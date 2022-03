Susana Medina dijo que hay que diseñar sistemas de justicia que le sirvan a la gente

La presidenta el Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, durante su visita a Paraguay, donde fue recibida por el presidente de la Corte Suprema de ese país, Antonio Fretes, insistió sobre la necesidad de “seguir trabajando por lograr una justicia más accesible a la gente, con juezas y jueces con una mirada igualitaria, no estereotipada, no sexista, una mirada inclusiva no excluyente y con un lenguaje simple para que las sentencias sean entendidas. Hay que empezar a diseñar sistemas de justicia que le sirvan a la gente, con nuevos procesos y con lenguaje claro”.

Susana Medina, invitada por la Asociación de Jueces del Paraguay, disertó en el vecino país en el marco de las jornadas de capacitación para magistrados sobre violencia de género. Ante integrantes de la magistratura expuso sobre “Acceso a la Justicia: lenguaje judicial”, proponiendo a los concurrentes herramientas adecuadas para un cumplimiento más acabado de las funciones en beneficio de los justiciables.

En la oportunidad, Medina destacó la necesidad de incluir la perspectiva de género en los poderes judiciales, a fin de que estas instituciones tengan una mirada igualitaria, no estereotipada, no sexista, una mirada inclusiva y no exclusiva. Y enumeró las distintas herramientas implementadas en el Poder Judicial de Entre Ríos tendientes a brindar un mayor acceso a la justicia por parte de las mujeres.

Además dijo que la capacitación es una valiosa herramienta de crecimiento individual, pero al mismo tiempo de fortalecimiento institucional y garantía para la ciudadanía.

En ese sentido sostuvo que los jueces y las juezas tienen la obligación de capacitarse para brindar un mejor servicio de justicia, y eso requiere de compromiso y sacrificio, para seguir trabajando por una justicia mejor. Por otro lado, refirió que la creación de una justicia con perspectiva de género debe contar con el acompañamiento de la Corte Suprema de Justicia, hecho que ocurrió con éxito en Argentina.

“La Corte Suprema es quien guía los caminos de esta justicia con perspectiva de género” dijo. Consultada sobre cómo mejorar la percepción que tiene la ciudadanía sobre la gestión de la justicia, Medina indicó que es necesario acercar la institución a la gente.

“Cómo decía el profesor Augusto Morello, tenemos que trabajar para vivir una verdadera ética de la justicia, superadora de la justicia formal y probadamente insuficiente para responder a las necesidades de la gente. Si queremos una justicia para la gente, debemos utilizar un lenguaje más sencillo. Hay que empezar a diseñar sistemas de justicia que le sirvan a la gente, con nuevos procesos, con lenguaje claro. No podemos estar dictando sentencias de 40 hojas que nadie lee, porque ni los profesionales la leen”. En tal sentido, instó a separar el “academicismo pretencioso” del trabajo de la magistratura.

“Muchos colegas hablan en otros idiomas y utilizan latinazgos creyendo que con eso van a demostrar que son más sabios. Muchas palabras no dan sabiduría” reflexionó.

Finalmente, destacó que hubo avances en Latinoamérica en materia de igualdad de género y defensa de las mujeres, pero aún falta mucho por hacer.

Susana Medina recibió la distinción de “Visitante ilustre” del “Pasillo a la vida- día del niño por nacer” y fue recibida por el ministro Eugenio Giménez Rolón, coordinador del programa “La justicia en tu barrio”, inspirado en el programa “La justicia va a los barrios” de Entre Ríos.

También visitó el Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la defensa de los Derechos Humanos en Paraguay.