Gimnasia debuta el 27 como local

Gimnasia debuta en la edición 2022 del Torneo Federal A como local el 27 de marzo recibiendo a Sportivo de Cañada de Gómez. Pos si parte Depto visitará a Douglas Haig y Juventud Unida de Gualeguaychú será local de Central Norte. El otro entrerriano recién ascendido, Atlético Paraná, visitará a Racing de Córdoba.
La confirmación de la Zona Norte y el fixture son los siguientes:
SPORTIVO AC C.GOMEZ
G.ESGRIMA C.URUGUAY
DEF.PRONUNCIAMIENTO COLON ER
RACING CORDOBA
BOCA UNIDOS CORRIENTES
SAN MARTIN FORMOSA
JUVENTUD UNIDA GUALEGUAYCHU
A.PARANA PARANA
DOUGLAS HAIG PERGAMINO
CRUCERO DEL NORTE POSADAS
UNION S RAFAELA
SARMIENTO RESISTENCIA
CENTRAL NORTE SALTA
GIMNASIA Y TIRO SALTA
JUVENTUD ANTONIANA SALTA
SP. BELGRANO SAN FRANCISCO
DEF. BELGRANO SAN NICOLAS
1ra. fecha – 27 marzo 2022
DEF.BELGRANO vs. SAN MARTIN
D.HAIG vs. DEPRO
SARMIENTO vs. UNION S
SP.BELGRANO vs. G.TIRO
RACING vs. A.PARANA
G. ESGRIMA CU vs. SPORTIVO AC
JUV UNIDA vs. C. DEL NORTE
BOCA UNIDOS vs. J.ANTONIANA
libre: CENTRAL NORTE
2da. fecha – 03 abril 2022
J.ANTONIANA vs. JUV UNIDA
C. DEL NORTE vs. G. ESGRIMA CU
SPORTIVO AC vs. RACING
A.PARANA vs. SP.BELGRANO
G.TIRO vs. SARMIENTO
UNION S vs. D.HAIG
DEPRO vs. DEF.BELGRANO
SAN MARTIN vs. CENTRAL NORTE
libre: BOCA UNIDOS
3ra. fecha – 10 abril 2022
CENTRAL NORTE vs. DEPRO
DEF.BELGRANO vs. UNION S
D.HAIG vs. G.TIRO
SARMIENTO vs. A.PARANA
SP.BELGRANO vs. SPORTIVO AC
RACING vs. C. DEL NORTE
G. ESGRIMA CU vs. J.ANTONIANA
JUV UNIDA vs. BOCA UNIDOS
libre: SAN MARTIN
4ta. fecha – 17 abril 2022
BOCA UNIDOS vs. G. ESGRIMA CU
J.ANTONIANA vs. RACING
C. DEL NORTE vs. SP.BELGRANO
SPORTIVO AC vs. SARMIENTO
A.PARANA vs. D.HAIG
G.TIRO vs. DEF.BELGRANO
UNION S vs. CENTRAL NORTE
DEPRO vs. SAN MARTIN
libre: JUV UNIDA
5ta. fecha – 24 abril 2022
SAN MARTIN vs. UNION S
CENTRAL NORTE vs. G.TIRO
DEF.BELGRANO vs. A.PARANA
D.HAIG vs. SPORTIVO AC
SARMIENTO vs. C. DEL NORTE
SP.BELGRANO vs. J.ANTONIANA
RACING vs. BOCA UNIDOS
G. ESGRIMA CU vs. JUV UNIDA
libre: DEPRO
6ta. fecha – Sábado 30 abril 2022
JUV UNIDA vs. RACING
BOCA UNIDOS vs. SP.BELGRANO
J.ANTONIANA vs. SARMIENTO
C. DEL NORTE vs. D.HAIG
SPORTIVO AC vs. DEF.BELGRANO
A.PARANA vs. CENTRAL NORTE
G.TIRO vs. SAN MARTIN
UNION S vs. DEPRO
libre: G. ESGRIMA CU
7ma. fecha – 08 mayo 2022
DEPRO vs. G.TIRO
SAN MARTIN vs. A.PARANA
CENTRAL NORTE vs. SPORTIVO AC
DEF.BELGRANO vs. C. DEL NORTE
D.HAIG vs. J.ANTONIANA
SARMIENTO vs. BOCA UNIDOS
SP.BELGRANO vs. JUV UNIDA
RACING vs. G. ESGRIMA CU
libre: UNION S
8va. fecha – Sábado 14 mayo 2022
G. ESGRIMA CU vs. SP.BELGRANO
JUV UNIDA vs. SARMIENTO
BOCA UNIDOS vs. D.HAIG
J.ANTONIANA vs. DEF.BELGRANO
C. DEL NORTE vs. CENTRAL NORTE
SPORTIVO AC vs. SAN MARTIN
A.PARANA vs. DEPRO
G.TIRO vs. UNION S
libre: RACING
9na. fecha – Miércoles 18 mayo 2022
UNION S vs. A.PARANA
DEPRO vs. SPORTIVO AC
SAN MARTIN vs. C. DEL NORTE
CENTRAL NORTE vs. J.ANTONIANA
DEF.BELGRANO vs. BOCA UNIDOS
D.HAIG vs. JUV UNIDA
SARMIENTO vs. G. ESGRIMA CU
SP.BELGRANO vs. RACING
libre: G.TIRO
10ma. fecha – 22 mayo 2022
RACING vs. SARMIENTO
G. ESGRIMA CU vs. D.HAIG
JUV UNIDA vs. DEF.BELGRANO
BOCA UNIDOS vs. CENTRAL NORTE
J.ANTONIANA vs. SAN MARTIN
C. DEL NORTE vs. DEPRO
SPORTIVO AC vs. UNION S
A.PARANA vs. G.TIRO
libre: SP.BELGRANO
11ra. fecha – 29 mayo 2022
G.TIRO vs. SPORTIVO AC
UNION S vs. C. DEL NORTE
DEPRO vs. J.ANTONIANA
SAN MARTIN vs. BOCA UNIDOS
CENTRAL NORTE vs. JUV UNIDA
DEF.BELGRANO vs. G. ESGRIMA CU
D.HAIG vs. RACING
SARMIENTO vs. SP.BELGRANO
libre: A.PARANA
12da. fecha – 05 junio 2022
SP.BELGRANO vs. D.HAIG
RACING vs. DEF.BELGRANO
G. ESGRIMA CU vs. CENTRAL NORTE
JUV UNIDA vs. SAN MARTIN
BOCA UNIDOS vs. DEPRO
J.ANTONIANA vs. UNION S
C. DEL NORTE vs. G.TIRO
SPORTIVO AC vs. A.PARANA
libre: SARMIENTO
13ra. fecha – 12 junio 2022
A.PARANA vs. C. DEL NORTE
G.TIRO vs. J.ANTONIANA
UNION S vs. BOCA UNIDOS
DEPRO vs. JUV UNIDA
SAN MARTIN vs. G. ESGRIMA CU
CENTRAL NORTE vs. RACING
DEF.BELGRANO vs. SP.BELGRANO
D.HAIG vs. SARMIENTO
libre: SPORTIVO AC
14ta. fecha – Sábado 18 junio 2022
SARMIENTO vs. DEF.BELGRANO
SP.BELGRANO vs. CENTRAL NORTE
RACING vs. SAN MARTIN
G. ESGRIMA CU vs. DEPRO
JUV UNIDA vs. UNION S
BOCA UNIDOS vs. G.TIRO
J.ANTONIANA vs. A.PARANA
C. DEL NORTE vs. SPORTIVO AC
libre: D.HAIG
15ta. fecha – Miércoles 22 junio 2022
SPORTIVO AC vs. J.ANTONIANA
A.PARANA vs. BOCA UNIDOS
G.TIRO vs. JUV UNIDA
UNION S vs. G. ESGRIMA CU
DEPRO vs. RACING
SAN MARTIN vs. SP.BELGRANO
CENTRAL NORTE vs. SARMIENTO
DEF.BELGRANO vs. D.HAIG
libre: C. DEL NORTE
16ta. fecha – 26 junio 2022
D.HAIG vs. CENTRAL NORTE
SARMIENTO vs. SAN MARTIN
SP.BELGRANO vs. DEPRO
RACING vs. UNION S
G. ESGRIMA CU vs. G.TIRO
JUV UNIDA vs. A.PARANA
BOCA UNIDOS vs. SPORTIVO AC
J.ANTONIANA vs. C. DEL NORTE
libre: DEF.BELGRANO
17ma. fecha – 03 julio 2022
C. DEL NORTE vs. BOCA UNIDOS
SPORTIVO AC vs. JUV UNIDA
A.PARANA vs. G. ESGRIMA CU
G.TIRO vs. RACING
UNION S vs. SP.BELGRANO
DEPRO vs. SARMIENTO
SAN MARTIN vs. D.HAIG
CENTRAL NORTE vs. DEF.BELGRANO
libre: J.ANTONIANA
18va. fecha – 10 julio 2022
SAN MARTIN vs. DEF.BELGRANO
DEPRO vs. D.HAIG
UNION S vs. SARMIENTO
G.TIRO vs. SP.BELGRANO
A.PARANA vs. RACING
SPORTIVO AC vs. G. ESGRIMA CU
C. DEL NORTE vs. JUV UNIDA
J.ANTONIANA vs. BOCA UNIDOS
libre: CENTRAL NORTE
19na. fecha – Sábado 16 julio 2022
JUV UNIDA vs. J.ANTONIANA
G. ESGRIMA CU vs. C. DEL NORTE
RACING vs. SPORTIVO AC
SP.BELGRANO vs. A.PARANA
SARMIENTO vs. G.TIRO
D.HAIG vs. UNION S
DEF.BELGRANO vs. DEPRO
CENTRAL NORTE vs. SAN MARTIN
libre: BOCA UNIDOS
20ma. fecha – Miércoles 20 julio 2022
DEPRO vs. CENTRAL NORTE
UNION S vs. DEF.BELGRANO
G.TIRO vs. D.HAIG
A.PARANA vs. SARMIENTO
SPORTIVO AC vs. SP.BELGRANO
C. DEL NORTE vs. RACING
J.ANTONIANA vs. G. ESGRIMA CU
BOCA UNIDOS vs. JUV UNIDA
libre: SAN MARTIN
21ra. fecha – 24 julio 2022
G. ESGRIMA CU vs. BOCA UNIDOS
RACING vs. J.ANTONIANA
SP.BELGRANO vs. C. DEL NORTE
SARMIENTO vs. SPORTIVO AC
D.HAIG vs. A.PARANA
DEF.BELGRANO vs. G.TIRO
CENTRAL NORTE vs. UNION S
SAN MARTIN vs. DEPRO
libre: JUV UNIDA
22da. fecha – 31 julio 2022
UNION S vs. SAN MARTIN
G.TIRO vs. CENTRAL NORTE
A.PARANA vs. DEF.BELGRANO
SPORTIVO AC vs. D.HAIG
C. DEL NORTE vs. SARMIENTO
J.ANTONIANA vs. SP.BELGRANO
BOCA UNIDOS vs. RACING
JUV UNIDA vs. G. ESGRIMA CU
libre: DEPRO
23ra. fecha – 07 agosto 2022
RACING vs. JUV UNIDA
SP.BELGRANO vs. BOCA UNIDOS
SARMIENTO vs. J.ANTONIANA
D.HAIG vs. C. DEL NORTE
DEF.BELGRANO vs. SPORTIVO AC
CENTRAL NORTE vs. A.PARANA
SAN MARTIN vs. G.TIRO
DEPRO vs. UNION S
libre: G. ESGRIMA CU
24ta. fecha – 14 agosto 2022
G.TIRO vs. DEPRO
A.PARANA vs. SAN MARTIN
SPORTIVO AC vs. CENTRAL NORTE
C. DEL NORTE vs. DEF.BELGRANO
J.ANTONIANA vs. D.HAIG
BOCA UNIDOS vs. SARMIENTO
JUV UNIDA vs. SP.BELGRANO
G. ESGRIMA CU vs. RACING
libre: UNION S
25ta. fecha – Sábado 20 agosto 2022
SP.BELGRANO vs. G. ESGRIMA CU
SARMIENTO vs. JUV UNIDA
D.HAIG vs. BOCA UNIDOS
DEF.BELGRANO vs. J.ANTONIANA
CENTRAL NORTE vs. C. DEL NORTE
SAN MARTIN vs. SPORTIVO AC
DEPRO vs. A.PARANA
UNION S vs. G.TIRO
libre: RACING
26ta. fecha – Miércoles 24 agosto 2022
A.PARANA vs. UNION S
SPORTIVO AC vs. DEPRO
C. DEL NORTE vs. SAN MARTIN
J.ANTONIANA vs. CENTRAL NORTE
BOCA UNIDOS vs. DEF.BELGRANO
JUV UNIDA vs. D.HAIG
G. ESGRIMA CU vs. SARMIENTO
RACING vs. SP.BELGRANO
libre: G.TIRO
27ma. fecha – 28 agosto 2022
SARMIENTO vs. RACING
D.HAIG vs. G. ESGRIMA CU
DEF.BELGRANO vs. JUV UNIDA
CENTRAL NORTE vs. BOCA UNIDOS
SAN MARTIN vs. J.ANTONIANA
DEPRO vs. C. DEL NORTE
UNION S vs. SPORTIVO AC
G.TIRO vs. A.PARANA
libre: SP.BELGRANO
28va. fecha – 04 septiembre 2022
SPORTIVO AC vs. G.TIRO
C. DEL NORTE vs. UNION S
J.ANTONIANA vs. DEPRO
BOCA UNIDOS vs. SAN MARTIN
JUV UNIDA vs. CENTRAL NORTE
G. ESGRIMA CU vs. DEF.BELGRANO
RACING vs. D.HAIG
SP.BELGRANO vs. SARMIENTO
libre: A.PARANA
29na. fecha – 11 septiembre 2022
D.HAIG vs. SP.BELGRANO
DEF.BELGRANO vs. RACING
CENTRAL NORTE vs. G. ESGRIMA CU
SAN MARTIN vs. JUV UNIDA
DEPRO vs. BOCA UNIDOS
UNION S vs. J.ANTONIANA
G.TIRO vs. C. DEL NORTE
A.PARANA vs. SPORTIVO AC
libre: SARMIENTO
30ma. fecha – 18 septiembre 2022
C. DEL NORTE vs. A.PARANA
J.ANTONIANA vs. G.TIRO
BOCA UNIDOS vs. UNION S
JUV UNIDA vs. DEPRO
G. ESGRIMA CU vs. SAN MARTIN
RACING vs. CENTRAL NORTE
SP.BELGRANO vs. DEF.BELGRANO
SARMIENTO vs. D.HAIG
libre: SPORTIVO AC
31ra. fecha – 25 septiembre 2022
DEF.BELGRANO vs. SARMIENTO
CENTRAL NORTE vs. SP.BELGRANO
SAN MARTIN vs. RACING
DEPRO vs. G. ESGRIMA CU
UNION S vs. JUV UNIDA
G.TIRO vs. BOCA UNIDOS
A.PARANA vs. J.ANTONIANA
SPORTIVO AC vs. C. DEL NORTE
libre: D.HAIG
32da. fecha – 02 octubre 2022
J.ANTONIANA vs. SPORTIVO AC
BOCA UNIDOS vs. A.PARANA
JUV UNIDA vs. G.TIRO
G. ESGRIMA CU vs. UNION S
RACING vs. DEPRO
SP.BELGRANO vs. SAN MARTIN
SARMIENTO vs. CENTRAL NORTE
D.HAIG vs. DEF.BELGRANO
libre: C. DEL NORTE
33ra. fecha – 09 octubre 2022
CENTRAL NORTE vs. D.HAIG
SAN MARTIN vs. SARMIENTO
DEPRO vs. SP.BELGRANO
UNION S vs. RACING
G.TIRO vs. G. ESGRIMA CU
A.PARANA vs. JUV UNIDA
SPORTIVO AC vs. BOCA UNIDOS
C. DEL NORTE vs. J.ANTONIANA
libre: DEF.BELGRANO
34ta. fecha – 16 octubre 2022
BOCA UNIDOS vs. C. DEL NORTE
JUV UNIDA vs. SPORTIVO AC
G. ESGRIMA CU vs. A.PARANA
RACING vs. G.TIRO
SP.BELGRANO vs. UNION S
SARMIENTO vs. DEPRO
D.HAIG vs. SAN MARTIN
DEF.BELGRANO vs. CENTRAL NORTE
libre: J.ANTONIANANA.
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