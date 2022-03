Hace 68 años comenzaba a escribirse la historia de la Escuela Nº 109

La Escuela Nº 109 “Juan José Millán” de Concepción del Uruguay, enclavada en el Barrio Bajada Grande, cumple nada menos que 68 años de vida.

Una pequeña aclaración antes de empezar… Este establecimiento actualmente la escuela Nº 109, pertenece a jurisdicción provincial, pero cuando se creó pertenecía a jurisdicción nacional y llevaba el Nº 220.

Imaginemos juntos el lugar…

El 1º de abril de 1.954 se fundó la Escuela Nacional Nº 220 de Entre Ríos, en la zona conocida como Bajada Grande, al oeste de nuestra ciudad.

Transcribimos a continuación datos extraídos del libro histórico escolar, que describen el paisaje del lugar donde se creó la escuela:

«Bajada Grande es un conglomerado de gentes en su mayoría típicamente campesina. El éxodo rural -muy notable en estos años- ha contribuido a la formación de este nuevo barrio, hasta hace poco, sólo poblado en los fines de semana.

Quintas de frutales, animales de pastoreo; eucaliptus elevadísimos junto a viviendas todavía precarias, es el panorama que se ofrece al transitar por sus calles, no delineadas aún.

Las rutas nacionales 131 y 14, vecinas a la nueva escuela, quiebran la quietud del barrio, trayendo a pasos acelerados el crecimiento y la urbanización.»

Empiezan las clases…

El primer director de nuestra escuela, Don Carlos María Goñi, era único personal, por lo que debía realizar tareas administrativas y docentes. Durante el mes de marzo de 1.954 realizó la inscripción de alumnos, previa al inicio de clases.

El 1º de abril de 1.954 comenzó la tarea escolar. El director, que también era el único maestro, inició las clases a cargo de 129 alumnos y al frente de todos los grados. Dispuso dictar lecciones para los grados 1º Superior; 2º; 3º y 4º en el turno de la mañana (67 alumnos) y en el turno de la tarde dos secciones de 1º Inferior (62 alumnos).

En junio del mismo año se nombraron cuatro docentes más que alivianaron el trabajo directivo, que hasta ese momento estaba cumpliendo doble turno.

Así era el edificio que constaba de dos aulas, dirección, galería, dependencias sanitarias y casa para el director. Techo de tejas y en el centro del patio el mástil.

Un nombre para la escuela

El 1 de abril de 1.963 el Consejo Nacional de Educación resuelve imponer el nombre de Juan José Millán a esta escuela.

El acto formal se realiza el 16 de noviembre de 1.963 con la presencia de representantes de la Comisión Permanente de homenaje a Juan José Millán y de las distintas Fuerzas Militares, autoridades y docentes de otras escuelas, representantes del Juzgado local, hijos de Don Millán, ex-alumnos y vecinos.

Docentes y directivos de la escuela Nº 220 reciben una placa de bronce y un retrato de Juan José Millán de manos del historiador Félix Etchegoyen (Presidente de la Comisión Permanente de homenaje al Profesor Millán).

El 12 de octubre de 1.970 se realiza el acto de inauguración del busto de Juan José Millán, donado por la Comisión Permanente de Homenaje. Participan del mismo sus hijos Justo, Alberto y Enrique Millán, además de diferentes personalidades de Concepción del Uruguay y la Comunidad Educativa.

Un cambio importante. De nacional Nº 220 a provincial Nº 109

El 19 de julio de 1.978 se transfirieron los servicios educativos nacionales de nivel pre-primario y primario a la provincia, en cumplimiento de la Ley Nacional Nº 21.809 y de la Ley Provincial Nº 6.175. Desde ese momento la Escuela nacional Nº 220 comenzó a ser la Escuela Nº 109 «Juan José Millán».

Jardín «Capullito»

El 1º de abril de 1.980 comienza a funcionar el Jardín de Infantes pre-escolar.

Se llama «Capullito». El Corte de cintas fue realizado por las maestras jardineras María Elena Deymonza y Ana María Céspedes de Agosta, junto a la señora Dorys T de Debatista y José Luis Redón, miembro de la Prefectura Navak que apadrina el Jardín.

Nuevas aulas y Reconstrucción

En el año 1.991 la escuela Nº 109 es incluída dentro de un crédito del Banco Mundial como una gran obra de reconstrucción total por el estado calamitoso de su infraestructura.

En el año 1.997 comienza la construcción de cuatro aulas nuevas, que se inauguran en octubre de ese año. Actualmente continúan perteneciendo al edificio escolar.

Desde 1.997 la escuela ha sido objeto de remodelaciones, debido a las serias deficiencias en su parte edilicia, dificultando esto el normal desenvolvimiento de las clases.

En el año 1.999 tres cursos (aproximadamente 80 alumnos) comienzan el ciclo lectivo en un glapón cercano a la escuela, debido a la reconstrucción que se está llevando a cabo en la institución.

En junio de 2.001 se produce el desalojo de las aulas antiguas.

Maestros, directivos y no docentes trasladaron el mobiliario hacia los edificios donde se dictarían clases de manera precaria y desmembrada:

el galpón de Barrios, que se usaba desde 1.999

el anexo del Tiro Federal

y un nuevo galpón sobre calle Echeverría que fue acondicionado para alojar a cientos de alumnos, con aulas separadas hasta cierta altura, lo que provocaba un sonido ensordecedor y dificultaba la tarea docente y su comunicación con los niños.

Esta situación y la tarea educativa en estas condiciones sólo duraría tres meses, mientras se realizaban los trabajos de construcción. En el mes de septiembre de 2.001 la obra debería estar terminada, pero… aún no había comenzado a realizarse.



Las aulas antiguas demolidas y los trabajos de construcción no permitían utilizar las aulas nuevas inauguradas en 1.997.

Durante los años 2.001, 2.002 y 2.003 las clases se siguieron dictando fuera de la escuela y las obras seguían detenidas.

La comunidad educativa comenzó a hacer públicos sus reclamos, llegando incluso a realizar cortes de ruta (docentes, padres, alumnos y vecinos).

La unidad y la constancia dieron sus frutos y los trabajos de construcción se reiniciaron.

La nueva escuela

El esfuerzo comunitario tuvo sus frutos y la construcción se hizo realidad.

El 4 de marzo de 2004 la empresa constructora entrega la obra edilicia de la escuela Nº 109 «Juan José Millán».

El 15 de marzo del mismo año comienzan las clases.

¡Fue emocionante ingresar a las aulas de la nueva escuela el primer día de clases!

El 31 de marzo de 2.004 se realiza el acto de Inauguración del nuevo edificio escolar.

La directora de la nuestra escuela, Sonia Dubois de Urquiza, y el gobernador de Entre Ríos, Jorge Pedro Busti, realizan el tradicional corte de cintas.

La escuela se vistió con sus mejores galas y muchas autoridades e instituciones educativas nos acompañaron en el acto de inauguración.

Esta foto fue tomada en el Salón de Actos, ese 31 de marzo de 2.004.

Al día siguiente, el 1 de abril de 2.004, con el nuevo edificio inaugurado oficialmente, la escuela provincial Nº 109 «Juan José Millán» celebró sus 50 años de labor educativa.

A los festejos asistieron autoridades civiles y militares, ex- docentes, ex- alumnos, miembros de la Cooperadora Escolar, ex- integrantes de la Cooperadora, vecinos, amigos… y, por supuesto, docentes y alumnos de todos los niveles: ¡la escuela completa!

Así que, este 1 de abril de 2.022, celebramos el cumpleaños nº 68 de nuestra escuela y el cumpleaños nº 42 del jardín Capullitos.