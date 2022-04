Este domingo se juega la 2° fecha de la Liga de AVG en categoría Primera Femenina con participación de Rivadavia y Zaninetti. Las Tricolores jugarán por la Zona «A» en cancha de Racing mientras que las «Amarillas» harán lo propio por la «B» en Urdinarrain.

La segunda fecha del calendario de la AVG en categoría 1° Femenina, tendrá lugar este próximo domingo en cancha del Racing Club de Gualeguaychú y de Olimpia de Urdinarrain.

Allí estarán presentes los representativos del Club Rivadavia y Zaninetti de nuestra ciudad, quienes completarán sus partidos correspondientes a la Zona «A» y «B» respectivamente.

Recordemos que en la primera fecha tras finalizar la jornada se habían constituído dos Zona, la zona «A» con los primeros cinco clasificados y la Zona «B» con el resto de los equipos.

Por el lado de Rivadavia compartirá zona con el local Racing, Independiente y Camioneros de Gualeguaychú y Central Larroque, su programa de partidos será el siguiente:

09.00 hs -> Rivadavia -CdelU- vs Club Independiente -Gualeguaychú-

12.00 hs -> Rivadavia vs Camioneros -Gualeguaychú-

15.00 hs -> Rivadavia vs Central Larroque

16.00 hs -> Rivadavia vs Racing Club -Gualeguaychú-

Zaninetti en tanto tendrá como rivales de Zona al Sirio Libanes y a Gimnasia de Gualeguaychú, además del local Olimpia de Urdinarrain. Su orden de partidos será el siguiente:

11.00 hs Zaninetti vs Gimnasia y Esgrima -Gualeguaychú-

14.00 hs Zaninetti vs Sirio Libanés -Gualeguaychú-

15.00 hs Zaninetti vs Club Olimpia -Urdinarrain-

Una vez finalizada la jornada, quien termine en la última posición de la Zona “A” descenderá a la “B” para la tercera fecha mientras que quien se quede con el primer lugar en la Sede de Urdinarrain pasará a jugar en la Zona “A”.

ENCUENTRO DE MINIVOLEIBOL