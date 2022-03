Clases con el protocolo de aulas seguras: Comienzan en casi todo el país y habrá asambleas en Entre Ríos

Comienza este miércoles el ciclo lectivo 2022 en casi todo el país, pero no será así en las provincias de Jujuy, Santa Fe, Chubut y Río Negro, donde los docentes realizarán paro por 48 horas, en reclamo de mejores ofertas salariales. Por su parte en Entre Ríos habrá asambleas.

Como se recordará, la semana pasada la Paritaria Nacional que se cerró, fijó que serán semestrales los acuerdos y que se pagarán en tres o cuatro tramos de marzo a agosto o septiembre, cuando se realice una revisión de los sueldos y del impacto de la inflación.

El piso de mejora salarial fue acordado en 45,5 por ciento para el primer semestre, y el sueldo inicial será de 50 mil pesos en marzo, con aumentos por tramos que lo llevarán a 53 mil en junio, 56 mil en agosto y 60 mil en septiembre.

Entre Ríos

Agmer realizará este miércoles asambleas de una hora por turno, para discutir los mandatos de cara al Congreso de este jueves que sesionará en San Salvador.

Respecto a los horarios, se dijo que las escuelas decidirán en qué momento se llevará a cabo y se analizará la propuesta del gobierno de cara al Congreso que se realizará el 3 de marzo en San Salvador.

Desde el Gremio afirmaron que en ese momento, de manera democrática se determinará si acepta o rechaza el ofrecimiento salarial, agregando que hay posiciones divididas, ya que algunos departamentos aceptaron y otros que no.

Ante el inicio del ciclo lectivo, el titular del CGE, Martín Müller, explicó en qué consiste el fin de las burbujas en las instituciones, señalando que si hay un estudiante o docente que califique como caso sospechoso de tener Covid o como caso confirmado, «deja de concurrir al establecimiento, pero el resto de los que comparten aula con él no tienen la obligación de aislarse. La idea es no interrumpir las clases». A su vez, precisó que alumnos que sean contactos estrechos y no presenten síntomas de coronavirus «pueden concurrir» a la escuela.

En estos los casos, el criterio rige para todos los niveles educativos.

«La provincia está en un muy buen porcentaje de vacunación, tanto de docentes como de grupos etáreos de escolaridad obligatoria», valoró Müller.

De todas maneras, insistió en las medidas básicas: ventilación, higiene, alcohol y uso de barbijos a partir de primer grado.

El presidente del CGE aclaró, también, que en los espacios abiertos de las escuelas «no va a ser obligatorio el uso de barbijo», así como tampoco en clases de educación física.