SADOP llevó sus reclamos a la Dirección de Educación Privada

La secretaria general del SADOP Entre Ríos, lic. Alejandra Frank, mantuvo una reunión con la directora de Educación Privada del Consejo General de Educación, prof. Patricia Palleiro, con el objetivo de expresar y poner en conocimiento de una serie de inconvenientes que se han podido constatar en diversos establecimientos educativos de gestión privada de nuestra provincia, tales como:

Situaciones de maltrato laboral y despidos injustificados.

Persecución y actuaciones coercitivas de parte de empleadores hacia docentes ante medidas de fuerza gremial, paros, movilizaciones.

Condiciones y medioambientes de trabajo que atentan contra la seguridad de las y los trabajadores y estudiantes tales como obras en construcción, reducción de espacios de circulación, problemas de instalaciones de agua, falta de matafuegos, deterioro, etc.

Prácticas desleales. Falta de aportes sociales que presentan docentes de toda la provincia al momento de jubilarse o de utilizar los servicios del sindicato.

Irregularidades respecto al salario docente, no pago de horas extra o no pago de los incentivos. Horarios de trabajo que exceden lo dispuesto por reglamentación provincial.

Denuncias injustificadas e injurias a trabajadores.

Todos estos reclamos forman parte de las presentaciones formales que el sindicato ha realizado a raíz de las denuncias de nuestras y nuestros afiliados.

«Desde el SADOP queremos hacer hincapié en la responsabilidad que deben tener los empleadores de las escuelas públicas de gestión privada para el sostenimiento y cumplimiento de las obligaciones que asumen cuando están al frente de una institución educativa», expresó la secretaria general.

Agradecemos a las autoridades provinciales por el recibimiento y el compromiso de trabajo conjunto a fin de subsanar estas cuestiones y trabajar en pos de la educación privada.

Instamos a las y los compañeros a estar alertas ante este tipo de situaciones que van en perjuicio de la salud, el salario y la estabilidad laboral y comunicarlo al SADOP a fin de buscar una estrategia de actuación coordinada que resguarde los derechos laborales.