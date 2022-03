La Facultad de Bromatología UNER inauguró su nuevo edificio

La historia de las Institucionales se construye a partir de los sueños de sus miembros. Ayer por la tarde, la Decana de la Facultad de Bromatología UNER, Bertha Baldi Coronel, junto a las autoridades de la Unidad Académica y de la Universidad Nacional de Entre Ríos, dieron la bienvenida al acto de inauguración oficial del nuevo edificio de la Facultad, con sede en Gualeguaychú.

Con la presencia del Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perzick, el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet , la Vicegobernadora de la Provincia de Entre Ríos, Laura Stratta, el Rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella, el Presidente Municipal de Gualeguaychú, Esteban Martín Piaggio, personal docente y no docente, graduados, estudiantes, decanos de otras Unidades Académicas de UNER , ex decanos y público en general, Bertha Baldi Coronel realizó la apertura del acto destacando que “ la historia de las Instituciones se construye a partir de los sueños de sus miembros”, resaltando la importancia del esfuerzo sostenido de diferentes gestiones y generaciones de universitarias y universitarios, que han bregado por un edificio propio y adecuado a las necesidades actuales.

En este sentido, la decana Baldi Coronel afirmó “Inaugurar una nueva sede, siempre es un momento propicio para hacer balance del camino recorrido, haciendo un poco de historia y trazar los proyectos y aspiraciones que esperamos alcanzar en el futuro”.

Con una amplia cantidad de público acompañando el acto, en el marco de una tarde propicia en el nuevo predio, la Decana afirmó: “Este momento nos revela que el destino no es simple casualidad, ya que este proyecto, es el resultado natural de muchos acontecimientos encadenados por la historia, donde a los hechos naturales, se le suman la actuación decisiva y mancomunada de tantas personas que lo hicieron suyo”.

Por otra parte, expresó, “muchas veces se ha dicho que las Instituciones las hacen las personas y, este proyecto, viene a confirmar que su levantamiento obedece también a una concepción que valora la riqueza de su gente, porque son ellas, en definitiva, quienes le dan valor y vida a cada espacio de este predio y lo que en un futuro será un Gran Polo Educativo”.

Asimismo, Bertha Baldi Coronel agregó: “Dado que toda celebración es un acto social, de una alegría compartida, esta celebración se transforma también en un momento de reencuentro, no sólo de nuestra historia, sino con nuestros amigos. Por eso quiero hacerles llegar a cada uno mi profundo agradecimiento por acompañarnos en esta jornada tan significativa para la historia de la Facultad”.

Cabe destacar que este hito en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la concreción de un sueño hecho realidad para quienes han ido forjando su crecimiento, coincide además con la celebración de sus cincuenta años el próximo 5 de mayo.

Dato

La historia de la Facultad de Bromatología comienza en 1971, cunado un grupo de personas de la ciudad de Gualeguaychú, crea la Fundación Pro Universidad por iniciativa de la Caja Mutual Supervisión Frigorífico Gualeguaychú, e inició gestiones ante la Universidad Nacional del Litoral para la creación de una Casa de Altos Estudios, con el objetivo de contar con estudios superiores en la ciudad.

La Escuela Superior de Bromatología, se inauguró oficialmente el 23 de junio de 1972, con la primera carrera universitaria, la Licenciatura en Bromatología, dependiendo en ese entonces de la Universidad Nacional del Litoral. Luego, en 1976 se incorpora a la Universidad Nacional de Entre Ríos y en 1990 se adquiere un primer inmueble.

Actualmente, con cinco carreras de grado, dos tecnicaturas presenciales y una A Distancia, el incremento de la matrícula, las necesidades de laboratorios adecuados, espacios de prácticas de campo, con un área de investigación que ha tenido un importante crecimiento en estos últimos años, con la incorporación de investigadores de CONICET y la creación de un Instituto de Investigaciones (ICTAER), se necesitaba un nuevo edificio adecuado a esta realidad y con la seguridad que estas actividades conllevan.