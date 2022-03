Primer gran festival de Trap local

Este sábado 5 de marzo se estará desarrollando desde las 19:30 hs en Concordia por primera vez un festival de trap de las dimensiones que traerá «Trap a tu medida».

Dicho evento se presentará en las escalinatas del municipio local, sobre Plaza 25 de Mayo. Los artistas que actuarán, van a estar mostrando sus propuestas en medio de un show que promete plasmar la escena de la ciudad en una velada imperdible.

Es así que la grilla del espectáculo conformada por Mäuss, First Class Music, A$ap Crew, Bauti Marín + Santi Zaballo + Second G y New Sounds Records darán el puntapié inicial para un hecho histórico que planea una amplia convocatoria.

El trap es un subgénero musical del rap que se originó en el sur de los Estados Unidos. Este estilo que actualmente es global, y tiene escenas fuertes a nivel mundial, posee muy exponentes que este sábado, la ciudad podrá disfrutar desde las 19:30 hs, en Plaza 25 de Mayo, con entrada libre y gratuita. El evento se enmarca en el programa municipal de Cultura a Tu medida.