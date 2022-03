Regatas comienza la segunda fase de la Liga Federal

Este miércoles se dará comienzo a la fecha 14 de la Zona de Entre Ríos en la Liga Federal 2022 y Regatas Uruguay arranca la fase en un merecido segundo puesto de la tabla de posiciones.

La zona de Entre Ríos es de las más difíciles y competitivas de toda la Liga y el equipo de Concepción del Uruguay ha dado pelea en cada uno de los trece encuentros que tuvo hasta el momento. Incluso siendo de los equipos más jóvenes y cortos en recambios del Torneo.

El plantel que dirige técnicamente Santiago Rimoldi, tiene un récord de ocho partidos ganados y cinco derrotas. Acumula 21 puntos en la tabla general. De esas cinco caídas, una sola fue de local frente a Capuchinos de Concordia. El Cele se hace muy fuerte en el Juan José Garro, logró siete victorias en casa.

Además, cabe destacarle al joven equipo de Regatas, que una de sus victorias fuera de casa tuvo la relevancia de ser frente a Neptunia en el “Marangatú”, equipo que en ese momento era el puntero invicto de la Zona.

FIXTURE DE LA SEGUNDA FASE:

FECHA 14 (V) vs. Central Entrerriano 23/03 – 21.00 horas.

FECHA 15 (L) vs. San José 25/03 – 21:30 horas.

FECHA 16 (V) vs. Capuchinos 31/03 – 21:30 horas.

FECHA 17 (L) vs. Luis Luciano 02/04 – (hora a confirmar)

FECHA 18 (V) vs. Atlético Tala 07/04 – (hora a confirmar)

FECHA 19 (V) vs. Olimpia 09/04 – (hora a confirmar)

FECHA 20 (L) vs. Sportivo Peñarol 14/04 – (hora a confirmar)

FECHA 21 (V) vs. Racing 16/04 – (hora a confirmar)

FECHA 22 (L) vs. BH 19/04 – (hora a confirmar)

FECHA 23 (V) vs. Ferrocarril 21/04 – (hora a confirmar)

FECHA 24 (L) vs. Neptunia 24/04 – (hora a confirmar)

FECHA 25 (V) vs. Centro Bancario 28/04 – (hora a confirmar)

FECHA 26 (L) vs. La Unión 30/04 – (hora a confirmar)

Juliana Garnier – prensa Regatas