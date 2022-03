Se realizo la 34° Edición de la Maratón de la Playa 2022

El evento fue organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad local en el marco de las actividades que realiza la Comisión de la Fiesta Nacional de la Playa de río.

La carrera tuvo comienzo en el sector norte de la avenida de la Isla del Puerto, donde cerca de 200 atletas, participaron en los 10 km y 5 km previstos en la programación, obteniendo como premios no solo medallas, si no, que a los 5 mejores se les otorgaba efectivo.

Previo al inicio de la competencia, Osvaldo López, a cargo de la Dirección de Deportes, dio a conocer el recorrido de la prueba y de inmediato se puso en marcha la carrera. Los primeros en largar fueron los Especiales, luego los 163 deportistas anotados para los 10 km, y finalmente salieron los 35 atletas de la prueba aeróbica de 5 km.

No hubo sorpresas entre los ganadores, dado que Ignacio Valin de la ciudad de Concordia fue el primero en llegar a la meta a los 31,44 minutos luego de correr los 10 km. Por su parte, Ximena Simeone, de Puerto Yerua, fue la primer femenina en ganar a los 37,01 minutos. A su vez, en la prueba aeróbica de 5 km, Matías Saavedra, oriundo de nuestra ciudad, logro conseguir 18,21 minutos. Mientras que la quinta vez campeona, Greta Rodríguez, de Villa Adela, obtuvo el primer lugar con un tiempo de 21,59 minutos.

CLASIFICACIÓN GENERAL

10 km – Femenino

Simeone Ximena Anahí (Puerto Yerua)

Ríos Pilar (Concepción del Uruguay)

Cebrian Lujan (Concordia)

Avellaneda Alicia (Concepción del Uruguay)

Falcon Johana (San Salvador)

10 km – Masculino

Valin Ignacio (Concordia)

Colombo Bruno (Mocoreta)

Barrio Serbiliano Luis María (Concordia)

Robles Juan José (Gualeguaychú)

Hilarza Maximiliano (Concepción del Uruguay)

5 km – Femenino

Rodríguez Greta (Villa Adela)

Domínguez Valentina (Concepción del Uruguay)

Pulido Marina Paola (Concepción del Uruguay)

Rougier Lorena (Concepción del Uruguay)

Quiroga Gabriela (Concepción del Uruguay)

5 km – Masculino

Saavedra Matías (Concepción del Uruguay)

Flores Fernando (Gualeguaychú)

Ferrari Ángel (Rosario – Santa Fe)

Andina Adrián (La Paz)

Robles Nicolas (Gualeguaychú)