Colón: Información de la ciudad

Se firmó un convenio con la Escuela N.º 15 de El Ombú: La Municipalidad de la Ciudad de Colón rubricó un convenio junto a la Dirección Departamental de Escuelas con la Escuela Nº 15 del Complejo Educativo Lazarina Lambert de Sardou, para concretar la cesión de las instalaciones para el dictado de la Tecnicatura en Técnicas y Procedimientos Ambientales.

Será la primera carrera de posgrado en Colón y los egresados podrán realizar estudios de impacto ambiental, de suelo, gestión ambiental y desarrollo de proyectos entre otras numerosas actividades relacionadas a mejorar las condiciones ambientales de una comunidad. La propuesta educativa gestionada por la Municipalidad tiene una demanda importante y cuenta con amplia salida laboral.

Participó de la firma del convenio el presidente municipal José Luis Walser, el Director Departamental de Escuelas Eduardo Paredes, la rectora de la Escuela Nélida Grimaux y la Coordinadora del Área de Educación del Municipio Liliana Viollaz. Tras la firma las autoridades visitaron a los alumnos y docentes de la tecnicatura.

El convenio fue celebrado en el marco de la colaboración institucional celebrado entre la Municipalidad de Colón y la Universidad Técnica Nacional de la ciudad de Concepción del Uruguay, para que se desarrolle en la ciudad la Tecnicatura Universitaria en Procedimientos y Tecnologías Ambientales.

La Dirección Departamental de Escuelas cede a la Municipalidad de Colón y por su intermedio a la Universidad Técnica Nacional de la ciudad de Concepción del Uruguay, la utilización de un aula del establecimiento donde se desempeña la escuela para la extensión áulica de la Tecnicatura Universitaria en Procedimientos y Tecnologías Ambientales, que se realizará de lunes a viernes de 18 a 22.

El Municipio como contraprestación y con el objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de las clases de dicha tecnicatura, aportará el capital humano del personal de Maestranza, quien estará a cargo de realizar la apertura y cierre del edificio al inicio y finalización del dictado de clases, como así también del mantenimiento del lugar mientras las mismas se desarrollen.

Habrá actividades por la Semana de la Accesibilidad en Colón: El pasado 15 de marzo se conmemoró en la Argentina el Día de la Accesibilidad, con motivo del aniversario de la sanción de la Ley Nacional Nº 24.314, de “Accesibilidad de personas con movilidad reducida”, que extiende el marco de aplicación de la accesibilidad al conjunto de ámbitos urbanos y edilicios.

En ese marco, desde el Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad perteneciente a la Municipalidad de Colón, a través del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con organizaciones e instituciones de toda la Ciudad, se impulsa una nutrida agenda de actividades sobre accesibilidad y distintos temas que hacen a la construcción de una sociedad inclusiva.

Agenda completa de actividades

Viernes 18

De 9 a 10:30 hs.: Capacitación sobre accesibilidad para el personal de Termas Colón.

11 hs.: Inauguración de Mural del abecedario de LSA (Lengua de Señas Argentinas)

Domingo 20

20 hs.: Presentación de la compañía «Las Ilusiones» conmemorando el Día Nacional del Síndrome de Down en la Casa del Bicentenario (Bvard. Gaillard 179).

Lunes 21

18 hs.: Caminata de la Asociación Síndrome de Down «No me olvides» en el marco del Día Nacional del Síndrome de Down. Salida en Plaza Washington por calle Urquiza hasta la Costanera. Show en el Puerto a las 19 hs.

El domingo 27 de marzo se correrá la tercera fecha de las maratones barriales e institucionales: El próximo domingo 27 de marzo se realizará la tercera fecha de las Maratones Barriales e Institucionales organizadas por la Dirección Municipal de Deportes de Colón. La inscripción será gratuita para todo aquel que quiera participar.

La largada será puntual desde el bajo parque Quirós a las 8,45. La modalidad es participativa no competitiva con distancias de 5 y 10 km tanto para categorías femeninas como masculinas, desde 15 años a mayores de 60 años.

Cabe recordar que, en cada encuentro, los participantes suman puntos representando una sede barrial o una institución y tiene la posibilidad de obtener importantes premios.

Por mayor información acercarse a la lindera de 8 a 13, al teléfono 3447 64 07 35 o al e-mail areadeportescolon@gmail.com. Más información en www.colon.gov.ar/deportes

La oficina de Empleo y Producción llevará adelante un taller de costura para el hogar: La Municipalidad de Colón, a través del Área de Empleo y Producción estará desarrollando un taller de costura destinado a los hogares de la Ciudad. Este taller comenzará el próximo lunes 28 de marzo a las 15 hs. en el CIC de El Ombú y en la Sede San Francisco. Las inscripciones se encuentran vigentes hasta el 25 de marzo.

Está dirigido a personas con el objetivo de afianzar el aprendizaje en la confección de prendas para el hogar, pero también el taller servirá a quienes lo realicen para iniciar un emprendimiento laboral.

Los alumnos aprenderán a fabricar desde un barbijo hasta prendas o bolsos de mano. Para más información, comunicarse al 3447 459994 o al 3447 641334.

Se expondrá una colección de ejemplares del diario “Le Monde”: En el marco del Mes de la Francofonía, el sábado 19 de marzo de 18 a 21 horas en la biblioteca Fiat Lux se llevará a cabo una exposición organizada por el Centro Valesano. Alejandro Maseillot presentará un conjunto de tres excepcionales colecciones de periódicos impresos en Francia de las Empresas Le Monde y Le Monde Diplomatique de los años 1966 a 2013 en un total de 46 volúmenes.

Dichos periódicos, algunos, publicados en lengua francesa y otros, en español, se encuentran en un excelente estado de conservación lujosamente encuadernados en 46 grandes volúmenes de tapa dura y letras doradas.

Las tres colecciones fueron creadas en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en tiempo directo y nos muestran al mundo durante casi medio siglo desde el particular enfoque de estas destacadas empresas gráficas francesas.

También habrá un cierre musical. La entrada será libre y gratuita. El evento cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Colón.

La muestra está destinada a instituciones, profesionales y estudiantes vinculados a la francofonía, las relaciones internacionales, la geopolítica, la historia, la comunicación, la filosofía, la sociología, la antropología, las letras, el diseño, publicidad y humor gráfico y el público en general.

Sobre el expositor

Alejandro Masseilot, Uruguay 1961 radicado en Argentina, artista de la performance y gestor cultural de proyectos nacionales e internacionales.

Entre sus creaciones más destacadas se encuentra la Intervención Artística de la Arquitectura Moderna del Mundo realizada en edificios del arquitecto Le Corbusier declarados Patrimonio de la Humanidad en América, Europa y Asia con su obra de arte urbano Universos Co Habitados: Casa Curutchet, Argentina; Iglesia de Rompcham, Francia y Museo Nacional de Arte Occidental de Tokio, Japón.

También, ha intervenido la obra del Arq. Jean Nouvel, el Museo Reina Sofía de Madrid.

A nivel regional, es creador y director del IV Festival Internacional “Del Río Uruguay” (FIDRU) auspiciado por las embajadas de Argentina, Uruguay y Brasil y de Galería de Órganos Tubulares de Buenos Aires (GOTBA) con la cual ha organizado el evento Feliz Cumpleaños, Johan Sebastian Bach auspiciado por la embajada de Alemania en Argentina.

En relación a la Alianza Francesa de Argentina, Masseilot, ha presentado su obra Universos Co Habitados en su sede principal de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, La Plata y Mar del Plata, como así también, en el Centro Saboyano de Villa Elisa. Y, en la Alianza Francesa de Uruguay, en la sede de Paysandú.

Programa para productores locales

La Municipalidad de Colón informa que se encuentra abierta la convocatoria a productores locales bajo el programa «Alimentos con valor», destinado a fortalecer la actividad de emprendedoras y emprendedores elaboradores. La inscripción está vigente hasta el próximo 17 de marzo.

Invita el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y Cambio Rural. Para más información, comunicarse al 3447-641334.