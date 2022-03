César Villón: “Hace dos años que tenemos el mismo precio con insumos que no paran de aumentar y falta de repuestos para la maquinaria”

El productor e integrante de Federación Agraria de San Salvador habló de la situación crítica que atraviesa el arrocero entrerriano con precios que no se mueven hace dos años e insumos que no paran de subir. También se refirió a la falta de insumos, repuestas y cubiertas para trabajar. Remarcó que el campo vive una situación límite y que se requiere de previsibilidad y estabilidad para seguir adelante.

Dijo que el rendimiento de “indiferencia de la campaña 19/20 era de 5.000 kilos por hectárea, mientras que hoy estamos en los 9.000; en tanto que la media de la provincia no llega a los 8000 y si bien hay una buena producción en la zona de pozos en el centro de la provincia, no así en el norte. Parece-continúa-que nos olvidamos de sufrimos una seca atroz hace muy poco tiempo. Una sequía que se llevó el maíz, además de no poder regar las arroceras en el norte de la provincia; mientras que los que sembramos en Corrientes, a modo de ejemplo, hemos sembrado 100 y vamos a cosechar 50”, ejemplificó y agregó que con “un costo que es el doble de hace un par de temporadas”. Mencionó, en lo que no es un dato menor, que “el precio del arroz se mantiene en los 23/24 pesos por kilo de arroz cáscara que nosotros producimos. El mismo precios que en los años 2020 y 2021. Prácticamente un certificado de defunción que si llega a extenderse no sabemos en lo que vamos a terminar. ¿Qué haremos? ¿ Cómo seguimos?.

Dijo que escuchó a Sebastián Kulfas, actual ministro de Desarrollo Productivo de la Nación hablando sobre “la panacea de medidas que han tomado y pidiendo a los productores de trigo que redoblen el esfuerzo que siembren para producir dos millones más de hectáreas”. Y el interrogante que se plantea es el de ¿Con que vamos a sembrar trigo? Tenemos tractores que no marchan porque no hay repuestos, no hay cubiertas e inclusive en algunos lugares, como pasó no hace demasiado tiempo, no contamos con gasoil. Cuanto-afirma- más “nos alejamos de Capital Federal, más se complica. Hay que ir al interior desguarnecido, inhóspito de la Argentina que está a la “Buena de Dios” pare entender que estamos hablando”

Indicó que “no hay fertilizantes, tampoco dólares para comprarlos y le echan la culpa a la invasión de los rusos a Ucrania, pero aún antes de la guerra tampoco los teníamos”.

Sostuvo que los “productores tenemos Master, Doctorados en Improvisación, porque la verdad no se sabe más que hacer, cómo seguir en un país donde te cambian las reglas constantemente. Sabemos las tareas que vamos a encarar durante el día, pero no podemos planificar a 48 horas en nuestras empresitas, en nuestras vidas. Ahí-sostiene-la “gran necesidad de petición que tenemos”. Aseguró que “independientemente de dos por ciento de retenciones que puso el gobierno, no podemos seguir trabajando de esta manera”.

Pidió que la “oposición tiene que unificarse y ser responsable, dado que no escucho a legisladores de la oposición, o lo hago con poca frecuencia, que reflejen y se hagan cargo de porque se continúa agrandando un estado que se chupa todo. Es una hoguera que le tiras un tronco y se lo devora. Así no hay plata que alcance. A todos nos ha pasado que gastamos más de lo que producimos y a fin de mes los números no cierran. Así empiezan las privaciones, también redoblar, trabajar más, cuando muchos no laburan y se sigue gastando en una fiesta que como en otras ocasiones termina pagando el campo”.

El Federado remarcó que “teníamos las banderas con un poco de tierra por el no uso de las mismas, y si esto sigue así calculo que vamos a tener que hacer nuevas porque parece que tenemos varios round por delante. Es lo que se perfila teniendo en cuenta la situación. Quizás- destaca- tendríamos que haber salido antes”.