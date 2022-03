Bordet entregó ambulancias, y acordó obras viales y educativas en el departamento Tala

“Estamos en territorio, tenemos contacto con cada vecino, y atendemos las demandas con cada comunidad trabajando en conjunto con acciones de gobierno”, expresó hoy el gobernador Gustavo Bordet en Rosario del Tala.

Allí, entrego ambulancias, firmó convenios para pavimentar calles de la ciudad y recorrió el inicio de obra de la escuela de Arte Visual.

Acompañaron al gobernador Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente de Rosario del Tala, Luis Alberto Schaaf; los ministros de Salud, Sonia Velázquez; de Planeamiento, Marcelo Richard; y de Producción, Juan José Bahillo; el presidente del CGE, Martin Müller; el presidente IAPV, Marcelo Bisogni; el diputado provincial Juan Navarro; y el senador provincial, Omar Migueles.

“Rosario del Tala es una de las ciudades más antiguas de la provincia y en esto lo testimonia la escuela Nº 26 con 120 años y la escuela Nº 29 que va a cumplir 100 años», comentó.

«Estar hoy en Tala significa poder llegar con un montón de acciones que permanentemente estamos trabajando”, sostuvo y agregó que “si algo tiene este departamento Tala es, como dijo el intendente, una uniformidad de criterios e independientemente del partido que pertenezca uno u otro, siempre se busca solucionar los problemas y llegar con las obras que se necesitan, con las acciones de gobierno y por eso es un gusto trabajar así».

Luego el primer mandatario entrerriano sostuvo que, tal como se lo solicitaron, se entregan dos ambulancias que “eran muy necesarias” y permitirán «mejorar la red de emergentología que necesita el departamento Tala”. Detalló que esas ambulancias forman parte de las más de 100 adquiridas en los últimos dos años y que también, para reforzar el sistema de salud para los hospitales, se compraron “mamógrafos, electrocardiógrafos y ecógrafos que suman un total de casi 40 millones de pesos para tener una mejor atención en la salud”.

Señaló que la pandemia se convirtió en “una oportunidad para fortalecer el sistema de salud y ganar en prevención. Si uno previene, mejora sustancialmente la salud de la población al no enfermarse”. “Todas estas cuestiones hacen que muchas familias no tengan que trasladarse a otro centro de mayor complejidad porque lo pueden hacer aquí mismo. Es por eso que estamos dispuestos a seguir invirtiendo en materia de salud”, enfatizó.

También se refirió a la inversión en educación. Comentó que “se avanzó “con un compromiso de la escuela de Artes Visuales. La comunidad educativa de esa institución planteó un nuevo edificio, con el diputado Navarro nos pusimos a trabajar en el proyecto y la verdad que algo que arrancó siendo un proyecto estándar terminó siendo un mega proyecto. Va a ser la escuela más importante de Artes Visuales en toda la provincia, a la cual se le van a agregar tres carreras más una vez que termine”.

“Nos entusiasma el hecho de poder estar trabajando, estamos siguiendo permanentemente la marcha de la obra”, dijo Bordet y se refirió también “a las tres aulas para la escuela Nº 26, que hoy damos inicio a la construcción con la empresa que se va a hacer cargo, para el 8 de abril en que se celebran los 120 años».

«Alguna vez fui docente y tengo un profundo respeto por el trabajo que realizan todos nuestros docentes en las escuelas de los distintos niveles de la provincia, porque además de hacerlo con mucho profesionalismo, lo hacen con mucho amor y las cosas que se hacen con amor salen bien», apuntó.

Por otro lado, señaló «el hecho de estar compartiendo con el intendente obras que son importantes para la ciudad, como la recuperación de la trama vial, tal el caso de este programa de pavimento. Lo que firmamos hoy son 25 cuadras que demandan cerca de 90 millones de pesos, en un esfuerzo compartido porque la provincia pone un 70 por ciento y el municipio el 30 por ciento. Pero esta es la primera etapa del proyecto total, que incluye tres etapas para poder completar la totalidad que serían 75 cuadras».

Asimismo, mencionó la obra de los desagües de calle San Martín que necesita la localidad y que requieren unos 1.000 millones de pesos. «Estamos terminando la parte evaluativo del proyecto y mi compromiso ante los vecinos es que vamos a llevar adelante la obra. En eso vamos a estar trabajando en conjunto con el municipio, gestionando los recursos que hagan falta y disponer desde la provincia los recursos que se necesiten».

Además, se refirió al inicio de 73 viviendas para la ciudad e indicó que “están previstas 202 más, que tienen financiamiento, llevadas desde el gobierno nacional con el programa Casa Propia, 18 viviendas para empleados municipales”.

«Estamos aquí con muchos actos de gobierno, ambulancias que estamos entregando, obras que estamos comenzando y otras que estamos proyectando; pero también estamos aquí para tener una jornada de trabajo con el intendente para avanzar en nuevas gestiones que Rosario del Tala necesita», subrayó.

Y finalizó: «Quiero transmitirles a los vecinos que cuenten permanentemente con el apoyo del gobierno provincial y con el trabajo que llevamos adelante con el intendente, con quien tenemos una excelente relación; y con los legisladores, con el objetivo común de que a Rosario del Tala le vaya bien”.

Gobierno para todos

Por su parte, el intendente vecinalista de Rosario del Tala, Luis Alberto Schaaf dijo que «hoy es un día que hay que festejarlo. Tener la presencia del gobernador, funcionarios y legisladores. Este gobernador, gobierna para todos y a la vista está. Un gobernador que piensa en todo, en la salud. Vemos estas ambulancias de primera generación. Una para Rosario del Tala y otra Mansilla».

«Como no voy a estar emocionado si nos traen el convenio por 25 cuadras de hormigón para Rosario del Tala. Sabemos y somos conscientes que nuestras calles no están en las mejores condiciones. Me hago responsable porque para eso soy el presidente municipal, pero gestionamos todos los días con legisladores y funcionarios», remarcó.

En otro orden, se refirió a los inconvenientes que tiene la ciudad con el servicio de agua y mencionó el convenio firmado con el gobierno provincial y Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) para realizar dos perforaciones nuevas por 30 millones de pesos. «Es decir, en Tala no faltará el agua», apuntó.

Mencionó los 9.000 metros de cordón cuneta que posibilitará hacer asfaltados, al igual que con otros gobierno peronista que se hicieron 68 cuadras de asfalto urbano. «Cómo no vamos estar contentos si a la vista está una escuela de artes visuales nueva, la más moderna de Entre Ríos. Tenemos que estar contentos. Es un logro de todos, pero hay una conducción que se llama Gustavo Bordet», agregó.

«Como no vamos a estar contentos, si hoy firma la empresa la construcción de las primeras 70 viviendas de un total de 202. Que las familias tengan su techo digno merece un reconocimiento», remarcó poco antes de señalar que «si analizamos, Rosario del Tala tiene un presupuesto municipal de 600 millones, cómo no vamos a estar contentos con una inversión de aproximadamente 500 millones de peso».

Destacó luego que «se ampliará en un 150 por ciento la guardería Mariposita» y que en el «CIC El Pueblito se harán aulas para atender a los chicos de un año y año y medio».

Mencionó también el convenio firmado con Vialidad provincial para enripiar la calle que da acceso a la Escuela N° 29, y se refirió al terreno que adquirió el municipio con recursos propios para la construcción de 18 casas para familias de empleados municipales.

En otro tramo, agradeció la labor del titular del IAPV por las gestiones para que Rosario del Tala cuenta con más unidades habitacionales, y a “todos los que hacen por esta localidad”.

«Las obras dan la posibilidad de dar trabajo, lo que reactiva la economía y mejora la calidad de vida de los vecinos. En la obra de la escuela de artes visuales y en el barrio de las 70 viviendas, entre otras, hay gente de Rosario del Tala trabajando», destacó al mencionar también las tres aulas nuevas que se harán en el Escuela N° 26 que cumple 120 años 2022, y la elaboración del proyecto de 1.000 millones de pesos que está en marcha para el desagüe de la calle San Martín. «Esto se hace porque trabajamos en conjunto en lo político. Acá nadie hace más que el otro. La división no sirve», concluyó. .

Detalle de las ambulancias

Se entregaron dos ambulancias, una en el hospital San Roque de Rosario el Tala y otra en el Nuestra Señora del Carmen de Mansilla. Estas unidades de traslado cero kilómetro forman parte de la planificación sanitaria del Ministerio de Salud de Entre Ríos para optimizar y fortalecer el sistema sanitario, en virtud del compromiso asumido por el gobierno provincial para garantizar la modernización del parque automotor de salud.

En todos los casos se entregaron ambulancias tipo furgón integral marca Mercedes Benz, modelo Sprinter 311CDI Street V1, denominadas de baja complejidad. Están equipadas con camilla de aluminio, silla de ruedas, tabla de inmovilización y traslado, collar cervical, tensiómetro, estetoscopio, tubo de oxígeno y panel de gases, entre otros elementos. El costo unitario es de 5,7 millones de pesos.

Se trata de las 40 unidades adquiridas por el gobierno provincial, con una inversión total de 229,6 millones de pesos, de las cuales ya se han entregado 20 desde octubre de 2021 a la fecha. Siguiendo criterios sanitarios, en principio se fortaleció a los establecimientos de referencia con vehículos de alta y mediana complejidad, y en las etapas posteriores se continúa con el resto de los efectores mediante la provisión de vehículos de baja complejidad (de acuerdo a las características de las instituciones receptoras).

Cabe recordar que la provincia cuenta con una red de más de 300 centros de salud y 65 hospitales. La incorporación de nuevas ambulancias es altamente significativa, ya que permite fortalecer de un modo sustancial el parque automotor sanitario, optimizando la respuesta frente a la emergencia y ante la necesidad de realizar traslados.

Aportes

En la oportunidad, se entregaron aportes no reintegrables por un monto de por más de 7 millones de pesos: al hogar Clemencia Lesca de Soldá, de Gobernador Mansilla, para la adquisición de lavarropas y secarropas industrial; a la Asociación Santa Rita de Ayuda al Discapacitado, de Gobernador Mansilla, para solventar la continuidad de obras en salón de usos múltiples; a la comuna de Durazno, para solventar la adquisición de juegos de plaza; y a la municipalidad de Maciá, para gastos de organización de la 10ma. Fiesta Nacional de la Apicultura.

Convenios

Además, se firmó un convenio entre el gobierno provincial y la municipalidad de Rosario del Tala para la pavimentación de 25 Cuadras por el cual la provincia otorga un Aporte No Reintegrable y la municipalidad se compromete a ejecutar la obra. El acuerdo indica además que el inicio de la obra no podrá superar los 120 días de la rúbrica de este convenio.

La obra se realizará en tres etapas. La primera etapa prevista en el presente convenio, es por un monto de 96.767.114 pesos, y la provincia se compromete a aportar el 70 por ciento, y la municipalidad el 30 por ciento restante. La inversión total prevista para la obra alcanza los 290.301.342,25 pesos.

También se firmó el acto de compromiso para la obra de 70 viviendas del programa Casa Propia Construir Futuro; y el contrato para tres nuevas aulas en la escuela Nº 26, por un monto de 11.035.339 pesos.

Luego, el gobernador se reunió con dirigentes de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones y recorrió la obra en construcción de la Escuela de Artes Visuales y Música «Cesáreo Bernaldo de Quirós».