectora añadió “nos alegra que hayan elegido a la UADER para formarse y convertirse en profesionales con herramientas y conocimientos de calidad y con una fuerte conciencia social, característica que ha tenido nuestra Universidad desde sus inicios”.

Seguidamente el Vicedecano de la Facultad, Ingeniero Juan Ansaldi, tomó juramento a los y las egresadas de los Profesorados Universitarios en Biología, Química, Física y Matemática, y luego fue el turno de la entrega de los diplomas tan anhelados, los cuales fueron recibidos de manos de quienes los y las han acompañado a lo largo de tantos años de estudio.

Por su parte, la flamante Profesora en Matemática, María Delfina Piccini, en representación de los y las egresadas, agradeció a la universidad, autoridades, profesores, compañeros y familia por el acompañamiento y logros obtenidos, al tiempo que expresó “en esta comunidad también entendí que no solamente me apasiona el lenguaje matemático, la belleza de un razonamiento o el cuestionamiento del mismo. Es el poder generar espacios de intercambio lo que se me hizo más preciado. Se tornaron para mí más gratificantes aún la construcción colectiva de una estrategia, de un proyecto, el despertar en otro el entusiasmo que hay en mí. Considero que este es el principio de la institución que nos ha formado”.

También hubo un momento para el reconocimiento de aquellos y aquellas que se destacaron por sus promedios y esfuerzo; siendo el mejor promedio general para la egresada María Delfina Piccini, del Profesorado en Matemática, con un promedio general de 9.85.

Finalmente, se disfrutó de un cierre musical, a cargo del dúo conformado por Alejandra Pedroza, docente y cantante, acompañada por su guitarrista Francisco Almada.

El viernes 29 de abril será el turno de que reciban sus diplomas los egresados y egresadas de las carreras: Analistas de Sistemas, Licenciatura y Tecnicatura Universitaria en Automatización y Control de Procesos Industriales, Ingeniería en Telecomunicaciones, Licenciatura en Redes de Comunicaciones, Licenciatura en Sistemas de Información y Especialistas en Educación Científica.