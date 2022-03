Regatas defiende el título en el local

Este fin de semana se dará comienzo al Torneo Local de Primera 2022 organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos.

Regatas dirá presente con su equipo masculino, defendiendo el campeonato que logró en el 2021, los dirigidos técnicamente por Santiago Rimoldi llegaron a la final de dicho Torneo invictos y vencieron en dos partidos a Sportivo Peñarol.

En lo que respecta al femenino, el Cele NO presentará plantel. En 2021 perdió las semifinales contra Parque Sur, quien luego se consagraría campeón.

FIXTURE:

FECHA 1: LIBRE

FECHA 2: (V) vs. Almafuerte

FECHA 3: (L) vs. Zaninetti

FECHA 4: (V) vs. Rocamora

FECHA 5: (L) vs. Parque Sur

FECHA 6: (V) vs. La Armonía

FECHA 7: (V) vs. Unión y Recreo