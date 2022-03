Un cansado Rocamora pudo hacer poco ante Villa Mitre

Desde el arranque del juego quedó en claro que a Rocamora le costó anotar, no pudo lastimar en la pintura y desde larga distancia tampoco encontró goles. Villa Mitre jugó tranquilo aunque también tuvo imprecisiones y no pudo convertir en demasía. El tablero fue siempre moviéndose a favor del local: 4-1, 8-3, 10-3 y 14-3. Fue recién ahí que Carlos Pérez usó un tiempo muerto. No cambió mucho lo que pasó en cancha y el primer cuarto quedó 19-5. Gutiérrez con 9 puntos y Heinrich con 6 fueron los destacados.

Un triple de Martín Gómez en el inicio del segundo cuarto significó el primero para el Rojo en el partido (21-8). Pero Villa Mitre tuvo más tarde en Fede Harina dos bombazos que no hicieron más que estirar la máxima diferencia (31-10). Sin despeinarse, el Tricolor se llevó el primer tiempo 41-15.

El descanso le vino bien a Rocamora porque en el reinicio el partido se hizo un poco más normal. El Rojo volvió a apostar a los tiros desde el perímetro y los aciertos de Manu Gómez y Justo Catalín ayudaron a incrementar el flojo goleo del equipo. Con un Villa Mitre que tenía el trámite controlado quedó por ver qué más podía ofrecer la visita, que siguió apostando a sus armas; Valentino Occhi y Martín Gómez también aportaron triples y así el visitante se llevó el parcial 19-22 pero sabiendo que no habría milagro (60-37).

En el último cuarto fue Martín Gómez el que más buscó el aro rival y tuvo su recompensa al terminar como goleador del partido. El Local se mantuvo siempre arriba de los 20 puntos, Javier Bollo pesó más en la pintura y cuando no apareció uno lo hizo otro para terminar sellando un triunfo que prácticamente desde el primer cuarto estaba asegurado.

Ahora Rocamora tendrá un día de descanso y algunas horas más para recuperar energías y seguir en esta durísima gira. El miércoles le toca visitar a uno de los punteros: Deportivo Viedma: Este martes, asimismo, volvió a perder Bahía Basket, en este caso frente a Lanús (72-76) por lo que el equipo uruguayense no volverá a caer al último lugar de la tabla en lo inmediato.

Mauricio Galarza -prensa Rocamora

Fotos: Flor Agüero (Prensa Villa Mitre)