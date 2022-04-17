Gimnasia visita a Boca Unidos desde las 15.45

Gimnasia enfrenta está tarde Boca Unidos desde las 15.45 por la fecha cuatro del Torneo Federal A. Por su parte, Depro va el mismo día en su cancha desde las 15.30 ante San Martín de Formosa y Atlético Paraná, desde las 19, ante Douglas Haig.
La fecha completa tiene estos partidos
*DEPRO COLON (ER) *SAN MARTIN F. FORMOSA 17/04/2022 15:30 AMICONI * BRUNO SALTO VIGLIETTI * CARLOS JAVIER SALTO BADANO * JOAQUIN SALADILLO DOUSSOUK KARIM CHASCOMÚS
*BOCA UNIDOS CORRIENTES *G. Y ESGRIMA CU C. DEL URUGUAY 17/04/2022 15:45 GUAYMAS TORNERO FEDERICO* SALTA DIAZ LUCIANO AGUSTIN SALTA RIOS * MARIA S0LEDAD RESISTENCIA LOPEZ RODRIGO RESISTENCIA
* GIMNASIA Y TIRO SALTA *DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 17/04/2022 16:00 RIVERO RODRIGO* HÉCTOR SANTIAGO DEL ESTERO ORTIZ * LUIS FERNANDO SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA EMILIO* JOSÉ SANTIAGO DEL ESTERO CARDOZO WALTER JUJUY
*UNION S. RAFAELA *CRAL. NORTE SALTA 17/04/2022 16:00 CAVALLERO * LUCAS NICOLAS VILLA CONSTITUCIÓN CORIA * MATÍAS CAÑADA DE GÓMEZ CARO AGUIRRE JAVIER* CASILDA GONZALEZ MARIANO SANTA FE
JUVENTUD ANTONIANA SALTA *RACING CBA CÓRDOBA 17/04/2022 16:30 GONZALEZ GUILLERMO * ADRIAN RESISTENCIA ARGAÑARAZ LEILA * ROMINA TUCUMÁN PONCE * JOSÉ TUCUMÁN BRILLADA FERNANDO RESISTENCIA
*SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA 17/04/2022 16:30 LLOBET FABRICIO * CÓRDOBA BILLIONE CARPIO * MATIAS EZEQUIEL CÓRDOBA OSUDAR * SEBASTIAN ROSARIO FLEITAS HUGO ROSARIO
AT. PARANA (E.R.) PARANA *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 17/04/2022 19:00 SANZ * MARCELO ALEJANDRO CNEL VIDAL MIHURA CARLOS* JAVIER MERCEDES RAMOS ERRASTI * MAURO LUCAS ARRECIFES ORELLANA JOSE CNEL VIDAL
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