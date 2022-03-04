Gimnasia debuta el 27 como local

Gimnasia debuta en la edición 2022 del Torneo Federal A como local el 27 de marzo recibiendo a Sportivo de Cañada de Gómez. Pos si parte Depto visitará a Douglas Haig y Juventud Unida de Gualeguaychú será local de Central Norte. El otro entrerriano recién ascendido, Atlético Paraná, visitará a Racing de Córdoba.

La confirmación de la Zona Norte y el fixture son los siguientes:

SPORTIVO AC C.GOMEZ

G.ESGRIMA C.URUGUAY

DEF.PRONUNCIAMIENTO COLON ER

RACING CORDOBA

BOCA UNIDOS CORRIENTES

SAN MARTIN FORMOSA

JUVENTUD UNIDA GUALEGUAYCHU

A.PARANA PARANA

DOUGLAS HAIG PERGAMINO

CRUCERO DEL NORTE POSADAS

UNION S RAFAELA

SARMIENTO RESISTENCIA

CENTRAL NORTE SALTA

GIMNASIA Y TIRO SALTA

JUVENTUD ANTONIANA SALTA

SP. BELGRANO SAN FRANCISCO

DEF. BELGRANO SAN NICOLAS

 

1ra. fecha – 27 marzo 2022

DEF.BELGRANO vs. SAN MARTIN

D.HAIG vs. DEPRO

SARMIENTO vs. UNION S

SP.BELGRANO vs. G.TIRO

RACING vs. A.PARANA

G. ESGRIMA CU vs. SPORTIVO AC

JUV UNIDA vs. C. DEL NORTE

BOCA UNIDOS vs. J.ANTONIANA

libre: CENTRAL NORTE

 

2da. fecha – 03 abril 2022

J.ANTONIANA vs. JUV UNIDA

C. DEL NORTE vs. G. ESGRIMA CU

SPORTIVO AC vs. RACING

A.PARANA vs. SP.BELGRANO

G.TIRO vs. SARMIENTO

UNION S vs. D.HAIG

DEPRO vs. DEF.BELGRANO

SAN MARTIN vs. CENTRAL NORTE

libre: BOCA UNIDOS

 

3ra. fecha – 10 abril 2022

CENTRAL NORTE vs. DEPRO

DEF.BELGRANO vs. UNION S

D.HAIG vs. G.TIRO

SARMIENTO vs. A.PARANA

SP.BELGRANO vs. SPORTIVO AC

RACING vs. C. DEL NORTE

G. ESGRIMA CU vs. J.ANTONIANA

JUV UNIDA vs. BOCA UNIDOS

libre: SAN MARTIN

 

4ta. fecha – 17 abril 2022

BOCA UNIDOS vs. G. ESGRIMA CU

J.ANTONIANA vs. RACING

C. DEL NORTE vs. SP.BELGRANO

SPORTIVO AC vs. SARMIENTO

A.PARANA vs. D.HAIG

G.TIRO vs. DEF.BELGRANO

UNION S vs. CENTRAL NORTE

DEPRO vs. SAN MARTIN

libre: JUV UNIDA

5ta. fecha – 24 abril 2022

 

SAN MARTIN vs. UNION S

CENTRAL NORTE vs. G.TIRO

DEF.BELGRANO vs. A.PARANA

D.HAIG vs. SPORTIVO AC

SARMIENTO vs. C. DEL NORTE

SP.BELGRANO vs. J.ANTONIANA

RACING vs. BOCA UNIDOS

G. ESGRIMA CU vs. JUV UNIDA

libre: DEPRO

 

6ta. fecha – Sábado 30 abril 2022

JUV UNIDA vs. RACING

BOCA UNIDOS vs. SP.BELGRANO

J.ANTONIANA vs. SARMIENTO

C. DEL NORTE vs. D.HAIG

SPORTIVO AC vs. DEF.BELGRANO

A.PARANA vs. CENTRAL NORTE

G.TIRO vs. SAN MARTIN

UNION S vs. DEPRO

libre: G. ESGRIMA CU

 

7ma. fecha – 08 mayo 2022

DEPRO vs. G.TIRO

SAN MARTIN vs. A.PARANA

CENTRAL NORTE vs. SPORTIVO AC

DEF.BELGRANO vs. C. DEL NORTE

D.HAIG vs. J.ANTONIANA

SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS

SP.BELGRANO vs. JUV UNIDA

RACING vs. G. ESGRIMA CU

libre: UNION S

 

8va. fecha – Sábado 14 mayo 2022

G. ESGRIMA CU vs. SP.BELGRANO

JUV UNIDA vs. SARMIENTO

BOCA UNIDOS vs. D.HAIG

J.ANTONIANA vs. DEF.BELGRANO

C. DEL NORTE vs. CENTRAL NORTE

SPORTIVO AC vs. SAN MARTIN

A.PARANA vs. DEPRO

G.TIRO vs. UNION S

libre: RACING

 

 

9na. fecha – Miércoles 18 mayo 2022

 

UNION S vs. A.PARANA

DEPRO vs. SPORTIVO AC

SAN MARTIN vs. C. DEL NORTE

CENTRAL NORTE vs. J.ANTONIANA

DEF.BELGRANO vs. BOCA UNIDOS

D.HAIG vs. JUV UNIDA

SARMIENTO vs. G. ESGRIMA CU

SP.BELGRANO vs. RACING

libre: G.TIRO

 

10ma. fecha – 22 mayo 2022

RACING vs. SARMIENTO

G. ESGRIMA CU vs. D.HAIG

JUV UNIDA vs. DEF.BELGRANO

BOCA UNIDOS vs. CENTRAL NORTE

J.ANTONIANA vs. SAN MARTIN

C. DEL NORTE vs. DEPRO

SPORTIVO AC vs. UNION S

A.PARANA vs. G.TIRO

libre: SP.BELGRANO

 

11ra. fecha – 29 mayo 2022

G.TIRO vs. SPORTIVO AC

UNION S vs. C. DEL NORTE

DEPRO vs. J.ANTONIANA

SAN MARTIN vs. BOCA UNIDOS

CENTRAL NORTE vs. JUV UNIDA

DEF.BELGRANO vs. G. ESGRIMA CU

D.HAIG vs. RACING

SARMIENTO vs. SP.BELGRANO

libre: A.PARANA

 

12da. fecha – 05 junio 2022

SP.BELGRANO vs. D.HAIG

RACING vs. DEF.BELGRANO

G. ESGRIMA CU vs. CENTRAL NORTE

JUV UNIDA vs. SAN MARTIN

BOCA UNIDOS vs. DEPRO

J.ANTONIANA vs. UNION S

C. DEL NORTE vs. G.TIRO

SPORTIVO AC vs. A.PARANA

libre: SARMIENTO

 

 

13ra. fecha – 12 junio 2022

 

A.PARANA vs. C. DEL NORTE

G.TIRO vs. J.ANTONIANA

UNION S vs. BOCA UNIDOS

DEPRO vs. JUV UNIDA

SAN MARTIN vs. G. ESGRIMA CU

CENTRAL NORTE vs. RACING

DEF.BELGRANO vs. SP.BELGRANO

D.HAIG vs. SARMIENTO

libre: SPORTIVO AC

 

14ta. fecha – Sábado 18 junio 2022

SARMIENTO vs. DEF.BELGRANO

SP.BELGRANO vs. CENTRAL NORTE

RACING vs. SAN MARTIN

G. ESGRIMA CU vs. DEPRO

JUV UNIDA vs. UNION S

BOCA UNIDOS vs. G.TIRO

J.ANTONIANA vs. A.PARANA

C. DEL NORTE vs. SPORTIVO AC

libre: D.HAIG

 

15ta. fecha – Miércoles 22 junio 2022

SPORTIVO AC vs. J.ANTONIANA

A.PARANA vs. BOCA UNIDOS

G.TIRO vs. JUV UNIDA

UNION S vs. G. ESGRIMA CU

DEPRO vs. RACING

SAN MARTIN vs. SP.BELGRANO

CENTRAL NORTE vs. SARMIENTO

DEF.BELGRANO vs. D.HAIG

libre: C. DEL NORTE

 

16ta. fecha – 26 junio 2022

D.HAIG vs. CENTRAL NORTE

SARMIENTO vs. SAN MARTIN

SP.BELGRANO vs. DEPRO

RACING vs. UNION S

G. ESGRIMA CU vs. G.TIRO

JUV UNIDA vs. A.PARANA

BOCA UNIDOS vs. SPORTIVO AC

J.ANTONIANA vs. C. DEL NORTE

libre: DEF.BELGRANO

 

17ma. fecha – 03 julio 2022

C. DEL NORTE vs. BOCA UNIDOS

SPORTIVO AC vs. JUV UNIDA

A.PARANA vs. G. ESGRIMA CU

G.TIRO vs. RACING

UNION S vs. SP.BELGRANO

DEPRO vs. SARMIENTO

SAN MARTIN vs. D.HAIG

CENTRAL NORTE vs. DEF.BELGRANO

libre: J.ANTONIANA

 

 

18va. fecha – 10 julio 2022

 

SAN MARTIN vs. DEF.BELGRANO

DEPRO vs. D.HAIG

UNION S vs. SARMIENTO

G.TIRO vs. SP.BELGRANO

A.PARANA vs. RACING

SPORTIVO AC vs. G. ESGRIMA CU

C. DEL NORTE vs. JUV UNIDA

J.ANTONIANA vs. BOCA UNIDOS

libre: CENTRAL NORTE

 

19na. fecha – Sábado 16 julio 2022

JUV UNIDA vs. J.ANTONIANA

G. ESGRIMA CU vs. C. DEL NORTE

RACING vs. SPORTIVO AC

SP.BELGRANO vs. A.PARANA

SARMIENTO vs. G.TIRO

D.HAIG vs. UNION S

DEF.BELGRANO vs. DEPRO

CENTRAL NORTE vs. SAN MARTIN

libre: BOCA UNIDOS

 

20ma. fecha – Miércoles 20 julio 2022

DEPRO vs. CENTRAL NORTE

UNION S vs. DEF.BELGRANO

G.TIRO vs. D.HAIG

A.PARANA vs. SARMIENTO

SPORTIVO AC vs. SP.BELGRANO

C. DEL NORTE vs. RACING

J.ANTONIANA vs. G. ESGRIMA CU

BOCA UNIDOS vs. JUV UNIDA

libre: SAN MARTIN

 

21ra. fecha – 24 julio 2022

G. ESGRIMA CU vs. BOCA UNIDOS

RACING vs. J.ANTONIANA

SP.BELGRANO vs. C. DEL NORTE

SARMIENTO vs. SPORTIVO AC

D.HAIG vs. A.PARANA

DEF.BELGRANO vs. G.TIRO

CENTRAL NORTE vs. UNION S

SAN MARTIN vs. DEPRO

libre: JUV UNIDA

 

22da. fecha – 31 julio 2022

UNION S vs. SAN MARTIN

G.TIRO vs. CENTRAL NORTE

A.PARANA vs. DEF.BELGRANO

SPORTIVO AC vs. D.HAIG

C. DEL NORTE vs. SARMIENTO

J.ANTONIANA vs. SP.BELGRANO

BOCA UNIDOS vs. RACING

JUV UNIDA vs. G. ESGRIMA CU

libre: DEPRO

 

 

23ra. fecha – 07 agosto 2022

 

RACING vs. JUV UNIDA

SP.BELGRANO vs. BOCA UNIDOS

SARMIENTO vs. J.ANTONIANA

D.HAIG vs. C. DEL NORTE

DEF.BELGRANO vs. SPORTIVO AC

CENTRAL NORTE vs. A.PARANA

SAN MARTIN vs. G.TIRO

DEPRO vs. UNION S

libre: G. ESGRIMA CU

 

24ta. fecha – 14 agosto 2022

G.TIRO vs. DEPRO

A.PARANA vs. SAN MARTIN

SPORTIVO AC vs. CENTRAL NORTE

C. DEL NORTE vs. DEF.BELGRANO

J.ANTONIANA vs. D.HAIG

BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO

JUV UNIDA vs. SP.BELGRANO

G. ESGRIMA CU vs. RACING

libre: UNION S

 

25ta. fecha – Sábado 20 agosto 2022

SP.BELGRANO vs. G. ESGRIMA CU

SARMIENTO vs. JUV UNIDA

D.HAIG vs. BOCA UNIDOS

DEF.BELGRANO vs. J.ANTONIANA

CENTRAL NORTE vs. C. DEL NORTE

SAN MARTIN vs. SPORTIVO AC

DEPRO vs. A.PARANA

UNION S vs. G.TIRO

libre: RACING

 

26ta. fecha – Miércoles 24 agosto 2022

A.PARANA vs. UNION S

SPORTIVO AC vs. DEPRO

C. DEL NORTE vs. SAN MARTIN

J.ANTONIANA vs. CENTRAL NORTE

BOCA UNIDOS vs. DEF.BELGRANO

JUV UNIDA vs. D.HAIG

G. ESGRIMA CU vs. SARMIENTO

RACING vs. SP.BELGRANO

 

libre: G.TIRO

 

27ma. fecha – 28 agosto 2022

SARMIENTO vs. RACING

D.HAIG vs. G. ESGRIMA CU

DEF.BELGRANO vs. JUV UNIDA

CENTRAL NORTE vs. BOCA UNIDOS

SAN MARTIN vs. J.ANTONIANA

DEPRO vs. C. DEL NORTE

UNION S vs. SPORTIVO AC

G.TIRO vs. A.PARANA

libre: SP.BELGRANO

 

 

28va. fecha – 04 septiembre 2022

 

SPORTIVO AC vs. G.TIRO

C. DEL NORTE vs. UNION S

J.ANTONIANA vs. DEPRO

BOCA UNIDOS vs. SAN MARTIN

JUV UNIDA vs. CENTRAL NORTE

G. ESGRIMA CU vs. DEF.BELGRANO

RACING vs. D.HAIG

SP.BELGRANO vs. SARMIENTO

libre: A.PARANA

 

29na. fecha – 11 septiembre 2022

D.HAIG vs. SP.BELGRANO

DEF.BELGRANO vs. RACING

CENTRAL NORTE vs. G. ESGRIMA CU

SAN MARTIN vs. JUV UNIDA

DEPRO vs. BOCA UNIDOS

UNION S vs. J.ANTONIANA

G.TIRO vs. C. DEL NORTE

A.PARANA vs. SPORTIVO AC

libre: SARMIENTO

 

30ma. fecha – 18 septiembre 2022

C. DEL NORTE vs. A.PARANA

J.ANTONIANA vs. G.TIRO

BOCA UNIDOS vs. UNION S

JUV UNIDA vs. DEPRO

G. ESGRIMA CU vs. SAN MARTIN

RACING vs. CENTRAL NORTE

SP.BELGRANO vs. DEF.BELGRANO

SARMIENTO vs. D.HAIG

libre: SPORTIVO AC

 

 

31ra. fecha – 25 septiembre 2022

 

DEF.BELGRANO vs. SARMIENTO

CENTRAL NORTE vs. SP.BELGRANO

SAN MARTIN vs. RACING

DEPRO vs. G. ESGRIMA CU

UNION S vs. JUV UNIDA

G.TIRO vs. BOCA UNIDOS

A.PARANA vs. J.ANTONIANA

SPORTIVO AC vs. C. DEL NORTE

libre: D.HAIG

 

32da. fecha – 02 octubre 2022

J.ANTONIANA vs. SPORTIVO AC

BOCA UNIDOS vs. A.PARANA

JUV UNIDA vs. G.TIRO

G. ESGRIMA CU vs. UNION S

RACING vs. DEPRO

SP.BELGRANO vs. SAN MARTIN

SARMIENTO vs. CENTRAL NORTE

D.HAIG vs. DEF.BELGRANO

libre: C. DEL NORTE

 

33ra. fecha – 09 octubre 2022

CENTRAL NORTE vs. D.HAIG

SAN MARTIN vs. SARMIENTO

DEPRO vs. SP.BELGRANO

UNION S vs. RACING

G.TIRO vs. G. ESGRIMA CU

A.PARANA vs. JUV UNIDA

SPORTIVO AC vs. BOCA UNIDOS

C. DEL NORTE vs. J.ANTONIANA

libre: DEF.BELGRANO

 

34ta. fecha – 16 octubre 2022

BOCA UNIDOS vs. C. DEL NORTE

JUV UNIDA vs. SPORTIVO AC

G. ESGRIMA CU vs. A.PARANA

RACING vs. G.TIRO

SP.BELGRANO vs. UNION S

SARMIENTO vs. DEPRO

D.HAIG vs. SAN MARTIN

DEF.BELGRANO vs. CENTRAL NORTE

libre: J.ANTONIANANA.

 

 

 

 

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