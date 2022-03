Etchepare ganador de la Clase 7

El uruguayense se quedó con el triunfo en la primera fecha del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros, luego de mantener un ritmo elevado, sabiendo que para tener el éxito había que tomar riesgos.

“La verdad que estamos muy contentos con Juani (Gianello su Navegante), pasamos un fin de semana espectacular, por ahí el clima no acompaño el viernes, pero después los días fueron excelentes; fue una carrera muy dura, creo que los caminos a pesar de que llovió mucho menos que en 2021 estaban muy difíciles, viendo un poco los tiempos mas tranquilo uno se da cuenta como fue cambiando todo, se corrieron 10 tramos, lo que no es poco, habitualmente tenemos algún tramo menos; fue un fin de semana bastante completo, incluso con un super de noche el viernes” Comento “Pancho” que en 2021 también se había quedado con esta fecha.

“Fue un carreron, muy duro, pero por suerte pudimos ganar, a parte tuvimos una buena cuota de suerte también porque a todos les paso algo y el auto nuestro se aguanto todo; el fin de semana fue muy cambiante, empezó el viernes con Marinelli adelante y nosotros segundos, después se atrasa Marinelli y pasamos a la punta, que después paso a Lazzaroni cuando yo me paso en el PC4 y quedo tercero, después se quedó Lazzaroni y los Giebert quedaron punteros y así fue todo el sábado; el domingo salimos con todo y en el primer tramo éramos primeros, pero igual nos teníamos que cuidar de Dody Ramírez porque venia remontando muy bien, tuvo un ritmo espectacular después del retraso del viernes por la noche, llegamos adelante pero ajustados al ultimo rulo y creo que ahí salieron los mejores tiempos del fin de semana, terminamos ganando el Power Stage ya que no sabíamos los tiempos que venía haciendo Dody y salimos con todo para cuidar la punta; tengo que agradecer a todos mis Amigos que van siempre, a mi Familia, principalmente a mis mecánicos, Tuti Elola, Néstor Buraschi y Matías Boeffray y a la Familia Ramirez que la verdad que siempre nos da una mano, nos deja unirnos a su equipo y nos brindan siempre lo mejor; no quiero olvidarme de agradecer a toda la gente que hace el Rally Entrerriano y a la Prensa que trabaja un montón para difundir la categoría”