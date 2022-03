Imponen reglas de conducta a sujeto acusado de violencia y la prórroga de prisión preventiva a acusado de robo que irá a juicio

Se realizaron audiencias en el Jugado de Garantías, tratando la situación procesal de dos sujetos acusados de distintos delitos, uno de ellos por violencia de género y el otro por robo agravado, el cual ya espera el juicio abreviado.

En el primero de los casos, estuvo presidida por la jueza de Garantías Nº1, Dra. Melisa María Ríos, ante quien se presentó la Fiscal Auxiliar, doctora Denise Caraballo, a fin de tratar la situación procesal de COF de 43 años, imputado de amenazar y agredir a su ex pareja en dos ocasiones, causándole lesiones leves.

Este individuo es representado por la Defensora Oficial, Dra. Romina Pino, quien lo acompañó en Sala, donde la fiscal hizo uso de la palabra en primer término relatando los hechos, ocurrido el pasado 12 de marzo.

Las conductas de COF encuadran en lo previsto en los arts. 4 y 5 de la Ley 26.485 y se subsume en los delitos de “Violación de domicilio -dos hechos- y lesiones leves dolosas calificadas en función de la relación de pareja y mediando violencia de género, en concurso real”.

Tras esta descripción, la fiscal solicitó la imposición de medidas de coerción por el plazo de 90 días consistentes en fijar domicilio que no podrá variar sin autorización judicial, abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la víctima, abstenerse de concurrir al domicilio de la misma, no realizar actos perturbadores en perjuicio de la víctima y no ingerir bebidas alcohólicas. Asimismo solicita que las medidas se impongan bajo apercibimiento de solicitar su inmediata detención.

A su turno, la defensora coincidió con las medidas de coerción solicitadas ya que existe proporcionalidad en las mismas y en cuanto a la medida de abstenerse de consumir alcohol refiere que si bien no existe constancia médica que estuviera bajo efectos de bebidas alcohólicas entiende que no puede descreer de la palabra de la víctima y que no lo estaría perjudicando.

Oídas las partes la jueza dispuso hacer lugar al pedido de la Fiscalía a partid de la fecha.

Prorrogaron la detención

Por otra parte en audiencia ante el juez de Garantías Nº 2, Dr. Gustavo Ariel Díaz, se dispuso la prórroga de la prisión preventiva de Cristian Ramón Rodríguez, alias “Colo” de 20 años de edad, representado por el doctor Pablo Sotelo.

Concedida la palabra a la Agente Fiscal interviniente, Dra. Gabriela Seró, presentó la solicitud de la prórroga de la prisión preventiva del imputado refiriendo que Rodríguez tenía una Audiencia de Juicio Abreviado con pena de cumplimiento efectivo para el día de la fecha, pero habida cuenta de la participación en el Juicio por Jurados de público conocimiento (causa en la que someten a juicio a Alcides Rodríguez por abusos sexuales), se ha solicitado su reprogramación, dando detalles, interesa se prorrogue la prisión preventiva del imputado por el plazo de 15 días.

A su turno, el Defensor, Dr. Pablo Sotelo, no se opuso a la prórroga de la prisión preventiva, por lo que oídas las partes, resolvió hacer lugar al pedido por el plazo solicitado a la espera de que se pueda desarrollar la audiencia de juicio abreviado.