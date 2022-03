La Federación Entrerriana define hoy o mañana como se define la serie

El presidente de la Federación Entrerriana en dialogo con el golega Oscar García se refirió a los hechos violentos que se dieron en el Núñez en el partido entre Gimnasia y Esgrima y Ferrocarril de Concordia al finalizar el partido y previo a la ejecución de los penales que definían la serie.

“Estoy amargado. Son dos instituciones importantes y en definitiva es muy extraño todo y es lógico que te amarga” expresó Casis. “Además tampoco entiendo. Diez veces miré el video. Diez veces miré el informe del árbitro y la verdad que me molesta muchísimo. Es un hecho que no tendría que haber ocurrido”

En otra parte de la entrevista el presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol se refirió a la nota que había salido publicada el Diario Ole que nada tiene que ver con lo que paso cuando finalizó el tiempo reglamentario.

“Si me molestó a mí la foto que apareció en el Olé. Esa foto es producto de un choque que hubo en el primer tiempo no de todo lo que paso después” puntualizó Casis y se refirió a la violencia de la parcialidad local y de cosas extrañas que pasaron antes de la definición por penales. “Que hayan caído piedras no significa que hayan afectado a los jugadores. Creo que no estamos poniendo todo el mismo granito de arena para que esto salga de la mejor manera”.

Consultado sobre cuando estaría la resolución del tribunal, la máxima autoridad del fútbol provincial expreso que entre hoy viernes y mañana sábado se conocerá el fallo. “No teníamos tiempo de armar la otra semifinal. Preferimos suspender y vamos a intentar, si están de acuerdo los cuatro equipos que quedan, adelantar para jugar miércoles y domingo para no atrasar tanto la definición del torneo”.

Además, Nelson Casis se refirió a la Supercopa Entre Ríos y contó que se sigue trabajando con fecha de inicio para mayo y recordó sobre el cierre de la nota que este fin de semana se juegan las semifinales del fútbol femenino de la Copa Entre Ríos.