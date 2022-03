Un gran número de referentes socialistas se reunió en Victoria

El pasado sábado en la ciudad de Victoria se llevó a cabo una nueva cena del Partido Socialista con la presencia de más de 80 referentes de toda la provincia.



El encuentro contó con la participación del integrante del Comité Nacional del Partido Socialista, Juan Carlos Meillard, quién lidera el espacio en Entre Ríos, referentes de diversos departamentos de la provincia y referentes de provincias vecinas.

En ese marco, se llevó a cabo dicho encuentro para dialogar sobre el futuro del Partido, las políticas de alianza, la militancia y el trabajo actual del Socialismo en el territorio.

Contó con la participación del ex senador Roque Ferrari, y con los saludos de Ricardo Labarba, presidente del Congreso del Radicalismo a nivel provincial y de Rogelio Frigerio, quien sostuvo que: «considero muy importante el aporte socialdemócrata que el Partido Socialista puede hacerle a un proyecto de desarrollo para la provincia».

Juan Carlos Meillard, destacó el encuentro y explicó: «Ser socialdemócrata hoy y generar desde allí un aporte a la política nacional significará la búsqueda de la restauración de un sistema de valores morales que no vayan en contra de los intereses de quienes trabajan, de quienes estudian, de nuestros profesionales que le dan capital humano a nuestra nación, de nuestros industriales que intentan producir en un país que no les otorga seriedad ni estabilidad productiva, de nuestros intelectuales, de nuestros trabajadores del interior mas profundo que hasta el día de hoy forman parte de uno de los sectores más postergados de nuestro país y cuyos hijos aún no tienen asegurados los niveles de educación y oportunidades que sí tienen las clases medias de las grandes ciudades.

La restauración de esos valores morales hará que nuestra sociedad se reencauce y crezca».