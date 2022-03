EL TC llega el 27 de marzo

Todo surgió cuando en un momento, no se sabía bien que podía pasar con la carrera en Entre Ríos, ahí se dio una conversación por mi parte con Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, y también Fernando Miori (gerente general). Le trasladé a Hugo mi interés en conjunto con la municipalidad de Concepción del Uruguay y el grupo que trabaja en el autódromo, para poder llevar adelante la competencia, muy relevante para nuestra ciudad desde todo punto de vista«, le dice a visionauto Juan Carlos Lucio Godoy, presidente de Río Uruguay Seguros.

La empresa junto a la municipalidad de Concepción del Uruguay y el grupo encargado del autódromo de la ciudad más la Consultora Med, afrontan la organización de la tercera fecha del campeonato de TC, con un esquema organizativo privado que no se ha dado desde hace muchos años en campeonatos de la categoría. «El acontecimiento -dice Godoy- es muy importante, y merece que sea mantenido en el calendario. Sabemos que después cuando se pierde un evento de esta naturaleza, cuesta mucho recuperarlo. Así fue que con la gente de mantenimiento del autódromo y la municipalidad de Concepción del Uruguay, apostamos a llevarlo adelante, siempre he confiado mucho en ese equipo de personas. El municipio por otra parte, siempre ha estado dispuesto a apoyar, además hizo un gran esfuerzo el pueblo a través del gobierno comunal, al reasfaltar la pista que dejó en muy buenas condiciones; el intendente por su lado me pidió que consiguiera carreras y ese cometido trabajamos, ha sido así que hablando de cuestiones de interacción con el pueblo, respondí que trabajaríamos para tener la carrera de TC. Como la gente la vio el año pasado, del mismo modo que otras categorías, también va a verla este año. Para cumplir el cometido se armó un gran equipo, y fiel a lo que hicimos en 2021 lo haremos en 2022″.

El hecho que una empresa privada en este caso, junto al municipio y al grupo que trabaja en el autódromo, se encargue de la organización de una carrera de TC no es nada frecuente. «Es así –sostiene el titular de RUS-, para eso como he dicho, formamos un equipo muy bueno. A la vez entendí también que como no tengo experiencia en lo personal, en cuestiones de este tipo, debía trabajar con especialistas, con experiencia en eventos así. Entonces pensé en Mauro Medina, quien conduce Consultora Med, y continuamos avanzando, Medina se puso en contacto con la ACTC y se armó un gran equipo, no es una empresa, sino un gran equipo al cual se sumó la Consultora. La idea se plasmó, coincidimos en la denominación del evento como RUS Agrotoken, por la importancia de la criptomoneda creada. El formato organizativo es algo innovador desde todo punto de vista; todavía tengo cosas para seguir pensando y anunciar y se podrán agregar otras luego del anuncio en la conferencia de prensa (Campo Argentino de Polo en la ciudad de Buenos Aires, 2 de marzo).

Fuente: visionauto.com.ar