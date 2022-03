Pedido de Informes: “Necesitamos saber cuál es estado de situación de la educación”, lanzó Frigerio

El diputado nacional Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) presentó un pedido de informe en la cámara baja para conocer “el estado de situación de la educación en las provincias del país”, teniendo en cuenta que algunas jurisdicciones determinaron “flexibilizar la promoción de los espacios y materias en el nivel secundario”.

Al respecto, durante una visita al Jardín Materno Infantil “Semillitas” de La Paz, el legislador aseveró que “la educación tiene que ser la principal preocupación de los políticos porque es una de las principales preocupaciones de nuestra gente; por eso presenté un pedido de informes al gobierno nacional para que nos diga dónde estamos parados, cuántos niños y jóvenes desertaron de la educación, cómo hacemos para reincorporar a esos jóvenes a la escuela”.

“Queremos que nos informen qué cuestiones vinculadas a la educación se perdieron en esos años de pandemia donde se reemplazó la educación presencial por la virtual; necesitamos saber dónde estamos parados para encarar las mejores políticas públicas para recorrer ese camino que en parte se perdió de la educación de nuestros jóvenes. No puede, la educación, no ser la principal preocupación de la política”, sentenció.

En el mismo sentido, planteó: “Si queremos cambiar esta realidad que tanto nos duele a los argentinos, y en particular a los entrerrianos, tenemos que hacer las cosas distintas, y para eso tenemos que tener primero un diagnóstico claro; y después aplicar políticas para que nuestros docentes estén más capacitados, para que lo que enseña en la escuela tenga que ver con las herramientas que necesitan los jóvenes para enfrentar el complejo desafío del trabajo del siglo XXI, como tecnología e idioma”.

“Necesitamos además que los lugares donde estudian nuestros hijos tengan las condiciones mínimas que requiere el proceso escuela-aprendizaje, tenemos que reforzar los presupuestos para la puesta en valor de nuestras escuelas. Tenemos muchas cosas para hacer, pero lo primero es reconocer que este tema tiene que ser la prioridad de la dirigencia política”, refirió.

Pedido de informes: Fundamentos

Entre los fundamentos de la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, Frigerio se mostró preocupado porque “en algunas provincias argentinas se recurre a las promociones directas, sin importar las materias adeudadas ni la vinculación pedagógica de los estudiantes en estos dos últimos años”. Puntualiza en los casos de Santa Fe, Santa Cruz, y la provincia de Buenos Aires y sostiene que “ante este escenario urge conocer cuál es el estado de situación en todas las provincias del país y saber qué medidas se están evaluando en el Consejo Federal de Educación”.

Y planteó la necesidad de “evaluar de manera permanente la continuidad pedagógica, la recuperación de contenidos, la acreditación de los saberes y de las capacidades fundamentales, para que los estudiantes puedan desarrollar su autonomía, ya sea para continuar con sus estudios o ingresar en el mundo del trabajo”, también consideró que “flexibilizar las condiciones de acreditación y promoción en el nivel secundario, termina siendo un daño irreparable para el futuro de los estudiantes”.

“No podemos homologar el fracaso de la educación estafando a miles de jóvenes. Es hora de sentarnos de una vez a acordar los presupuestos mínimos que deberían acompañar los desafíos que afrontamos a partir de una de las tantas pandemias que viviremos como proceso natural de la globalización”, definió el legislador.

Punto por punto

Por todo esto, en su proyecto Frigerio le pidió al jefe de Gabinete que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda:

1. Indique qué jurisdicciones tomaron la decisión de flexibilizar la promoción de los espacios y materias en el nivel secundario.

2. Informe si existe un plan nacional para nivelar las desigualdades que la decisión tomada ocasione. Detalle brevemente las medidas a implementar.

3. Detalle las causas que llevaron a flexibilizar la promoción de los estudiantes de secundaria que adeudan, en algunas jurisdicciones, hasta ocho materias.

4. Informe cuáles serán los criterios de evaluación diagnóstica de los aprendizajes para que cada Jurisdicción, al aplicarla, cuente con un mapa de la población escolar que adeuda los aprendizajes prioritarios.

5. Indique y diferencie, por nivel y modalidad educativa, las estrategias pedagógicas a implementar, a partir de la decisión de flexibilizar la promoción directa sin la acreditación de los contenidos y capacidades básicas tomados en el Consejo Federal de Educación como resultado del efecto de la pandemia de Covid-19.

6. Informe, por nivel y modalidad, los criterios a adoptar para garantizar el paso de nivel (acreditación y promoción), tanto en lo referido a contenidos como a capacidades.

7. Detalle, por jurisdicción, las estrategias de apoyo y acompañamiento a las trayectorias educativas que se implementarán para que los estudiantes del secundario logren la acreditación de los espacios curriculares pendientes, alcanzando los objetivos propuestos en cada disciplina o área.