Tenistas del Club House Cabañas compitieron en Concordia

Alumnos de la escuela del Club House Cabañas, participaron el pasado fin de semana (25 al 27 de marzo) en el Segundo Torneo Nacional Abierto y en el Primer Provincial Promocional fiscalizado por la FET en la ciudad de Concordia.

El evento se disputó en las instalaciones de los clubes Hípico, Salto Grande y Victoria Park, en las siguientes categorías: – Sub 16: Richard Joaquín, Command Ronald y Arca Manuel – Sub 14: Guy Juan Ignacio – Sub 10: Dellavedova Emilia.

Los jugadores estuvieron a cargo del Profesor Dellavedova Franco, representando a Club House Cabañas, acompañados por familiares, destacándose que los chicos supieron sobrellevar el torneo y obtuvieron un buen rendimiento en el mismo logrando buenos resultados.

Se destacó Arca Manuel por obtener el primer puesto en su categoría. Tanto en lo deportivo como en lo social, los jugadores han demostrado logros importantes que invitan a seguir trabajando y en lo social se mostraron como un grupo unido apoyándose en cada momento disfrutando el torneo.

El Club House Cabañas felicita a cada uno de sus representantes por sus actuaciones, orgullosos de que nos representen de tan grata manera