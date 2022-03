Condenaron al joven de San José acusado de narcomenudeo

La semana pasada se realizó el juicio oral contra un joven de la ciudad de San José, acusado de comercializar drogas en dosis fraccionadas (narcomenudeo), y el falle se dispuso sea leído este jueves en horas de la mañana, el cual finalmente fue condenatorio.

La lectura de la parte resolutiva fue en el Salón de Audiencias de la Excma. Cámara de Apelaciones, con la presencia de los integrantes de la Sala Primera en lo Penal de la misma los Dres. Fernando José Martínez Uncal y Rubén Alberto Chaia, causa caratulada «Almada, Facundo Martín s/Infracción ley 23737» Legajo Nº 1561 F°225 L.I, (Leg. UFI 2708/19).

El presidente del Tribunal, Martínez Uncal, dijo que lo resuelto fue por unanimidad, ante la presencia -por medio del Sistema Jitsi Meet- del fiscal Dr. Juan Sebastián Blanc, el Defensor Técnico, Dr. Gustavo Goyeneche y el imputado Facundo Martin Almada, todos mediante conexión online.

Fue así que se confirmó que se declaraba a Facundo Martín Almada, ser autor materialmente responsable del delito de “Comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor” (arts. 5º inc. c., y 34 inc. 1º. de la Ley N°23.737 por adhesión Ley Provincial N°10.566) y, en consecuencia, condenarlo a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, con más las accesorias legales del art. 12 del Código Penal. 2.- declarar la inconstitucionalidad del mínimo de la multa establecida en el art. 5 de la ley n°23.737 modificada por Ley N°27.302, imponiéndose al condenado una multa de 9.500, al tiempo que se le impusieron a Almada medidas de coerción hasta tanto la condena quede firme y que deberá cumplir estrictamente.

Finalizando el juez comunicó que se darla la íntegra lectura de la presente sentencia en audiencia que se fija para el día 28 de marzo a partir de las 8:30 horas.